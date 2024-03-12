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27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 480Hz、0.03ms (GtG)、DP 2.1 及 DisplayHDR True Black 400
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據截至 2024 年 11 月發佈的 OLED 顯示器規格，480Hz 為全球 OLED 顯示器中最高的更新率。(241112)
LG OLED，持續演變
UltraGear™ OLED 顯示器採用 Micro Lens Array+ 技術，呈現更明亮絢麗的畫面，最高亮度可達 1300 nits，並擁有全球最快的 480Hz 更新率。即使是黑暗的遊戲場景，也能呈現細膩的黑色深度，而其畫面比例與寬廣色域帶來的生動色彩，則提供無與倫比的遊戲體驗。
*根據已公佈的規格，與之前採用 MLA 的 OLED 顯示器 27GR95QE 及 45GR95QE 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
*根據截至 2024 年 11 月發佈的 OLED 顯示器規格，480Hz 為全球 OLED 顯示器中最高的更新率。(241112)
最快的 OLED，支援 480Hz 和 0.03ms (GtG)
快如閃電的速度
我們的 UltraGear™ OLED 顯示器擁有 480Hz 更新率提供極為流暢的視覺效果，以及 0.03ms (GtG) 反應時間帶來清晰、無重影的遊戲體驗，讓您在競爭中佔盡優勢。
"支援 0.03ms (GtG) 反應時間和 480Hz 高更新率的賽車遊戲場景。 "
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據截至 2024 年 11 月發佈的 OLED 顯示器規格，480Hz 為全球 OLED 顯示器中最高的更新率。(241112)
DP 2.1，不用再繼續等待
最新的 DisplayPort 2.1，為下一代遊戲設定全新標準。這是個升級介面預計將與下一代 GPU 同時推出，讓您可在 QHD 解像度下以 480Hz 進行高速遊戲。此外，透過 HDMI 2.1 等多個連接埠，顯示器可與最新遊戲主機和電腦無縫連接。
DP 2.1 連接線的寬頻讓您可在 QHD 解像度下以 480Hz 進行高速遊戲。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*產品內含 DP、HDMI 及 USB 連接線。
*產品不包含顯示卡。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據已公佈的規格，與之前採用 MLA 的 OLED 顯示器 27GR95QE 及 45GR95QE 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
驚艷色彩
VESA DisplayHDR True Black 400 可呈現深邃一致的黑色，在各種環境下亦保持不變。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域以及 Delta E ≦2 色彩準確度，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5m:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
防眩光及低反光
即使在明亮環境下亦清晰可見
無需再待在昏暗的房間裡。顯示器配備防眩光及低反光技術，即使在明亮的環境或佈置 LED 照明的遊戲房，您也能享受不間斷、清晰的視覺效果。
低藍光
強力保護免受藍光傷害
減少有害藍光，盡情體驗遊戲。LG WOLED 採用先進的技術，可降低藍光水平，同時保持生動逼真的色彩，並通過 UL 低藍光白金認證，讓色彩更加生動，提供更舒適的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*LG OLED面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
Personalized Picture Wizard
因應您的品味精心呈獻
只需根據您的喜好選擇影像，即可量身定制最適合您的畫質，升級遊戲和觀影體驗。操作直觀且簡單，系統會根據您的品味自動調整設定，為您提供最佳畫質。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何設定 Personalized Picture Wizard：步驟 1. 調整至個人化畫質設定。(運行 LG Switch 應用程式 → Personalized Picture Wizard → 透過 6 個步驟進行畫質偏好選擇 → 透過分析完成個人化畫質設定)。步驟 2. 在 On-Screen Display 中運行 Personalized Picture。(Game Adjust → 遊戲模式 → Personalized Picture)。
流暢動作、
無限暢玩
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
兼容 NVIDIA® G-Sync®
顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
AMD FreeSync™ Premium Pro
透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
精巧時尚
體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*耳機需另行購買。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 LG Switch 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同需要。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。
FPS 計數器
FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*產品並不包含軟件及校準感測器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*當您選擇以上選項時，電力消耗可能提升。
*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。
如何保護您的 OLED 顯示器
您可以開啟「OLED Screen Move (定期輕微移動屏幕像素)」、「Screen Saver」，以及「Image Cleaning」功能來預防殘像、烙印現象等問題。
*此功能可透過顯示器上的 4 向操控桿按鈕控制或設定。
*使用此方法或無法防止所有殘像或烙印現象。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
主要規格
-
Size [Inch]
26.5
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
480
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
605.2x579.3x249.1(up)/605.2x469.3x249.1(Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
820x183x532
-
Weight with Stand [kg]
9.3
-
Weight without Stand [kg]
5.1
-
Weight in Shipping [kg]
12.5
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y25
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
2.1
-
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
Display Port
YES (ver 2.1)
-
USB A to B
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
26.5
-
Size [cm]
67.3
-
Resolution
2560 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
480
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
-
Dual Controller
YES
SOUND
-
DTS HP:X
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
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-
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