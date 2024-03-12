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32 吋 UltraGear™ 4K Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 1000，支援 144Hz / 160Hz(超頻) 及 HDMI 2.1

功能

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支援

32 吋 UltraGear™ 4K Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 1000，支援 144Hz / 160Hz(超頻) 及 HDMI 2.1

32GQ950-B

32 吋 UltraGear™ 4K Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 1000，支援 144Hz / 160Hz(超頻) 及 HDMI 2.1

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整裝待發　遊戲開始

整裝待發　遊戲開始

顯示屏

配備 ATW 的 Nano IPS
UHD 4K (3840 x 2160) 顯示屏

速度

144Hz（超頻 160Hz）
IPS 1 毫秒 (GtG)
支援 4K@144Hz 的 HDMI 2.1

支援

兼容 NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro

配備 ATW 的 Nano IPS

拓寬您的真實視野

配備 ATW（進階真廣角偏光器）的 Nano IPS 增強了廣闊視角的對比度和色彩表現力，有效提升遊戲體驗的逼真感。

配備 ATW。
不配備 ATW。
不配備 ATW。
配備 ATW。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

ATW

更佳的對比度和色彩表現力

x 10

角度對比度 (Angular CR)

最大
x 40

顏色覆蓋範圍

最大
  • 角度對比度 (Angular CR)
    without ATW Vs ATW
  • 顏色覆蓋範圍 (DCI / CIE1976)
    without ATW Vs ATW
供高級專業醫療及專家使用的超優質顯示屏配備 ATW (進階真廣角偏光器)。在廣闊視角下，比未配備 ATW 的顯示屏有更好的角度對比度（最大 10 倍）和顏色覆蓋範圍（最大 40 倍）。

*角度對比度 (Angular CR)：藍色區域代表像素的較暗部分，因此藍色區域闊度越寬代表對比度越低。

本產品通過 UL 認證。 產品樣品經 UL 評估，符合 [Nano IPS with ATW Enhances Angular Contrast Ratio (10x) 和 Color Coverage (40x) vs. NRT] 的驗證要求。

*NRT：未應用 ATW 偏光片的全新零延遲三醋酸纖維素 (TAC) 膜

令人驚嘆的遊戲畫面。

令人驚嘆的
遊戲畫面

Nano IPS 技術支援極速高保真色彩，可在 32 吋超高清 4K 大螢幕上再現生動場景。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

VESA DisplayHDR™ 1000

逼真的色彩和對比度

Nano IPS 技術結合 VESA DisplayHDR™ 1000。以精確的色彩和對比度再現更逼真的 HDR 遊戲體驗。

逼真的色彩和對比度。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
IPS 1 毫秒 (GtG)

快如閃電，全程投入遊戲之中

IPS 1 毫秒效果足以媲美 TN 速度，減少重影及提供快速反應時間，讓您享受全新遊戲體驗。

「IPS 1 毫秒」減少遊戲畫面中的模糊和重影。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」，執行「 1 毫秒反應速度」（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）。
畫面極速轉換，帶來流暢的遊戲體驗。
144Hz (O/C 160Hz)

畫面極速轉換，帶來流暢的遊戲體驗

透過 144Hz（超頻 160Hz）高刷新率，玩家能看到畫面快速變換，打造流暢的遊戲影像。玩家能夠快速回應敵人的一舉一動，輕鬆瞄準目標。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*你需要支援 DSC 及 DisplayPot 1.4 的顯示卡來實現 144Hz（超頻 160Hz）速度。

輕鬆享受遊戲最大樂趣
支援 4K@144Hz 的 HDMI 2.1

輕鬆享受遊戲最大樂趣

32GQ950 透過 HDMI 2.1 提供高達 144Hz 的刷新率。這意味著遊戲玩家可以透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受超高清 4K 解像度和 144Hz 刷新率。

*支援高達 144Hz（超頻 160Hz）可變刷新率 (VRR)。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 纜線（包裝內隨附）才能正常運行。
*顯示卡需另行購買。

VESA 影像壓縮傳送 (DSC)。

VESA 影像壓縮傳送 (DSC)

32GQ950 支援 4K 高解像度、144Hz（超頻 160Hz）刷新率和 1 毫秒 (GtG) 反應時間、兼容 HDR 和 G-SYNC® 以及透過單個 DisplayPort 連接覆蓋 10bit 色彩，同時減少視覺損失。

*若要使用 4K 160Hz 顯示，必須使用支援 DSC 的顯示卡。請查看顯示卡製造商網站，了解 DSC 支援詳情。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 上支援 DSC。

專注流暢遊戲的技術

專注流暢遊戲的技術。

VESA Certified AdaptiveSync

32GQ950 is a NVIDIA-tested and officially validated G-SYNC® Compatible monitor, that can give you a good tear-free, stutter-free gaming experience.

兼容 NVIDIA G-Sync®

32GQ950 is a NVIDIA-tested and officially validated G-SYNC® Compatible monitor, that can give you a good tear-free, stutter-free gaming experience.

AMD FreeSync™ Premium Pro

With FreeSync™ Premium Pro technology, gamers can experience seamless, fluid movement in hi-resolution and fast-paced games. It virtually reduces screen tearing and stuttering.

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Gamer-centric Design.

以玩家為本的設計

透過全新 Hexagon 照明和三邊近無邊框設計
將您的遊戲體驗提升至另一層次。
可調節底座讓您有更舒適的遊戲體驗。
四極耳機輸出
四極耳機輸出

沉浸式音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，語音聊天同時享受遊戲樂趣。此外，您還可以透過 DTS Headphone :X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*此顯示器不支援內置喇叭。
*耳機需另行購買。

為遊戲而設的個人化模式。
遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲以及快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 有助遊戲玩家避免狙擊手匿藏暗處，並在槍火爆發時迅速逃脫。

Crosshair 功能

目標點固定在中心，改善射擊準繩度

FPS Counter

無需單獨安裝軟件，即時在遊戲中查看螢幕角落顯示的每秒幀數 (FPS)。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大刷新率。

LG Calibration Studio.
LG Calibration Studio

更新精準色彩

透過 LG Calibration Studio，以硬件校準極致提升色效，徹底運用 LG IPS 4K 顯示屏的廣闊色譜及一致性。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括軟件和校準感應器​。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160 (O/C)

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度 / Pivot 旋轉

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    2022

STANDARD

  • RoHS

    支援

DISPLAY

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160 (O/C)

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    80

  • Size [Inch]

    31.5

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    支援

POWER

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    少於 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    少於 0.3W

  • Power Consumption (Max.)

    200W

  • Power Consumption (Typ.)

    85W

  • Type

    外部電源（變壓器)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    傾斜 / 高度 / Pivot 旋轉

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    718.8 x 601 x 278.0(↑) 718.8 x 491 x 278.0(↓)

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1044 x 168 x 550

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    718.8 x 421.0 x 60.2

  • Weight in Shipping [kg]

    15.8

  • Weight without Stand [kg]

    9.3

  • Weight with Stand [kg]

    11.6

SOUND

  • DTS HP:X

    支援

ACCESSORY

  • Display Port

    支援

  • HDMI

    支援

  • Others (Accessory)

    電纜支架/鼠標支架

  • USB A to B

    支援

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    支援 (1組)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    支援 (2組)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • USB Downstream Port

    支援 (2組/ver3.0)

  • USB Upstream Port

    支援 (1組/ver3.0)

FEATURES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Black Stabilizer

    支援

  • Color Calibrated in Factory

    支援

  • Crosshair

    支援

  • Dynamic Action Sync

    支援

  • Flicker Safe

    支援

  • FPS Counter

    支援

  • HDR 10

    支援

  • HDR Effect

    支援

  • HW Calibration

    硬件校正就緒

  • Nano IPS™ Technology

    支援

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Others (Features)

    六角燈，DTSHP:X（4極H/P輸出）

  • OverClocking

    支援

  • Reader Mode

    支援

  • RGB LED Lighting

    Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    支援

  • User Defined Key

    支援

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 1000

  • VRR

    支援

  • Advanced True Wide Pol.

    支援

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