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32 吋 UltraGear™ 4K Nano IPS 1 毫秒 (GtG) 遊戲顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 1000，支援 144Hz / 160Hz(超頻) 及 HDMI 2.1
配備 ATW 的 Nano IPS
拓寬您的真實視野
配備 ATW（進階真廣角偏光器）的 Nano IPS 增強了廣闊視角的對比度和色彩表現力，有效提升遊戲體驗的逼真感。
ATW
更佳的對比度和色彩表現力
-
角度對比度 (Angular CR)without ATW Vs ATW
-
顏色覆蓋範圍 (DCI / CIE1976)without ATW Vs ATW
*角度對比度 (Angular CR)：藍色區域代表像素的較暗部分，因此藍色區域闊度越寬代表對比度越低。
本產品通過 UL 認證。 產品樣品經 UL 評估，符合 [Nano IPS with ATW Enhances Angular Contrast Ratio (10x) 和 Color Coverage (40x) vs. NRT] 的驗證要求。
*NRT：未應用 ATW 偏光片的全新零延遲三醋酸纖維素 (TAC) 膜
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
逼真的色彩和對比度
逼真的色彩和對比度。
快如閃電，全程投入遊戲之中
「IPS 1 毫秒」減少遊戲畫面中的模糊和重影。
*選擇「加速模式」，執行「 1 毫秒反應速度」（遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式）。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*你需要支援 DSC 及 DisplayPot 1.4 的顯示卡來實現 144Hz（超頻 160Hz）速度。
*支援高達 144Hz（超頻 160Hz）可變刷新率 (VRR)。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 纜線（包裝內隨附）才能正常運行。
*顯示卡需另行購買。
*若要使用 4K 160Hz 顯示，必須使用支援 DSC 的顯示卡。請查看顯示卡製造商網站，了解 DSC 支援詳情。
*本產品僅在 DisplayPort 1.4 上支援 DSC。
專注流暢遊戲的技術
專注流暢遊戲的技術。
VESA Certified AdaptiveSync
兼容 NVIDIA G-Sync®
AMD FreeSync™ Premium Pro
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此顯示器不支援內置喇叭。
*耳機需另行購買。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大刷新率。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括軟件和校準感應器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160 (O/C)
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度 / Pivot 旋轉
所有規格
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
2022
STANDARD
-
RoHS
支援
DISPLAY
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Aspect Ratio
16:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
360
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Panel Type
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160 (O/C)
-
Resolution
3840 x 2160
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
80
-
Size [Inch]
31.5
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
支援
POWER
-
Power Consumption (Sleep Mode)
少於 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
少於 0.3W
-
Power Consumption (Max.)
200W
-
Power Consumption (Typ.)
85W
-
Type
外部電源（變壓器)
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
傾斜 / 高度 / Pivot 旋轉
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
718.8 x 601 x 278.0(↑) 718.8 x 491 x 278.0(↓)
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1044 x 168 x 550
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
718.8 x 421.0 x 60.2
-
Weight in Shipping [kg]
15.8
-
Weight without Stand [kg]
9.3
-
Weight with Stand [kg]
11.6
SOUND
-
DTS HP:X
支援
ACCESSORY
-
Display Port
支援
-
HDMI
支援
-
Others (Accessory)
電纜支架/鼠標支架
-
USB A to B
支援
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP Version
1.4
-
HDMI
支援 (2組)
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
-
USB Downstream Port
支援 (2組/ver3.0)
-
USB Upstream Port
支援 (1組/ver3.0)
FEATURES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Black Stabilizer
支援
-
Color Calibrated in Factory
支援
-
Crosshair
支援
-
Dynamic Action Sync
支援
-
Flicker Safe
支援
-
FPS Counter
支援
-
HDR 10
支援
-
HDR Effect
支援
-
HW Calibration
硬件校正就緒
-
Nano IPS™ Technology
支援
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
Others (Features)
六角燈，DTSHP:X（4極H/P輸出）
-
OverClocking
支援
-
Reader Mode
支援
-
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
-
Smart Energy Saving
支援
-
User Defined Key
支援
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 1000
-
VRR
支援
-
Advanced True Wide Pol.
支援