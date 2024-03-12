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32 吋 UltraGear™ UHD 遊戲顯示器，
支援 144Hz

功能

圖庫

規格

評論

支援

32 吋 UltraGear™ UHD 遊戲顯示器，
支援 144Hz

32GR93U-B

32 吋 UltraGear™ UHD 遊戲顯示器，
支援 144Hz

(0)
front view

為遊戲而生

為遊戲而生

速度

IPS 1 毫秒 (GtG) 反應時間
144Hz 更新率

顯示屏

32 吋 UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)

支援

兼容 NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium

圖像展示了在外太空中的太空船，其內容非常生動、清晰。
UHD 4K 顯示屏

令人驚嘆的
遊戲畫面

UHD 4K 顯示屏支援極速高保真色彩，再現生動場景。

*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

圖像展示了在外太空中的太空船，其內容清晰且顏色鮮明。
HDR400 及 DCI-P3 95% (Typ.)

從真實色彩
投入競賽

顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)。透過 VESA DisplayHDR™ 400 顯示技術呈現逼真色彩，帶來使人沉醉的視像體驗。無論在哪個戰場上，玩家都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

IPS 1 毫秒 (GtG)

速度驚人　全程投入遊戲之中

IPS 1 毫秒反應時間大大減少出現殘影的可能性，
升級性能讓您沉醉在全新的遊戲體驗之中。

圖像顯示了兩個有機器人的動畫來進行比較。兩個動畫看似相同，但左邊的未套用 1ms(GtG)，因此其內容不如右邊的清晰。

*選擇「加速模式」，執行「 1 毫秒反應速度」(遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
圖像顯示了兩個動畫來進行對比，比較內容為一輛在遊戲中行駛的汽車。兩個動畫看似相同，但第一個的未套用 144Hz 更新率，因此其內容不如第二個的清晰。
144Hz 更新率

畫面極速轉換
帶來流暢的
遊戲體驗

144Hz 高更新率讓遊戲玩家可以更快看到下一幀畫面，整體畫面更加流暢。玩家能夠更快攻擊敵人，
更易瞄準目標。

*若要啟用 144Hz，需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦。
*包裝內不包括顯示卡，需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

螢幕正顯示高品質的動態影像。
支援 UHD@144Hz 的 HDMI 2.1

輕鬆享受遊戲最大樂趣

32GR93U 透過 HDMI 2.1 提供高達 144Hz 的更新率。這意味著遊戲玩家可以透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受 UHD 解像度和 144Hz 更新率。

*支援高達 144Hz 可變更新率 (VRR)。需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦，方可正常運作。
*包裝內不包括顯示卡，需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

專注遊戲流暢度的技術

圖像顯示一艘太空船，左邊部分比右邊部分更為撕裂，且斷斷續續。

兼容 NVIDIA® G-Sync®

32GR93U 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium

透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。
畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

以玩家為本的設計

透過引人注目的設計和三邊近無邊框設計將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支撐顯示器的傾斜度、高度和旋軸，讓遊戲體驗倍添舒適。

圖像顯示了三邊無邊框顯示器的 3 種模式，讓玩家隨意調整傾斜度、高度，甚至旋轉螢幕，從而舒適地玩遊戲。

無邊框設計顯示器。

邊框設計

三邊近無邊框設計
可調校傾斜度的顯示器。

傾斜度

-5~15°
可調校高度的顯示器。

高度

110mm
可調校旋軸的顯示器。

旋軸

順時針
圖像顯示了顯示器的底部，有一個四極耳機連接埠，以及與之相連的耳機線。

四極耳機輸出

沉浸式音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，語音聊天同時享受遊戲樂趣。
此外，您還可以透過 DTS 耳機：X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*包裝內不包括耳機，需另行購買。

動畫顯示了遊戲的自訂模式。
遊戲 GUI

屢獲殊榮的
遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*GUI 上的功能列表或因型號而有所差異。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲以及快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 有助遊戲玩家避免狙擊手匿藏暗處，並在槍火爆發時迅速逃脫。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*DAS 在背景運行，不需任何設定。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

列印

所有規格

顯示

  • 尺寸 (英寸)

    31.5

  • 尺寸 (cm)

    80.0

  • 解像度

    3840 x 2160

  • 屏幕類型

    IPS

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.1818 x 0.1818 mm

  • 亮度 (最少)

    320 cd/m²

  • 亮度 (典型)

    400 cd/m²

  • 色域 (最少)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • 色域 (典型)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 對比度 (最少)

    700:1

  • 對比度 (典型)

    1000:1

  • 反應時間

    1ms (GtG at Faster)

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º (R/L), 178º (U/D)

HDR

  • HDR 10

    支援

  • VESA DisplayHDR™

    支援

  • HDR 效果

    支援

色彩表現及校正

  • 顏色校正出廠

    支援

  • 硬件色彩校正

    支援

功能特色

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • 色弱模式

    支援

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    支援

  • 黑色穩定器

    支援

  • 動態動作同步

    支援

  • 十字線

    支援

  • 燈光效果

    Hexagon 照明

  • 智能節能

    支援

軟件支援

  • True Color Pro

    支援

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

連接性

  • HDMI

    支援 (2組)

  • DisplayPort

    支援 (1組)

  • DP 版本

    1.4 (DSC)

  • USB 上行連接

    支援(1ea/ver3.0)

  • USB 下行連接

    支援(2ea/ver3.0)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • AC 電源輸入

    100~240V (50/60Hz)

  • 耗電量 (典型)

    65W

  • 耗電量 (睡眠模式)

    少於 0.5W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    少於 0.3W

機械設計

  • 可調節座檯架

    傾斜/升降/轉動

  • 掛牆架支援

    100 x 100 mm

尺寸及重量

  • 連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    713.9 x 611.2 x 278(↑) mm
    713.9 x 501.2 x 278(↓) mm

  • 不連座檯架尺寸 (寬x高x深)

    713.9 x 428.2 x 54 mm

  • 出貨尺寸 (寬x高x深)

    969 x 168 x 531 mm

  • 連座檯架重量 (kg)

    8.3 kg

  • 不連座檯架重量 (kg)

    6 kg

  • 運輸重量 (kg)

    11.6 kg

配件

  • HDMI

    支援 (ver 2.1)

  • Display Port 線

    支援

  • USB A > B 轉接線

    支援

  • 其他配件

    線材固定工具, 滑鼠固定工具

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