顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)。透過 VESA DisplayHDR™ 400 顯示技術呈現逼真色彩，帶來使人沉醉的視像體驗。無論在哪個戰場上，玩家都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。