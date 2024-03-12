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32 吋 UltraGear™ UHD 遊戲顯示器，
支援 144Hz
速度
IPS 1 毫秒 (GtG) 反應時間
144Hz 更新率
顯示屏
32 吋 UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
支援
兼容 NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium
*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
速度驚人 全程投入遊戲之中
升級性能讓您沉醉在全新的遊戲體驗之中。
圖像顯示了兩個有機器人的動畫來進行比較。兩個動畫看似相同，但左邊的未套用 1ms(GtG)，因此其內容不如右邊的清晰。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*若要啟用 144Hz，需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦。
*包裝內不包括顯示卡，需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*支援高達 144Hz 可變更新率 (VRR)。需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦，方可正常運作。
*包裝內不包括顯示卡，需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
專注遊戲流暢度的技術
圖像顯示一艘太空船，左邊部分比右邊部分更為撕裂，且斷斷續續。
兼容 NVIDIA® G-Sync®
32GR93U 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。
畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
以玩家為本的設計
圖像顯示了三邊無邊框顯示器的 3 種模式，讓玩家隨意調整傾斜度、高度，甚至旋轉螢幕，從而舒適地玩遊戲。
*包裝內不包括耳機，需另行購買。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*GUI 上的功能列表或因型號而有所差異。
*DAS 在背景運行，不需任何設定。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
31.5
-
尺寸 (cm)
80.0
-
解像度
3840 x 2160
-
屏幕類型
IPS
-
屏幕比例
16:9
-
像素間距
0.1818 x 0.1818 mm
-
亮度 (最少)
320 cd/m²
-
亮度 (典型)
400 cd/m²
-
色域 (最少)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
色域 (典型)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
對比度 (最少)
700:1
-
對比度 (典型)
1000:1
-
反應時間
1ms (GtG at Faster)
-
可視角度 (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
HDR
-
HDR 10
支援
-
VESA DisplayHDR™
支援
-
HDR 效果
支援
色彩表現及校正
-
顏色校正出廠
支援
-
硬件色彩校正
支援
功能特色
-
不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
色弱模式
支援
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
支援
-
黑色穩定器
支援
-
動態動作同步
支援
-
十字線
支援
-
燈光效果
Hexagon 照明
-
智能節能
支援
軟件支援
-
True Color Pro
支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
連接性
-
HDMI
支援 (2組)
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP 版本
1.4 (DSC)
-
USB 上行連接
支援(1ea/ver3.0)
-
USB 下行連接
支援(2ea/ver3.0)
-
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
電源
-
類型
外置電源 (變壓器)
-
AC 電源輸入
100~240V (50/60Hz)
-
耗電量 (典型)
65W
-
耗電量 (睡眠模式)
少於 0.5W
-
耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
-
可調節座檯架
傾斜/升降/轉動
-
掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
-
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
713.9 x 611.2 x 278(↑) mm
713.9 x 501.2 x 278(↓) mm
-
不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
713.9 x 428.2 x 54 mm
-
出貨尺寸 (寬x高x深)
969 x 168 x 531 mm
-
連座檯架重量 (kg)
8.3 kg
-
不連座檯架重量 (kg)
6 kg
-
運輸重量 (kg)
11.6 kg
配件
-
HDMI
支援 (ver 2.1)
-
Display Port 線
支援
-
USB A > B 轉接線
支援
-
其他配件
線材固定工具, 滑鼠固定工具