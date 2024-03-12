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31.5 吋 UltraGear™ QHD 1000R 弧形遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間及 180Hz 更新率

功能

圖庫

規格

評論

支援

31.5 吋 UltraGear™ QHD 1000R 弧形遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間及 180Hz 更新率

32GS60QC-B

31.5 吋 UltraGear™ QHD 1000R 弧形遊戲顯示器 | 支援 1ms (GtG) 反應時間及 180Hz 更新率

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32GS60QC 的正視圖

UltraGear™ 標誌。

為遊戲而生

率先享受 1000R 終極沉浸體驗。

率先享受 1000R
終極沉浸體驗

作為遊戲顯示器的革命性突破，1000R 自然曲線只是第一步。再加上令人滿意的 180Hz 速度、高水準畫質和方便性能，為玩家帶來前所未有的遊戲體驗。

顯示屏

31.5 吋 QHD (2560x1440) 弧形顯示屏

HDR10 / sRGB 99% (Typ.)

速度

180Hz 更新率

1ms (GtG) 反應時間

技術

AMD FreeSync™

VESA certified AdaptiveSync

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

顯示器的側視圖，屏幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的影像。

31.5 吋 QHD 1000R 弧形顯示屏

無縫曲線 暢玩無阻

體驗貼合大部分人視野的 1000R 弧度，配合卓越的 180Hz 更新率所呈現的生動畫面，讓您享受更真實、更身臨其境的體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

180Hz 更新率

速度提升 全新標準

我們將 UltraGear 的速度標準提升至 180Hz,，畫面可於一秒內更新 180 次，讓您享受超清晰流暢影像。

圖像比較低更新率及 180Hz 高更新率的高速遊戲畫面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*以 60Hz 更新率畫面 (左圖) 與 180Hz 更新率畫面進行比較。

1ms (GtG) 反應時間

快如閃電
全程投入遊戲之中

1 毫秒超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」以達到「1ms 反應時間」。(遊戲調整 → 反應時間 → 加速模式)。

透過 sRGB 99% 和 HDR10 展示的高品質色彩機器人影像。

HDR10 及 sRGB 99% (Typ.)

感受逼真的色彩

顯示器支援寬廣的色域、sRGB 99% (Typ.) 和 HDR10，呈現逼真色彩，讓玩家無論在哪個戰場上，都可感受遊戲開發者所設計的鮮明色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

流暢遊戲體驗

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。

AMD FreeSync™

透過 FreeSync™ 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

以玩家為本的設計

三邊近無邊框設計提供仿佛身歷其境般的觀賞體驗，加上可調整傾斜度的底座可讓您舒適自在地暢玩遊戲，提升遊戲體驗。更採用乾淨利落的 L 型支架，佔用極小桌面空間，最大限度減少死角。

無邊框設計顯示屏圖標。

無邊框設計

三邊近無邊框設計

可調校傾斜度圖標。

傾斜度

-5°~+15°

"LG UltraGear™ 1000R 弧形遊戲顯示器-32GS60QC "

HDMI 圖示。

HDMI

DisplayPort 圖示。

DisplayPort

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲 GUI

配合您的遊戲風格

遊戲玩家可以透過 On-Screen Display 和 OnScreen Control 輕鬆進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    699.9 x 508.1 x 226.5

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    699.9 x 421.2 x 111.9

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    780.0 x 500.0 x 180.0

  • Weight with Stand [kg]

    5.9

  • Weight without Stand [kg]

    4.6

  • Weight in Shipping [kg]

    7.7

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y24

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.3W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5

  • Size [cm]

    80

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.272 x 0.272 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    2400:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    1000R

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

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