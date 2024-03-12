32 吋 UltraGear™ UHD 遊戲顯示器，支援 144Hz

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*以上產品圖片僅供參考，與實際產品有所不同。
速度
IPS 1 毫秒 (GtG) 反應時間
144Hz 更新率
顯示屏
32 吋 UHD (3840X2160)
VESA DisplayHDR™ 400 / DCI-P3 95% (Typ.)
支援
兼容 NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium
*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上產品圖片僅供參考，與實際產品有所不同。
*以上模擬影像為提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
速度驚人 全程投入遊戲之中
影像顯示了一個機械人的兩個對比動畫。兩個動畫看起來一樣，但沒有應用 1 毫秒 (GtG) 的第一個動畫不如另一個清晰。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*若要啟用 144Hz，需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦。
*包裝內不包括顯示卡。需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*支援高達 144Hz 可變更新率 (VRR)。需要連接一部裝有支援 DisplayPort 1.4 (DSC) 或 HDMI 2.1 顯示卡的電腦，方可正常運作。
*包裝內不包括顯示卡。需另行購買。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上產品圖片僅供參考，與實際產品有所不同。
專注流暢遊戲的技術
這是一個宇宙飛船影像。影像的一半比另一半多了撕裂和延遲。
兼容 NVIDIA G-Sync®
32GS94U 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium
透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。
畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
以玩家為本的設計
透過引人注目的設計和三邊近無邊框設計將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支撐顯示器的傾斜度、高度、旋轉和旋軸，讓遊戲體驗倍添舒適。
三極耳機輸出
沉浸式
音效插件
透過三極耳機輸出輕鬆連線，語音聊天同時享受遊戲樂趣。此外，您還可以透過 DTS 耳機：X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。
*包裝內不包括耳機。需另行購買。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*GUI 上的功能列表或因型號而有所差異。
*DAS 在背景運行，不需任何設定。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y24
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5
-
Size [cm]
80
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.1818 x 0.1818
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
320
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
HDR 10
Yes
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
Yes
-
Color Calibrated in Factory
Yes
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Flicker Safe
Yes
-
Reader Mode
Yes
-
Color Weakness
Yes
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
Yes
-
Black Stabilizer
Yes
-
Dynamic Action Sync
Yes
-
Crosshair
Yes
-
FPS Counter
Yes
-
User Defined Key
Yes
-
Auto Input Switch
Yes
-
RGB LED Lighting
No
-
Smart Energy Saving
Yes
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Yes
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Yes
CONNECTIVITY
-
HDMI
Yes(2ea)
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
USB Upstream Port
No
-
USB Downstream Port
No
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
SOUND
-
DTS HP:X
Yes
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100
ACCESSORY
-
HDMI
No
-
Display Port
Yes
-
USB A to B
No