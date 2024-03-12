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32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Pixel Sound 及 Dual-Mode
CES 2024 Innovation Awards
得獎者
電腦週邊設備及配件
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
遊戲顯示器的全新類型
見證創新技術、Dual-Mode 和 Pixel Sound 的重大突破，開創全新遊戲顯示器類型，滿足所有玩家需要，帶來全新的遊戲時代。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
顯示屏
32吋 4K UHD OLED
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98.5%
防眩光及低反光
速度
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
0.03ms (GtG) 反應時間
支援 240Hz 的 DisplayPort & HDMI
技術
Pixel Sound with DTS® Virtual:X™
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*比一般 27 吋顯示器更寬廣。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
「Dual-Mode」的表現或因應遊戲類型而有所不同。
更明亮的 OLED
閃亮您的遊戲體驗
絢麗的 OLED 顯示器將色彩鮮豔度提升至全新境界。顯示器的標準亮度為 275nits，最高可達 1300nits，為您保持明亮且生動的畫面，讓您可以放心暢玩遊戲。
耀眼的 OLED 面板
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*屏幕亮度與 LG UltraGear™ 45GR95QE 型號作比較。
*亮度：250nits (最低)、275nits (標準)。
Micro Lens Array+
OLED 技術的進化
UltraGear™ OLED 配備 Micro Lens Array+ 技術，與 MLA 相比，亮度 (SDR) 提升 37.5%。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
DisplayHDR™ True Black 400/DCI-P3 98.5%
驚艷色彩
VESA DisplayHDR™ True Black 400 擁有 1.5M 對比度及 DCI-P3 98.5% (標準)，能呈現出所有細膩場景，無論光暗，都能以逼真的細節展示栩栩如生的影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5m:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度。
*平均圖像電平 (APL) 以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
超快速 0.03ms (GtG)
反應時間
0.03ms (GtG) 反應時間減少重影，有助清晰渲染物件，讓您以更順暢動作和超現實視覺流暢度享受全新遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
全新設計，與您的風格完美契合
統一 Hexagon 照明設計，揭開 UltraGear 全新形象的面紗。顯示器使用獨特流線型設計，打造專屬於您的遊戲空間。更採用乾淨利落的 L 型支架，佔用極小桌面空間，最大限度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
流暢遊戲體驗
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
兼容 NVIDIA® G-Sync®
顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium Pro
透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
提升遊戲畫面清晰度
顯示器獲得 VESA ClearMR 13000 認證，讓您可以如靜止畫面般看清每個動作，大幅減少遊戲時的動態模糊。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
防眩光及低反光
只顯示您的遊戲畫面
防眩光及低反光技術可減少螢幕干擾，即使在光亮環境下也能提供更好觀賞體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
舒適又充滿活力
利用 LG 的護眼低藍光技術讓雙眼保持舒適，持續暢玩遊戲。
*LG OLED面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用戶的電腦使用環境或情況而有所不同。
*支援高達 4K UHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 纜線 (包裝內隨附) 的顯示卡才能正常運行。
*產品包含 DP 及 HDMI 纜線。
*產品不包含顯示卡，需另行購買。
*產品不包含耳機，需另行購買。
遊戲 GUI
屢獲殊榮的遊戲 GUI
遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。
*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*當您選擇以上選項時，電力消耗可能提升。
*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。
如何保護您的
OLED 顯示器
您可以開啟「OLED Screen Move」 (定期稍微移動屏幕像素)、「Screen Saver」，以及「Image Cleaning」功能來預防殘像、顯示屏老化等問題。
*此功能僅適用於包裝內配備 4 向操控桿的顯示器。
*此方法可能無法防止所有殘像或顯示屏老化現象。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*產品並不包含軟件及校準感測器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.1 x 627.0 x 266.0 (UP)
714.1 x 507.0 x 266.0 (DOWN)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.1 x 411.8 x 65.0mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
973 x 183 x 544mm
-
Weight with Stand [kg]
9.0kg
-
Weight without Stand [kg]
5.6kg
-
Weight in Shipping [kg]
12.8kg
FEATURES
-
HDR 10
Yes
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
HDR Effect
Yes
-
Color Calibrated in Factory
Yes
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Reader Mode
Yes
-
Color Weakness
Yes
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
Yes
-
Black Stabilizer
Yes
-
Dynamic Action Sync
Yes
-
Crosshair
Yes
-
FPS Counter
Yes
-
User Defined Key
Yes
-
Smart Energy Saving
Yes
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
Yes(2ea)
-
DisplayPort
Yes(1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
USB Upstream Port
Yes(1ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
Yes(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
4-Pole(Sound+Mic)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
Yes (ver 2.1)
-
Display Port
Yes
-
USB A to B
Yes
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5
-
Size [cm]
79.9
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.1814 x 0.1814 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Yes
-
Dual Controller
Yes
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Yes
SOUND
-
Speaker
10W x 2
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm