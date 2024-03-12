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32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode 及 DP 2.1

功能

圖庫

規格

評論

支援

32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode 及 DP 2.1

32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode 及 DP 2.1

32GX870A-B
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燈亮時 32GX870A-B 的後透視圖
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主要功能

  • 32" 4K UHD (3840 x 2160) OLED 顯示屏
  • Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
  • 0.03ms (GtG) 反應時間
  • 支援 VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro / VESA ClearMR
  • 統一 Hexagon 照明設計
更多
CES 2024 Innovation Awards 標誌。

CES 2024 Innovation Awards

得獎者

電腦週邊設備及配件

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器。

為遊戲而生

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲顯示器的全新類型

見證創新技術、Dual-Mode 的重大突破，開創全新遊戲顯示器類型，滿足所有玩家需要，帶來全新的遊戲時代。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

顯示屏

32吋 4K UHD OLED

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98.5%

防眩光及低反光

速度

Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)

0.03ms (GtG) 反應時間

支援 240Hz 的 DisplayPort & HDMI

技術

VESA ClearMR

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

更寬廣的 4K OLED 顯示器。

32 吋 4K OLED

更寬廣的 32 吋
4K OLED 正式登場

32 吋 4K OLED 顯示屏專為準備好探索更廣闊世界的玩家而設計，能完美貼合您的電腦桌，加上其引人注意的尺寸，讓您沉醉於更豐富的遊戲體驗之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*比一般 27 吋顯示器更寬廣。

更寬廣的 4K OLED 顯示器。

全球首個獲得認證

Dual-Mode，雙重奧妙

無需再在更新率和解像度之間猶豫，憑藉全球首個獲得 VESA 認證的 Dual-Mode，您不但可以 4K UHD 240Hz (2160P) 沉醉於影像豐富的遊戲當中，更可隨您喜好，一鍵切換至 FHD 480Hz (1080P)，以 24 或 27 吋屏幕，進行快節奏的遊戲。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

「Dual-Mode」的表現或因應遊戲類型而有所不同。

更明亮的 OLED

閃亮您的遊戲體驗

絢麗的 OLED 顯示器將色彩鮮豔度提升至全新境界。顯示器的標準亮度為 275nits，最高可達 1300nits，為您保持明亮且生動的畫面，讓您可以放心暢玩遊戲。

耀眼的 OLED 面板

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*屏幕亮度與 LG UltraGear™ 45GR95QE 型號作比較。

*亮度：250nits (最低)、275nits (標準)。

Micro Lens Array+

OLED 技術的進化

UltraGear™ OLED 配備 Micro Lens Array+ 技術，與 MLA 相比，亮度 (SDR) 提升 37.5%。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

DisplayHDR™ True Black 400/DCI-P3 98.5%

驚艷色彩

VESA DisplayHDR™ True Black 400 擁有 1.5M 對比度及 DCI-P3 98.5% (標準)，能呈現出所有細膩場景，無論光暗，都能以逼真的細節展示栩栩如生的影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*1.5m:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度。

*平均圖像電平 (APL) 以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。

超快速 0.03ms (GtG)
反應時間

0.03ms (GtG) 反應時間減少重影，有助清晰渲染物件，讓您以更順暢動作和超現實視覺流暢度享受全新遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

以玩家為本的設計

全新設計，與您的風格完美契合

統一 Hexagon 照明設計，揭開 UltraGear 全新形象的面紗。顯示器使用獨特流線型設計，打造專屬於您的遊戲空間。更採用乾淨利落的 L 型支架，佔用極小桌面空間，最大限度減少死角。

全新統一 Hexagon 照明設計及 L 型支架。
環境剪輯中的正面影像。
環境剪輯中的背光影像。
可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

可調校傾斜度圖標。

傾斜度

可調校高度圖標。

高度

可調校旋軸的圖標。

旋軸

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

流暢遊戲體驗

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

VESA certified AdaptiveSync

顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。

兼容 NVIDIA® G-Sync®

顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。

AMD FreeSync™ Premium Pro

透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

提升遊戲畫面清晰度

顯示器獲得 VESA ClearMR 13000 認證，讓您可以如靜止畫面般看清每個動作，大幅減少遊戲時的動態模糊。

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

防眩光及低反光

只顯示您的遊戲畫面

防眩光及低反光技術可減少螢幕干擾，即使在光亮環境下也能提供更好觀賞體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

舒適又充滿活力

利用 LG 的護眼低藍光技術讓雙眼保持舒適，持續暢玩遊戲。

*LG OLED面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。

*上述功能或因應用戶的電腦使用環境或情況而有所不同。

遊戲玩家可以透過 DP 2.1 或 HDMI 2.1 享受 240Hz 更新率的遊戲。

DP 2.1 及 HDMI 2.1

OLED 顯示器
放大遊戲輸出

顯示器透過 DP 和 HDMI 提供高達 240Hz 的更新率，讓遊戲玩家可以透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受 4K UHD 解像度和 240Hz 更新率。

*支援高達 4K UHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 2.1 或 HDMI 2.1 纜線 (包裝內隨附) 的顯示卡才能正常運行。

*產品包含 DP 及 HDMI 纜線。

*產品不包含顯示卡，需另行購買。

*注意：我們收到大量 NVIDIA 50 系列顯示卡用戶的報告，當使用 10-bit 或 12-bit 設定的 DisplayPort 2.1 時會遇到屏幕關閉的情況。如果您遇到相同問題，作為臨時解決方法，您可以在顯示器的 OSD 功能列表中將 DisplayPort 輸入切換為 1.4，或在 NVIDIA 控制面板中將色彩設定調整為 8-bit。此問題已報告給 NVIDIA 以尋求永久解決方案。

4 極耳機線連接至顯示器。

四極耳機輸出

沉浸式音效
插件

顯示器可透過四極耳機輸出輕鬆連線，享受遊戲樂趣同時進行語音聊天。此外，您還可以透過 DTS 耳機：X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*產品不包含耳機，需另行購買。

遊戲 GUI

屢獲殊榮的遊戲 GUI

遊戲玩家可以用輕鬆易用的 On-Screen Display 和 OnScreen Control 進行個人化設定，從基本顯示器選項到使用「自訂按鍵」，符合您的不同須要。

*最新的 OnScreen Control 可在 LG.COM 下載。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

獲得更明亮 OLED 的快速設定


[選項1] 關閉「智能省電」模式。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 2] 將遊戲模式設定為玩家 1。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 3] 將亮度調整至 100。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 4] 將最高亮度調整至高。

GUI 「智能省電」模式設定的圖像。
GUI 玩家模式設定的圖像。
GUI 亮度設定的圖像。
GUI 最高亮度設定的圖像。
GUI 「智能省電」模式設定的圖像。
GUI 玩家模式設定的圖像。
GUI 亮度設定的圖像。
GUI 最高亮度設定的圖像。
GUI 「智能省電」模式設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定


[選項1] 關閉「智能省電」模式。

GUI 玩家模式設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 2] 將遊戲模式設定為玩家 1。

GUI 亮度設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 3] 將亮度調整至 100。

GUI 最高亮度設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 4] 將最高亮度調整至高。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*當您選擇以上選項時，電力消耗可能提升。

*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。

如何保護您的
OLED 顯示器

您可以開啟「OLED Screen Move」 (定期稍微移動屏幕像素)、「Screen Saver」，以及「Image Cleaning」功能來預防殘像、顯示屏老化等問題。

*此功能僅適用於包裝內配備 4 向操控桿的顯示器。

*此方法可能無法防止所有殘像或顯示屏老化現象。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

FPS Counter

FPS Counter 讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS Counter 顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) Counter：計算每秒幀數。

LG Calibration Studio 軟件。

LG Calibration Studio

更新精準色彩

透過使用 LG Calibration Studio 的硬體校準，您能體驗到先進的色彩品質，以及廣泛的色譜和一致性。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*產品並不包含軟件及校準感測器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

DISPLAY

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Size [cm]

    79.9

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250

FEATURES

  • Color Weakness

    YES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • HDR Effect

    YES

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

POWER

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Weight without Stand [kg]

    5.6㎏

  • Weight with Stand [kg]

    9.8㎏

  • Weight in Shipping [kg]

    13.9㎏

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    973x183x544

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Display Port

    YES (ver 2.1, UHBR13.5)

  • USB-C

    Yes

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    1EA

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

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