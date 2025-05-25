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34 吋 LG UltraGear™ WQHD 弧形遊戲顯示器 | 支援 160Hz、AMD FreeSync™ Premium

功能

圖庫

規格

評論

支援

34 吋 LG UltraGear™ WQHD 弧形遊戲顯示器 | 支援 160Hz、AMD FreeSync™ Premium

34 吋 LG UltraGear™ WQHD 弧形遊戲顯示器 | 支援 160Hz、AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
  • 34G600A-B 的正視圖
  • 34G600A-B 的 -15 度側視圖
  • 34G600A-B 的 +15 度側視圖
  • 支架調低後，34G600A-B 顯示器正視圖
  • 34G600A-B 的側視圖
  • 傾斜的 34G600A-B 顯示器側視圖
  • 傾斜的 34G600A-B 顯示器側視圖
  • 34G600A-B 的頂視圖
  • 34G600A-B 的 -15 度頂視圖
  • 34G600A-B 的 +15 度頂視圖
  • 燈光關閉時的 34G600A-B 後視圖
  • 燈光開啟時的 34G600A-B 後視圖
  • 燈光關閉時的 34G600A-B 後透視圖
  • 燈光開啟時的 34G600A-B 後透視圖
  • 燈光關閉時 34G600A-B 後方徽章近視圖
34G600A-B 的正視圖
34G600A-B 的 -15 度側視圖
34G600A-B 的 +15 度側視圖
支架調低後，34G600A-B 顯示器正視圖
34G600A-B 的側視圖
傾斜的 34G600A-B 顯示器側視圖
傾斜的 34G600A-B 顯示器側視圖
34G600A-B 的頂視圖
34G600A-B 的 -15 度頂視圖
34G600A-B 的 +15 度頂視圖
燈光關閉時的 34G600A-B 後視圖
燈光開啟時的 34G600A-B 後視圖
燈光關閉時的 34G600A-B 後透視圖
燈光開啟時的 34G600A-B 後透視圖
燈光關閉時 34G600A-B 後方徽章近視圖

主要功能

  • 34 吋 WQHD (3440x1440) 顯示屏
  • 160Hz 更新率 / 1ms 動態模糊抑制 (MBR)
  • 支援 AMD FreeSync™ Premium
UltraGear™ G6 標誌與 UltraGear 產品影像。

34 吋 WQHD 160Hz 1ms MBR
弧形遊戲顯示器

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

21:9 WQHD 3440x1440、sRGB 99%、160Hz、1ms MBR

「Display」以大寫字母書寫，右上角有 LG UltraGear 標誌。

擴充遊戲畫面空間

34 吋 WQHD (3440x1440) 顯示屏比標準 16:9 顯示屏提供的視野寬廣 34%1)

讓玩家能在遊戲畫面中看見更多細節。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

1) 像素的總數是以水平和垂直解像度相乘的方式計算，WQHD 為 495 萬像素，而 QHD 為 207 萬像素。

從生動色彩投入競賽

顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。它可讓玩家體驗遊戲開發者所設想的震撼場景。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

「Speed」以大寫字母書寫，右上角有 LG UltraGear 標誌。

支援超快反應時間和 160Hz 高更新率的賽車遊戲場景。

動作快速流暢

160Hz 高更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

屏幕上顯示一輛黃色的賽車向前疾馳，白色方框內的部分清晰可見，而框外則模糊不清。

以用難以置信的
速度取勝

1ms 動態模糊抑制功能 (MBR)* 可減少模糊和殘影的情況，帶來流暢的遊戲體驗。在戰況激烈的畫面中仍能清晰呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。

畫面快速流暢

透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可將影像撕裂及畫面延遲問題幾乎一掃而空，在高解像度的快節奏遊戲中，縱享流暢無比的體驗。

屏幕上顯示一位披著紅色斗篷、手持大盾牌和長劍的騎士角色，畫面一分為二，左邊模糊不清，而右邊的畫面則清晰呈現，右下角有 AMD FreeSync Premium 標誌。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

「Usability」以大寫字母書寫，右上角有 LG UltraGear 標誌。

如置身其中的遊戲體驗

顯示屏採用三邊近無邊框的簡潔設計，讓您專注於精確和生動的影像，而兩個支援 MaxxAudio® 的 5W 立體聲喇叭，則為您締造身歷其境的遊戲體驗。

一輛紅色賽車在街上飛馳，背景是一座高樓林立的城市，畫面前方可見一部 UltraGear 顯示器，左下方是遊戲控制器。聲音透過顯示器兩側的 MaxxAudio 喇叭動態發出。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

乾淨利落的時尚設計

體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框的設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

±30º

可調整傾斜度圖示。

傾斜度

-5~15º

可調校高度圖示。

高度

110mm

無邊框設計圖示。

無邊框設計

影像顯示在深海軍藍背景中擺放著 UltraGear 產品，左邊產品展示背面，右邊產品展示正面

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Curvature

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 470.3 x 249.1mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1053 x 529 x 232mm

  • Weight with Stand [kg]

    10kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.8kg

  • Weight in Shipping [kg]

    13kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.35

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07725 ×0.23175mm

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    3200:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster), 1ms MBR

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    160

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    1800R

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240cd/m²

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

  • Maxx Audio

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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