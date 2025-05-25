34 吋 LG UltraGear™ WQHD 弧形遊戲顯示器 | 支援 160Hz、AMD FreeSync™ Premium

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*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
擴充遊戲畫面空間
34 吋 WQHD (3440x1440) 顯示屏比標準 16:9 顯示屏提供的視野寬廣 34%1)，
讓玩家能在遊戲畫面中看見更多細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
1) 像素的總數是以水平和垂直解像度相乘的方式計算，WQHD 為 495 萬像素，而 QHD 為 207 萬像素。
從生動色彩投入競賽
顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。它可讓玩家體驗遊戲開發者所設想的震撼場景。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。
畫面快速流暢
透過 FreeSync™ Premium 技術，玩家可將影像撕裂及畫面延遲問題幾乎一掃而空，在高解像度的快節奏遊戲中，縱享流暢無比的體驗。
屏幕上顯示一位披著紅色斗篷、手持大盾牌和長劍的騎士角色，畫面一分為二，左邊模糊不清，而右邊的畫面則清晰呈現，右下角有 AMD FreeSync Premium 標誌。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
如置身其中的遊戲體驗
顯示屏採用三邊近無邊框的簡潔設計，讓您專注於精確和生動的影像，而兩個支援 MaxxAudio® 的 5W 立體聲喇叭，則為您締造身歷其境的遊戲體驗。
一輛紅色賽車在街上飛馳，背景是一座高樓林立的城市，畫面前方可見一部 UltraGear 顯示器，左下方是遊戲控制器。聲音透過顯示器兩側的 MaxxAudio 喇叭動態發出。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
乾淨利落的時尚設計
體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框的設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
34
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Curvature
1800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160
-
Response Time
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
809 x 470.3 x 249.1mm
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1053 x 529 x 232mm
-
Weight with Stand [kg]
10kg
-
Weight without Stand [kg]
5.8kg
-
Weight in Shipping [kg]
13kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y25
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES(2ea)
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
34
-
Size [cm]
86.35
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.07725 ×0.23175mm
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Contrast Ratio (Min.)
3200:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
-
Response Time
5ms (GtG at Faster), 1ms MBR
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
160
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
1800R
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
SOUND
-
Speaker
5W x 2
-
Maxx Audio
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm