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34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器 | 支援 webOS、240Hz、0.03ms (GtG)、DisplayHDR True Black 400
34 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形智能遊戲顯示器 | 支援 webOS、240Hz、0.03ms (GtG)、DisplayHDR True Black 400
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
屢獲殊榮的卓越表現
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
串流
webOS
AI Picture
動態色調映射技術
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
遊戲
34 吋 WQHD OLED 弧形顯示屏
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) & 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
連接
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
LG Switch 應用程式
搭配簡潔利落的 L 型支架的時尚設計
搭載 webOS 的
智能遊戲顯示器
全新智能遊戲顯示器隆重登場，搭載支援 AI 技術的 webOS 系統，讓您在暫停遊戲時輕鬆觀看各種串流內容1)，包括各個不同的串流平台。此外，無需電腦或家用遊戲機，即可直接暢玩高性能的雲端遊戲1)，更可透過遙控器2)輕鬆操作，為您帶來更多方便。
1) 需要連接網路並訂閱相關串流或雲端遊戲服務。部分服務可能需另行訂閱或付費，且這些服務並不包含在產品內 (需另行購買)。
2) 產品包含遙控器。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*僅適用於以 21:9 長寬比製作的內容。串流內容或受平台限制。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機，以及遊戲手制 (另行發售)。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
遊戲中心現已啟用
遊戲中心是一個為遊戲愛好者制作的平台，提供度身訂造的體驗，可選擇適用於遊戲手制或遙控器的選單，並支援個人化遊戲功能。您可以追蹤不同玩家之間的排名和積分，並輕鬆存取各種類型的遊戲，從 3A 大作到社交遊戲應有盡有。透過與 GeForce NOW、Amazon Luna 等雲端遊戲服務的合作，加上 webOS 的原生遊戲應用程式，讓您無需外接家用遊戲機或其他裝置，即可享受終極遊戲體驗。
*遊戲中心的支援或因地區而有所差異。
*雲端遊戲服務和遊戲中心內遊戲的支援或因地區而有所差異。
*部分遊戲服務或需要另行訂閱和連接遊戲手掣。
AI Picture
極致細節，真實重現
透過 AI Picture 技術，突顯人物臉部與身體，減低畫面雜訊並增強層次感，呈現栩栩如生的遊戲畫面。從細微表情到敵人的動作，每個細節都清晰可見，讓畫面更聚焦於遊戲或串流的內容，帶來更沉醉體驗。
啟用與停用 AI Picture 功能的比較影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能在連接電腦時，或啟用 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能後無法使用。
動態色調映射技術
絢麗色彩、鮮明對比，畫面栩栩如生
動態色調映射技術可調整亮度及對比度，呈現最細膩真實的影像，完美展現創作者所設想的場景。電影與遊戲以豐富的沉浸感和始終如一的高品質畫面呈現，讓所有內容都栩栩如生。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*僅在輸入 HDR 影像時可用。
AI Personalized Picture Wizard
因應您的品味精心呈獻
挑選喜愛的圖片，AI Personalized Picture Wizard 將於 8500 萬個選項中為您找到最佳配對，並將其儲存至您的個人帳戶。立即透過您的專屬風格，全面升級您的遊戲和影音體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
AI Sound
精準偵測，清晰區分，細緻調校音效
偵測您的空間，透過虛擬 9.1 聲道設定，精準調校音效，讓您無需額外喇叭或耳機，即可準確定位聲音來源，在遊戲中取得戰術優勢；同時還能分辨玩家的聲音與環境音，調整語音音量與清晰度，讓您專注於遊戲之中。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
附設屢獲殊榮的 webOS Re:New 計劃
在五年內為您的電視進行升級
透過年度更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。
*webOS Re:New 計劃適用於預計在 2025 年推出、搭載 webOS 24 的 LG UltraGear 智能顯示器型號 (45/39/34GX90SA 和 32G810SA)。
*LG UltraGear 智能顯示器型號將計劃更新至 webOS 26 版本，而非 webOS 25。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
超寬廣視角搭配深邃黑色的
OLED 顯示屏
34 吋 WQHD (3440x1440) 顯示屏比標準 16:9 顯示屏提供的視野寬廣 34%，讓整個屏幕都能呈現清晰銳利的影像。
無論在任何環境下，這部 WQHD OLED 顯示器都能為不同遊戲畫面呈現更深邃的陰影、更明亮的光線和更鮮豔的色彩
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE, 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野
21:9 OLED 弧形顯示器改良後的平衡比例，為遊戲及不同娛樂內容締造引人入勝的體驗。
21:9 OLED 弧形顯示器改良後的平衡比例，締造引人入勝的體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
800R 理想弧度
置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺、並提供連貫視野的 800R 弧形屏幕之中。一致的 90 度可視角度，讓您一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*觀看體驗可能會因屏幕距離和使用者姿勢而異。
深邃純黑 逼真色彩
支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
經三大 UL 認證的升級護眼技術
配備防眩光塗層，LG WOLED 的升級護眼技術能最大程度減少反射，帶來舒適的視覺體驗，保持清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可降低有害藍光及避免閃爍光線的干擾。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
弧形遊戲顯示器展示未來風格背景下的一個機械人角色，下方為 UL 認證。
*模擬影像僅供參考。
*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
一輛綠色賽車在賽道上疾馳的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
進階遊戲功能
•低延遲技術有效減少輸入延遲，實時作出回應。
•Black Stabilizer 可為黑暗場景增加亮度，幫助遊戲玩家發現敵人和細節。
•Crosshair 功能改善準確度。
•FPS 計數器顯示實時幀率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
沉浸於電腦及家用遊戲機的遊戲世界！
LG UltraGear™ 顯示器能同時在電腦及家用遊戲機上呈現流暢、反應迅速的遊戲效果。不論是投入緊湊的動作遊戲，還是探索廣闊的開放世界，都能讓您如魚得水。支援 HDMI 2.1，提供靈活的相容性，從鍵盤及滑鼠到遊戲手掣都能完美匹配，並透過流暢的動態畫面、低延遲及鮮豔細緻的影像細節，提升不同類型、平台上的遊戲體驗。
|*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*PS5 和 Xbox 主機僅支援 16:9 的畫面，請確保您的顯示屏設定正確，以獲得最佳遊戲性能。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
支援不同遊戲的多功能 USB-C
只需一條 USB-C 線即可將手提電腦連接至顯示器，並以最高 65W 充電，而無需額外變壓器。透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，享受 WQHD 高解像度與 240Hz 高更新率，確保流暢遊戲體驗。
一部 34 吋的遊戲顯示器放置在桌面中央，周圍擺放著各種 IT 裝置。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保能如常運作，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。
*支援高達 QHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 連接線的顯示卡才能正常運行。
*產品不包含顯示卡。
*產品內含 USB-C、DP 及 HDMI 連接線。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
LG Switch 應用程式教學
使用 LG Switch 應用程式輕鬆調整屏幕設定。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*影片僅供參考，展示所應的 LG UltraGear 型號。實際產品外觀，請參閱圖庫。
乾淨利落的時尚設計
乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。
弧形電競顯示器正顯示一款動作冒險遊戲，配備紫色燈光襯托的充滿活力的遊戲設置，旁邊擺放著一台電腦主機。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
784.1x580.4x291.8mm(UP)/784.1x470.4x291.8mm(Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
784.1x358.3x167.1mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
927 x 295 x 550mm
-
Weight with Stand [kg]
10.4kg
-
Weight without Stand [kg]
6.2kg
-
Weight in Shipping [kg]
15.5kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
HDR Effect
YES
-
Nano IPS™ Technology
NO
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
HW Calibration
NO
-
Auto Brightness
YES
-
Flicker Safe
NO
-
Color Weakness
NO
-
Super Resolution+
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
OverClocking
NO
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
NO
-
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
-
PBP
2PBP
-
PIP
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Camera
NO
-
Mic
NO
-
Advanced True Wide Pol.
NO
-
Dolby Vision™
NO
-
Mini-LED Technology
NO
-
Motion Blur Reduction Tech.
NO
INFO
-
Product name
34GX90SA-W
-
Year
2025
CONNECTIVITY
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
USB-C (Power Delivery)
65W
-
Daisy Chain
NO
-
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver2.0)
-
Built-in KVM
NO
-
LAN (RJ-45)
YES
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
NO
-
Audio In
NO
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
-
DVI-D
NO
-
Line out
NO
-
Mic In
NO
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
ACCESSORY
-
D-Sub
NO
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES
-
Display Port
YES
-
USB A to B
NO
-
Remote Controller
YES
-
DVI-D
NO
DISPLAY
-
Size [Inch]
34
-
Size [cm]
86.2
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.231 x 0.231mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GtG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
800R
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NO
-
Dual Controller
NO
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
NO
-
LG UltraGear™ Studio
NO
SOUND
-
Speaker
7W x 2
-
DTS HP:X
NO
-
Maxx Audio
NO
-
Rich Bass
NO
-
Bluetooth Connectivity
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
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-
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