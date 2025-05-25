45 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形遊戲顯示器 | 支援 240Hz、0.03ms (GtG)、DisplayHDR True Black 400、USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

LG UltraGear™ 顯示器能同時在電腦及家用遊戲機上呈現流暢、反應迅速的遊戲效果。不論是投入緊湊的動作遊戲，還是探索廣闊的開放世界，都能讓您如魚得水。支援 HDMI 2.1，提供靈活的相容性，從鍵盤及滑鼠到遊戲手掣都能完美匹配，並透過流暢的動態畫面、低延遲及鮮豔細緻的影像細節，提升不同類型、平台上的遊戲體驗。