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45 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形遊戲顯示器 | 支援 240Hz、0.03ms (GtG)、DisplayHDR True Black 400、USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
45 吋 UltraGear™ WQHD OLED 弧形遊戲顯示器 | 支援 240Hz、0.03ms (GtG)、DisplayHDR True Black 400、USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
顯示屏
45 吋 WQHD OLED
21:9 UltraWide 800R 弧形顯示屏
DisplayHDR True Black 400
& DCI-P3 98.5%
速度
0.03ms (GtG) 反應時間
& 240Hz 高更新率
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
技術
DTS HeadPhone:X
LG Switch
OnScreen Display
超寬廣視角搭配深邃黑色 OLED 顯示屏
45 吋 WQHD (3440x1440) 顯示屏比標準 16:9 顯示器提供的視野寬廣 34%，呈現清晰銳利的畫面，讓影像在寬廣的顯示屏上栩栩如生。無論在任何環境下，這部 WQHD OLED 顯示器都能為不同遊戲畫面呈現更深邃的陰影、更明亮的光線和更鮮豔的色彩。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE & 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野
21:9 OLED 弧形顯示器改良後的平衡比例，為遊戲及不同娛樂內容締造引人入勝的體驗。
21:9 OLED 弧形顯示器改良後的平衡比例，締造引人入勝的體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
800R 理想弧度
置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺、並提供連貫視野的 800R 弧形屏幕之中。一致的 90 度可視角度，讓您一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*觀看體驗可能會因屏幕距離和使用者姿勢而異。
深邃純黑 逼真色彩
支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
經三大 UL 認證的升級護眼技術
配備防眩光塗層，LG WOLED 的升級護眼技術能最大程度減少反射，帶來舒適的視覺體驗，保持清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可降低有害藍光及避免閃爍光線的干擾。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
弧形遊戲顯示器展示未來風格背景下的一個機械人角色，下方為 UL 認證。
*模擬影像僅供參考。
*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
支援不同遊戲的多功能 USB-C
只需一條 USB-C 線即可將手提電腦連接至顯示器，並以最高 65W 充電，而無需額外變壓器。透過 DP 1.4 或 HDMI 2.1，享受 WQHD 高解像度與 240Hz 高更新率，確保流暢遊戲體驗。
一部 45 吋的遊戲顯示器放置在桌面中央，周圍擺放著各種 IT 裝置。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保能如常運作，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。
*支援高達 QHD@240Hz 快速更新率。需要支援 DP 1.4 或 HDMI 2.1 連接線的顯示卡才能正常運行。
*產品不包含顯示卡。
*產品內含 USB-C、DP 及 HDMI 連接線。
流暢動作
無限暢玩
顯示器通過 ClearMR 13000 認證，清晰動態比 (CMR) 超過 12500，超越 VESA 測試標準，能捕捉移動物體邊緣出現的細微模糊，清晰顯示高速影像細節。
一輛綠色賽車在賽道上疾馳的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
顯示器經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗， 讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
AMD FreeSync™ Premium Pro
透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
進階遊戲功能
•低延遲技術有效減少輸入延遲，實時作出回應。
•Black Stabilizer 可為黑暗場景增加亮度，幫助遊戲玩家發現敵人和細節。
•Crosshair 功能改善準確度。
•FPS 計數器顯示實時幀率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
沉浸於電腦及家用遊戲機的遊戲世界！
LG UltraGear™ 顯示器能同時在電腦及家用遊戲機上呈現流暢、反應迅速的遊戲效果。不論是投入緊湊的動作遊戲，還是探索廣闊的開放世界，都能讓您如魚得水。支援 HDMI 2.1，提供靈活的相容性，從鍵盤及滑鼠到遊戲手掣都能完美匹配，並透過流暢的動態畫面、低延遲及鮮豔細緻的影像細節，提升不同類型、平台上的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*PS5 和 Xbox 主機僅支援 16:9 的畫面，請確保您的顯示屏設定正確，以獲得最佳遊戲性能。
*耳機需另行發售。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
LG Switch 應用程式教學
使用 LG Switch 應用程式輕鬆調整屏幕設定。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
透過 On-Screen Display 保護 OLED 顯示器
您可以透過 On-Screen Display 調整 OLED 亮度並啟動保護設定，防止殘像、烙印現象等問題，並長時間享受優質的 OLED 畫面。此外，遊戲玩家還可以輕鬆自訂遊戲設定，以達到最佳性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
乾淨利落的時尚設計
乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
44.5
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Curvature
800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
992.7 x 661.7 x 338.6mm(UP) / 992.7 x 541.7 x 338.6mm(Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
992.7 x 457 x 218mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1143 x 301 x 550mm
-
Weight with Stand [kg]
13.5Kg
-
Weight without Stand [kg]
8.9Kg
-
Weight in Shipping [kg]
18.9Kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR True Black 400
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
RGB LED Lighting
Hexagon Lighting
-
PBP
2PBP
-
PIP
YES
-
Smart Energy Saving
YES
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4 (DSC)
-
USB-C
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
YES
-
USB-C (Power Delivery)
65W
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
USB-C
YES
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
44.5
-
Size [cm]
113
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.303 x 0.303
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
800R
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
-
Dual Controller
YES
SOUND
-
Speaker
7W x 2
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100mm
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