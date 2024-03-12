45 吋 UltraGear™ 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、重低音 (10Wx2)、DisplayHDR True Black 400、DP 2.1 及 USB-C

UltraGear 不只單單用於遊戲 - 其 5K2K 解像度和 125 PPI 畫面可提供清晰、細膩的視覺效果，十分適合創作者和用於處理多工任務。傳統的 16:9 雙顯示器或三顯示器或會因顯示器間的邊框而導致畫面中斷，而這部 21:9 顯示器則可讓您在同一屏幕上管理整個工作流程，無論是修飾照片、編輯影片還是搜尋參考資料。