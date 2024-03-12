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45 吋 UltraGear™ 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、重低音 (10Wx2)、DisplayHDR True Black 400、DP 2.1 及 USB-C
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據截至 2024 年 12月發佈的 OLED 顯示器規格，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解像度的 OLED 顯示器。
顯示屏
45 吋 5K2K OLED (5120x2160)
21:9 800R 弧形顯示屏
DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%
125 PPI
速度
0.03ms (GtG) 反應時間
Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
VESA Certified AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium Pro
全球首款 5K2K OLED
全球首款 45 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏，比標準 16:9 顯示屏提供的視野寬廣 34%，且與一般超高清 (3840x2160) 相比像素數量增加 33%。無論在任何環境下，這部 5K2K OLED 顯示器都能為不同遊戲畫面呈現更深邃的陰影、更明亮的光線和更鮮豔的色彩。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*根據截至 2024 年 12月發佈的 OLED 顯示器規格，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解像度的 OLED 顯示器。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE & 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。
更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野
告別 49 吋 32:9 顯示屏兩側的魚眼效果，這款 45 吋 21:9 OLED 弧形顯示器的可視範圍** 比一般屏幕大 12%，改良後的平衡比例，締造引人入勝的遊戲體驗。體驗過 45 吋 21:9 的最佳視野後，您將永遠不願再回到狹窄的遊戲世界。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**與 49 吋 32:9 顯示器進行比較。數據是透過將 45 吋 21:9 顯示器 (4,580㎠) 和 49 吋 32:9 顯示器 (4,059㎠) 的實際寬度和高度相乘後得出。
800R 理想弧度
置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺的 800R 弧形屏幕之中。一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*觀看的體驗可能會因螢幕距離和使用者姿勢而異。
深邃純黑 逼真色彩
支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域以及 Delta E ≦2 色彩準確度，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
經三大 UL 認證的升級防眩光技術
LG WOLED 的升級防眩光技術能最大程度減少反射和干擾，確保屏幕在任何光線下都能保持清晰的遊戲畫面。此外，產品通過三大 UL 認證，可降低有害藍光，同時保留鮮豔色彩和逼真視覺效果，不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
弧形遊戲顯示器展示未來風格背景下的一個機械人角色，下方為 UL 認證。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*LG OLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
125 PPI 畫面提供更高可讀性
125 PPI (每吋像素) 和 RGWB 子像素排列確保提供精確的遊戲畫面，讓您不會錯過任何重要細節。同時，在進行如編輯文件或網站內容等任務時，更容易閱讀內容。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
透過 Dual-Mode 將畫面於 330Hz 與 165Hz 間切換
透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 WUHD 165Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 WFHD 330Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。八種不同模式任君選擇，利用螢幕顯示設定輕鬆選擇喜歡的畫面尺寸和比例 (21:9、16:9)。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*Dual-Mode的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。
*Dual-Mode 選項：關閉 (完整寬屏幕)、關閉 (37 吋 16:9)、開啟 (完整寬屏幕）、開啟 (39 吋 21:9)、開啟 (34 吋 21:9)、開啟 (37 吋 16:9)、開啟 (27 吋 16:9)、開啟 (24 吋 16:9)。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
最新 DisplayPort 2.1 帶來高速的
遊戲體驗
透過全新 DisplayPort 2.1，以 5K2K 解像度呈現 165Hz 高速遊戲畫面，提升遊戲和工作體驗！USB-C 更可支援屏幕顯示、資料傳輸以及以 90W 為裝置充電 - 只需一條連接線便能為手提電腦提供無縫支援！盡情享受更快速流暢的工作和娛樂體驗！
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為了正確使用供電功能，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。
*產品內含 DP、HDMI 及 USB 連接線。
*重要更新：NVIDIA 已發布 GeForce Hotfix 576.26 版驅動程式 (2025 年 4 月 28 日)，以解決 NVIDIA RTX 50 系列 GPU 連接到 DisplayPort 2.1 時出現的黑屏問題。NVIDIA GPU 用家在連接支援 DP2.1 的顯示器之前，應下載並安裝最新的驅動程式。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
盡情享受 2 個 10W 喇叭的重低音
10W x 2 立體聲喇叭的重低音，帶來沉浸體驗。享受更貼心的個人化體驗，您可以輕鬆透過 4 極耳機輸出連接耳機，並享受 DTS Headphone:X 帶來的逼真 3D 音效。在 FPS 遊戲的語音聊天中，團隊溝通以及導向音效至關重要，正好彰顯這項功能的關鍵優勢。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*耳機需另行購買。
透過 5K2K UltraWide 畫面提高工作效率
UltraGear 不只單單用於遊戲 - 其 5K2K 解像度和 125 PPI 畫面可提供清晰、細膩的視覺效果，十分適合創作者和用於處理多工任務。傳統的 16:9 雙顯示器或三顯示器或會因顯示器間的邊框而導致畫面中斷，而這部 21:9 顯示器則可讓您在同一屏幕上管理整個工作流程，無論是修飾照片、編輯影片還是搜尋參考資料。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
透過 On-Screen Display 保護 OLED 顯示器
您可以透過 On-Screen Display 調整 OLED 亮度並啟動保護設定，防止殘像、烙印現象等問題，並長時間享受優質的 OLED 畫面。此外，遊戲玩家還可以輕鬆自訂遊戲設定，以達到最佳性能。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
如何使用 On-Screen Display
尋找屏幕上的操控桿，按下按鈕開啟遊戲 GUI 的主功能列表。在開始遊戲或搜索之際，輕鬆存取您最愛用的功能！
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。
LG Switch 應用程式教學
使用 LG Switch 應用程式輕鬆調整屏幕設定。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
進階遊戲功能
•Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，實時作出回應。
•Black Stabilizer 可為黑暗場景增加亮度，幫助遊戲玩家發現敵人和細節。
•Crosshair 功能改善準確度。
•FPS 計數器顯示實時幀率。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。
*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。
乾淨利落的時尚設計
乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。
*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
44.5
-
Resolution
5120 x 2160
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Curvature
800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
991.6 x 665.6 x 342mm (UP)
991.6 x 545.6 x 342mm (Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
991.6 x 460.7 x 225.5mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1142 x 301 x 564mm
-
Weight with Stand [kg]
14kg
-
Weight without Stand [kg]
9.4kg
-
Weight in Shipping [kg]
20.5kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
HW Calibration
HW Calibration Ready
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
-
PBP
2PBP
-
PIP
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraGear
-
Year
Y25
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
2.1 (DSC)
-
USB-C
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
YES
-
USB-C (Power Delivery)
90W
-
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
-
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
USB-C
YES
-
Display Port
YES (ver 2.1)
DISPLAY
-
Size [Inch]
44.5
-
Size [cm]
113
-
Resolution
5120 x 2160
-
Panel Type
OLED
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2035 mm × 0.2035 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
-
Response Time
0.03ms (GTG)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
800R
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
-
Dual Controller
YES
SOUND
-
Speaker
10W x 2
-
Rich Bass
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100mm