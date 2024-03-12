About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
45 吋 UltraGear™ 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、重低音 (10Wx2)、DisplayHDR True Black 400、DP 2.1 及 USB-C

功能

圖庫

規格

評論

支援

45 吋 UltraGear™ 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、重低音 (10Wx2)、DisplayHDR True Black 400、DP 2.1 及 USB-C

45 吋 UltraGear™ 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、重低音 (10Wx2)、DisplayHDR True Black 400、DP 2.1 及 USB-C

45GX950A-B
()
  • 45GX950A-B 的正視圖
  • 45GX950A-B 的 -15 度側視圖
  • 45GX950A-B 的 +15 度側視圖
  • 45GX950A-B 的側視圖
  • 燈亮時 45GX950A-B 的後視圖
  • 燈光關閉後 45GX950A-B 的後視圖
  • 45GX950A-B 的後透視圖
  • 支架調低後，45GX950A-B 的顯示器正視圖
  • 傾斜的 45GX950A-B 顯示器 +15 度側視圖
  • 傾斜的 45GX950A-B 顯示器側視圖
  • 45GX950A-B 的頂視圖
  • 45GX950A-B 的後方徽章近視圖
  • 45GX950A-B 端口的近視圖
  • 45GX950A-B 的右側影像
  • 45GX950A-B 的左側影像
45GX950A-B 的正視圖
45GX950A-B 的 -15 度側視圖
45GX950A-B 的 +15 度側視圖
45GX950A-B 的側視圖
燈亮時 45GX950A-B 的後視圖
燈光關閉後 45GX950A-B 的後視圖
45GX950A-B 的後透視圖
支架調低後，45GX950A-B 的顯示器正視圖
傾斜的 45GX950A-B 顯示器 +15 度側視圖
傾斜的 45GX950A-B 顯示器側視圖
45GX950A-B 的頂視圖
45GX950A-B 的後方徽章近視圖
45GX950A-B 端口的近視圖
45GX950A-B 的右側影像
45GX950A-B 的左側影像

主要功能

  • 45 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏
  • Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
  • 0.03ms (GtG) 反應時間
  • DisplayPort 2.1 / USB-C (PD 90W)
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98.5%
更多
顯示屏 速度 技術
UltraGear™ OLED GX9 標誌影像。

全球首款 5K2K OLED
遊戲顯示器

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 45GX950A 的正面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*根據截至 2024 年 12月發佈的 OLED 顯示器規格，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解像度的 OLED 顯示器。

影像摘要

顯示屏

45 吋 5K2K OLED (5120x2160)

21:9  800R 弧形顯示屏

DisplayHDR True Black 400 & DCI-P3 98.5%

125 PPI

速度

0.03ms (GtG) 反應時間

Dual-Mode (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz) 

DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

點擊錨點 - 顯示屏

全球首款 5K2K OLED

全球首款 45 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏，比標準 16:9 顯示屏提供的視野寬廣 34%，且與一般超高清 (3840x2160) 相比像素數量增加 33%。無論在任何環境下，這部 5K2K OLED 顯示器都能為不同遊戲畫面呈現更深邃的陰影、更明亮的光線和更鮮豔的色彩。

顯示器動畫展示屏幕從 16:9 超高清伸延至 21:9 UltraWide 5K2K 畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*根據截至 2024 年 12月發佈的 OLED 顯示器規格，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解像度的 OLED 顯示器。

行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

更明亮的 OLED**

體驗 LG WOLED 帶來震撼的畫面。利用 LG OLED 的領先優勢，再加上 Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，透過改善光線效能並減少光線損失，使亮度 (SDR) 提升高達 37.5%。顯示屏的標準亮度為 275 nits (APL 100%)，最大亮度則為 1300 nits (APL 1.5%)。具備 Delta E ≦ 2 的色彩準確度，確保在明亮環境下也能呈現栩栩如生的鮮明色彩，享受更身歷其境的遊戲體驗。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

**根據已公佈的規格，與之前採用 MLA+ 技術的 LG OLED 遊戲顯示器 (27GR95QE & 45GR95QE) 相比，SDR 亮度提升 37.5%。

更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野

告別 49 吋 32:9 顯示屏兩側的魚眼效果，這款 45 吋 21:9 OLED 弧形顯示器的可視範圍** 比一般屏幕大 12%，改良後的平衡比例，締造引人入勝的遊戲體驗。體驗過 45 吋 21:9 的最佳視野後，您將永遠不願再回到狹窄的遊戲世界。

顯示器動畫展示屏幕從 49 吋 32:9 畫面擴展至 45 吋21:9 畫面。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

**與 49 吋 32:9  顯示器進行比較。數據是透過將 45 吋 21:9 顯示器  (4,580㎠) 和 49 吋 32:9 顯示器 (4,059㎠) 的實際寬度和高度相乘後得出。

800R 理想弧度

置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺的 800R 弧形屏幕之中。一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。

一段動畫影片，從曲面顯示器的正面視圖自然過渡到俯視角度。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*觀看的體驗可能會因螢幕距離和使用者姿勢而異。

深邃純黑　逼真色彩

支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域以及 Delta E ≦2 色彩準確度，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。

經三大 UL 認證的升級防眩光技術

LG WOLED 的升級防眩光技術能最大程度減少反射和干擾，確保屏幕在任何光線下都能保持清晰的遊戲畫面。此外，產品通過三大 UL 認證，可降低有害藍光，同時保留鮮豔色彩和逼真視覺效果，不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。

弧形遊戲顯示器展示未來風格背景下的一個機械人角色，下方為 UL 認證。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*LG OLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。

125 PPI 畫面提供更高可讀性

125 PPI (每吋像素) 和 RGWB 子像素排列確保提供精確的遊戲畫面，讓您不會錯過任何重要細節。同時，在進行如編輯文件或網站內容等任務時，更容易閱讀內容。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 3 年顯示屏老化 (燒印) 保養

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器
3 年顯示屏老化 (燒印) 保養

從購買日起提供 3 年保養期，僅適用於內部和功能零件 (包括 OLED 面板)。

*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。

點擊錨點 - 速度

透過 Dual-Mode 將畫面於 330Hz 與 165Hz 間切換

透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 WUHD 165Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 WFHD 330Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。八種不同模式任君選擇，利用螢幕顯示設定輕鬆選擇喜歡的畫面尺寸和比例 (21:9、16:9)。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。

展示騎士和賽車，呈現 165Hz WQHD 和 330Hz WFHD 的效果。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*Dual-Mode的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。

*Dual-Mode 選項：關閉 (完整寬屏幕)、關閉 (37 吋 16:9)、開啟 (完整寬屏幕）、開啟 (39 吋 21:9)、開啟 (34 吋 21:9)、開啟 (37 吋 16:9)、開啟 (27 吋 16:9)、開啟 (24 吋 16:9)。

超快速 0.03ms (GtG) 反應時間下的賽車遊戲場景。

0.03ms (GtG)
驚人速度

體驗極速 0.03ms (GtG) 的反應時間，最大程度地減少殘影，藉以取得鮮明清晰的視覺效果。憑藉無與倫比的速度和流暢動作，每場遊戲都能保持領先地位！

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

最新 DisplayPort 2.1 帶來高速的
遊戲體驗

透過全新 DisplayPort 2.1，以 5K2K 解像度呈現 165Hz 高速遊戲畫面，提升遊戲和工作體驗！USB-C 更可支援屏幕顯示、資料傳輸以及以 90W 為裝置充電 - 只需一條連接線便能為手提電腦提供無縫支援！盡情享受更快速流暢的工作和娛樂體驗！

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*為了正確使用供電功能，需要以 USB-C 線連接到顯示器的 USB-C 連接埠。

*產品內含 DP、HDMI 及 USB 連接線。

*重要更新：NVIDIA 已發布 GeForce Hotfix 576.26 版驅動程式 (2025 年 4 月 28 日)，以解決 NVIDIA RTX 50 系列 GPU 連接到 DisplayPort 2.1 時出現的黑屏問題。NVIDIA GPU 用家在連接支援 DP2.1 的顯示器之前，應下載並安裝最新的驅動程式。

點擊錨點 - 技術

通過廣泛採用的技術認證

支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 標誌。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

盡情享受 2 個 10W 喇叭的重低音

10W x 2 立體聲喇叭的重低音，帶來沉浸體驗。享受更貼心的個人化體驗，您可以輕鬆透過 4 極耳機輸出連接耳機，並享受 DTS Headphone:X 帶來的逼真 3D 音效。在 FPS 遊戲的語音聊天中，團隊溝通以及導向音效至關重要，正好彰顯這項功能的關鍵優勢。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*耳機需另行購買。

透過 5K2K UltraWide 畫面提高工作效率

UltraGear 不只單單用於遊戲 - 其 5K2K 解像度和 125 PPI 畫面可提供清晰、細膩的視覺效果，十分適合創作者和用於處理多工任務。傳統的 16:9 雙顯示器或三顯示器或會因顯示器間的邊框而導致畫面中斷，而這部 21:9 顯示器則可讓您在同一屏幕上管理整個工作流程，無論是修飾照片、編輯影片還是搜尋參考資料。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

透過 On-Screen Display 保護 OLED 顯示器

您可以透過 On-Screen Display 調整 OLED 亮度並啟動保護設定，防止殘像、烙印現象等問題，並長時間享受優質的 OLED 畫面。此外，遊戲玩家還可以輕鬆自訂遊戲設定，以達到最佳性能。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

如何使用 On-Screen Display

尋找屏幕上的操控桿，按下按鈕開啟遊戲 GUI 的主功能列表。在開始遊戲或搜索之際，輕鬆存取您最愛用的功能！

畫面亮度

最高亮度

OLED Screen Move

Dual-Mode

亮度的 GUI 設定圖像。
最高亮度的 GUI 設定圖像。
OLED Screen Move 的 GUI 設定影像。
Dual-Mode 的 GUI 設定影像。
亮度的 GUI 設定圖像。
最高亮度的 GUI 設定圖像。
OLED Screen Move 的 GUI 設定影像。
Dual-Mode 的 GUI 設定影像。
亮度的 GUI 設定圖像。

畫面亮度

最高亮度的 GUI 設定圖像。

最高亮度

OLED Screen Move 的 GUI 設定影像。

OLED Screen Move

Dual-Mode 的 GUI 設定影像。

Dual-Mode

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。

動態影片展示 LG Switch 應用程式如何善用顯示器，同時滿足遊戲和生活所需。

LG Switch 帶來暢快遊戲體驗

LG Switch 應用程式有助善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆自訂理想的畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可利用 Dual-Mode 在 330Hz-165Hz 之間切換，並透過 11 種選項分割顯示屏畫面。更可以迅速啟動視像通話平台。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.COM 下載。

LG Switch 應用程式教學

使用 LG Switch 應用程式輕鬆調整屏幕設定。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

進階遊戲功能

•Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，實時作出回應。

•Black Stabilizer 可為黑暗場景增加亮度，幫助遊戲玩家發現敵人和細節。

•Crosshair 功能改善準確度。

•FPS 計數器顯示實時幀率。

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示屏的最大更新率。

*FPS (每秒幀數) 計數器：計算每秒幀數。

乾淨利落的時尚設計

乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。

可調校旋轉角度圖標。

旋轉角度

可調整傾斜度圖標。

傾斜度

可調校高度圖示。

高度

無邊框設計圖示。

無邊框設計

*模擬影像旨在提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    44.5

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Curvature

    800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    991.6 x 665.6 x 342mm (UP)
    991.6 x 545.6 x 342mm (Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    991.6 x 460.7 x 225.5mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1142 x 301 x 564mm

  • Weight with Stand [kg]

    14kg

  • Weight without Stand [kg]

    9.4kg

  • Weight in Shipping [kg]

    20.5kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    2.1 (DSC)

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

DISPLAY

  • Size [Inch]

    44.5

  • Size [cm]

    113

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2035 mm × 0.2035 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    800R

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

SOUND

  • Speaker

    10W x 2

  • Rich Bass

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100mm

LG 為您精選