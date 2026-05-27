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27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流

27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流

27U511SB-W
LG 智能顯示器顯示 webOS 介面的主影像，適合日常使用。
alpha 5 Gen9 AI 處理器晶片組視覺化技術，突顯支援 LG 智能顯示器效能的處理技術。
Front view of 27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流 27U511SB-W
LG 智能顯示器 27U511SB 的側視圖，顯示纖薄簡約的設計。
LG 智能顯示器 27U511SB 的後視圖，顯示支架結構和連接佈局。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的全高清 IPS 顯示屏提供清晰的視覺效果，適合工作和日常使用。
配備 webOS 的 LG 智能顯示器 27U511SB 提供內置串流應用程式和娛樂影視內容的存取。
LG 智能顯示器 27U511SB 配備 sRGB 99% 的 HDR10 Pro，可增強色彩準確度和對比度，提供清晰的視覺效果。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的動態色調映射技術自動平衡亮度和對比度，以提供穩定的觀賞體驗。
AI Sound Pro 根據影視內容類型提供身臨其境的升級音效。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的生成式 AI 功能，支援智能影視內容探索和創意協助。
AI Concierge 根據觀看模式和使用環境提供個人化建議。
LG Shield 在 LG 智能顯示器 27U511SB 上保護個人資料並增強裝置安全性。
LG 智能顯示器 27U511SB 的後方連接埠顯示 HDMI 2.0、USB-A 2.0、耳機輸出及 DC-IN 連接選項。
LG 智能顯示器 27U511SB 尺寸說明整體產品尺寸和支架尺寸。
LG 智能顯示器顯示 webOS 介面的主影像，適合日常使用。
alpha 5 Gen9 AI 處理器晶片組視覺化技術，突顯支援 LG 智能顯示器效能的處理技術。
Front view of 27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流 27U511SB-W
LG 智能顯示器 27U511SB 的側視圖，顯示纖薄簡約的設計。
LG 智能顯示器 27U511SB 的後視圖，顯示支架結構和連接佈局。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的全高清 IPS 顯示屏提供清晰的視覺效果，適合工作和日常使用。
配備 webOS 的 LG 智能顯示器 27U511SB 提供內置串流應用程式和娛樂影視內容的存取。
LG 智能顯示器 27U511SB 配備 sRGB 99% 的 HDR10 Pro，可增強色彩準確度和對比度，提供清晰的視覺效果。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的動態色調映射技術自動平衡亮度和對比度，以提供穩定的觀賞體驗。
AI Sound Pro 根據影視內容類型提供身臨其境的升級音效。
LG 智能顯示器 27U511SB 上的生成式 AI 功能，支援智能影視內容探索和創意協助。
AI Concierge 根據觀看模式和使用環境提供個人化建議。
LG Shield 在 LG 智能顯示器 27U511SB 上保護個人資料並增強裝置安全性。
LG 智能顯示器 27U511SB 的後方連接埠顯示 HDMI 2.0、USB-A 2.0、耳機輸出及 DC-IN 連接選項。
LG 智能顯示器 27U511SB 尺寸說明整體產品尺寸和支架尺寸。

主要功能

  • 27 吋全高清 (1920x1080) IPS 顯示器
  • HDR10 Pro、sRGB 99%、Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術
  • AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙
  • 2 x HDMI，2 x USB 2.0
  • ThinQ Home 信息中心 / 支援 Magic Remote 神奇搖控器
  • webOS 26
更多

屢獲殊榮的卓越表現

Digital Trends 大獎標誌的影像

Digital Trends 2025

「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能的最佳顯示器陣容

一張 2026 CES 創新獎白色獲獎標誌影像

CES 創新獎 - 獲獎

webOS26 LG Shield

網絡安全領域

一張 2026 CES 創新獎白色獲獎標誌影像

CES 創新獎 - 獲獎

多重 AI 架構

人工智能領域

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

LG Smart Monitor 標誌。

一個屏幕 無盡可能

無論工作還是玩樂，皆可享受令人驚艷的畫質，並靈活配合您的日常需要。顯示器支援 webOS，無需電腦亦能處理家居辦公室工作，同時享受豐富影視內容，在單一屏幕上輕鬆達到工作與娛樂的完美平衡。

LG 智能顯示器置於明亮的家居辦公室內的整潔木質書桌上，顯示 webOS 主屏幕，帶有串流應用程式和影視內容圖塊，配備鍵盤及滑鼠，背景可見書架和百葉窗，突顯智能娛樂與生產力用途。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠 (需另行購買)。

顯示 LG 智能顯示器功能的摘要影像，包括全高清 IPS 顯示屏、Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術、支援 sRGB 99% 覆蓋率的 HDR10 Pro、AI Sound Pro、alpha 5 Gen9 AI 處理器和 LG Shield 安全功能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

顯示器透過 webOS 工作玩樂由 webOS 支援的 AI屢獲殊榮的 webOS生產力中心

27 吋全高清 IPS 顯示屏

遊走於工作與娛樂之間的多功能顯示器

IPS 顯示屏讓你不論工作還是娛樂，都能讓您享受親臨其境的視覺體驗。

LG 智能顯示器展示一個專業的影像及音頻剪輯工作介面，包含時間軸、調色工具及混音介面，並強調 IPS 4K 解像度、HDR 支援及廣闊色域覆蓋；整體置於創意工作室環境中，配備喇叭及鍵盤，用於影視內容製作及多媒體工作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*亮度：250 nits (Typ)，色域：sRGB 99% (Typ)

無需電腦，家居辦公室隨時就緒

webOS 將必要的 Office 應用程式直接帶到您的家居辦公室，讓您無需使用個人電腦即可工作。從文件創建到檔案管理，雲端應用程式都能支援於屏幕上進行日常工作，而 webOS 則可讓您在需要時，透過 Remote PC 遙距操控個人電腦。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機、遊戲手制，以及 Pogo 型網絡攝影機 (另行發售)。

*Remote PC 僅適用於運行 Windows 11 Pro 或更高版本作業系統的電腦。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

* Remote PC 功能適用於 Windows 11 Pro 或更高版本作業系統，並兼容支援遙距連接的第三方電腦，包括 gram。

*支援的服務或因應地區而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

娛樂

流暢切換頻道，無縫觀賞體驗

透過 webOS 無縫連接 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TV 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，還可以獲得個人化推薦個人化推薦內容、體育、遊戲應用程式，以及易於使用的遙控器，帶來完美無縫的觀賞體驗。同時，纖薄白色機身採用 3 邊無邊框設計及配備整合式喇叭，提升沉浸式視覺效果和音質。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*內置串流服務和應用程式或因不同地區而有所差異。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*為每個註冊帳戶度身訂造一系列應用程式及服務，當中包括音樂、體育、居家辦公以及雲端遊戲。

*使用智能服務時需要註冊 LG 帳戶和連接互聯網，並須同意私隱政策及服務條款。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

音樂

自由定義 如您所想

內置喇叭讓您無縫享受音樂。不但可以輕鬆搜尋音樂及於串流平台快速重播最近播放的歌曲，亦會根據您的喜好推薦熱門歌曲。

體育

緊貼賽事 支持愛隊

透過自訂服務支持心愛球隊。顯示器會根據您的帳戶分享賽事資訊。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機，以及遊戲手制 (另行發售)。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*遊戲中心的支援或因地區而有所差異。在不支援的地區，用家將被導向至原有的 Gaming Hub。

*支援的服務或因應地區而有所差異。

*需要連接互聯網、訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 及可兼容的藍牙遊戲控制器。Xbox 雲端遊戲 (Beta) 需要訂閱 Game Pass Ultimate 和支援裝置 (兩者均需另行購買)。選擇地區 (xbox.com/regions)、裝置 (xbox.com/cloud-devices) 和遊戲 (xbox.com/play)。適用於支援 webOS 24 及更新版本的 LG 智能顯示器。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

Google Cast + AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙

智能連接裝置，無縫螢幕共享

透過 Google Cast*** 以最快速、無縫方式將影視內容分享到顯示器。而 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 為靈活鏡像輸出和媒體傳輸提供額外選項。只需最少的步驟便能立即連接您所有的裝置，並在更大的屏幕上享受流暢的視聽體驗。

*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。

*若要在顯示器上使用 AirPlay 和 HomeKit，建議安裝最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS。Apple、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。Works with Apple Home 標誌是 Apple Inc. 的商標。

**螢幕分享︰ 支援 Android 或 Windows 10 或以上版本。

**裝置須連接至與顯示器相同的網絡。

***Google Cast：Android 手機或平板電腦支援 Android 9.0 或以上版本，iPhone 或 iPad 支援 iOS 16.0 或以上版本。

***Google Cast 是 Google LLC 的商標。支援的功能可能因地區而異。

alpha 5 Gen9 AI 處理器

專為出色畫質而設

全新 alpha 5 Gen9 AI 處理器為您的 LG 智能顯示器帶來高級處理技術，提升清晰度和層次度，帶來更清晰平衡的視覺效果。

alpha 5 4K Gen9 AI 處理器效能以閃閃發光的晶片和光影效果呈現，突顯其高效能處理、由人工智能驅動的影音最佳化，以及先進的智能顯示技術

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

提供 sRGB 99% 的 HDR10 Pro

鮮艷色彩、鮮明對比，帶來清晰畫質

HDR10 Pro 增強高光和陰影，透過 webOS 存取影視內容時，提供更清晰的細節和更深層次的視覺深度。高達 99% sRGB 色域覆蓋率，顯示器能提供準確一致的色彩，帶來更平衡的觀賞體驗。

分屏畫面比較 SDR 與提供 sRGB 99% 色域的 HDR10 Pro，突出顯示在白雪皚皚的鄉村夜景中呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更生動的色彩細節。

HDR10 Pro

分屏畫面比較 SDR 與提供 sRGB 99% 色域的 HDR10 Pro，突出顯示在白雪皚皚的鄉村夜景中呈現更明亮的高光、更深邃的陰影和更生動的色彩細節。

SDR

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。

*sRGB 99% 為常見規格。色域或因祇型號而有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

森林中的野生熊展示動態色調映射技術，增強對比度、平衡亮度，以及精細的陰影和高光複製。

Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術

平衡畫面亮度，確保畫質一致

Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術可調節亮度和對比度，提供更清晰的細節和平衡的畫質。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術僅適用於配備 alpha 5 處理器的智能顯示器。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

AI Sound Pro

AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果

AI Surround Sound 透過虛擬 9.1.2 聲道提供身臨其境的環迴立體聲效。在 webOS 中，AI Sound Pro 智能平衡音效，支援清晰的沉浸式聆聽體驗。

LG 智能顯示器展示 AI Sound Pro 功能，屏幕上呈現電影音樂會場景，突出沉浸式音頻最佳化、清晰對話和平衡音效性能，提升家庭娛樂體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

AI Magic Remote 神奇遙控器 (*需另行購買)

一鍵解鎖所有 AI 體驗

使用 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制智能顯示器。其動作感應器、滾輪和即時語音指令，讓你可以流暢、直觀地操控各項功能。



LG 智能顯示器 Magic Remote 神奇遙控器突顯 AI 功能，畫面展示 AI 介面，顯示智能控制 AI 功能、語音互動和直觀導航，提升智能顯示器體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*Magic Remote 神奇遙控器提供快速存取智能顯示器的 AI 功能，但不設內置 AI 處理。

*AI Concierge 支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。

*AI Concierge 功能列表在發佈後或有所不同。

*AI Concierge 關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。

**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。

**Magic Remote 神奇遙控器的功能或因地區和語言而有所不同。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

多重 AI 搜尋

透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋

只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 助手，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。

 

*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)

LG 智能顯示器顯示配備 Microsoft Copilot 和 Google Gemini 的多重 AI 搜尋介面，在智能顯示器體驗中突出顯示 AI 驅動的搜尋、智能協助和整合生成 AI 工具

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。

**Magic Remote 神奇遙控器的功能或因地區和語言而有所不同。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

AI Concierge

獲取個人化推薦內容及資訊

AI Concierge 根據您正在觀看內容提供個人化建議和情境資訊。探索相關搜尋關鍵字、存取當前畫面的更多資訊，並根據您的觀看模式探索相關影視內容，一切都可透過 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制。

 

*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)

LG 智能顯示器顯示 AI Concierge 介面，提供生成式 AI 建議及 AI 關鍵字建議，並透過 Magic Remote 神奇遙控器控制，突出顯示智能顯示器上的情境搜尋、語音互動及個人化影視內容探索

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

AI Voice ID

LG AI Voice ID 能識別每位用家獨特的語音特徵，並在您進行語音操控時提供個人化建議。

 

*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)

*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*AI Voice ID 僅適用於可兼容的應用程式，關鍵字建議或會因應用程式及時間而異。

*功能可用性、支援影視內容、功能列表，以及應用程式或因應地區和網絡連接而有所差異。

*上述功能需要連接互聯網。

*Magic Remote 神奇遙控器可快速存取智能顯示器的 AI 功能，但不能執行內置的 AI 處理功能。

*Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

體驗我們屢獲殊榮的 webOS

LG 智能顯示器突顯 LG Shield 保安系統網絡加密、數據保護及多重保障的視圖，強調安全數據儲存、安全傳輸及屢獲殊榮的智能裝置保安技術

LG Shield

您可以信賴的防護

LG Shield 的 7 種核心技術，透過安全的資料儲存和管理、安全加密演算法、確保軟件完整性、用家認證和存取控制、安全資料傳輸、安全事件偵測和回應以及安全更新管理，確保您的資料安全。

*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

輕鬆連接　提升效率

智能顯示器配備多個連接埠，包括 2 × HDMI 2.0 和 2 × USB-A 2.0，可兼容各種裝置，確保連接流暢可靠。多功能連接埠配置有助保持工作空間整潔有序，提升空間運用效率。

LG 智能顯示器透過 USB C 連接到手提電腦，提供 65W 充電，顯示照片編輯工作空間、USB C、USB 和 HDMI 等多種連接埠，突出顯示單一連接線連接、裝置充電和以提升生產力為主的工作站配置。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 應用程式

LG Switch 輕鬆善用顯示器

LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足於電腦上工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠電腦上工作及日常使用時的顯示器體驗。使用鍵盤和滑鼠，亦能利用快捷鍵在電腦和 webOS 之間進行切換，或以自訂快捷鍵一鍵啟動應用程式。

下載

*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。

*透過 LG Switch 應用程式單一輸入即可使用視窗排列及多重視窗功能。

*此顯示器不支援分割畫面 (PBP) 或畫中畫 (PIP) 的多重輸入。

最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

由 webOS 提供支援

LG 智能顯示器使用 LG Link 進行 iOS、Android 和 webOS 無線裝置同步，展示顯示器、平板電腦、智能手機和手提電腦之間的無縫影像和檔案傳輸，並突顯跨裝置連接和多屏幕工作流程。

LG Link：輕鬆同步 iOS、Android 及 webOS 裝置

智能顯示器內置 LG Link 功能，能配合您 LG gram 手提電腦或流動裝置上的 LG gram Link 應用程式，實現無線影像及檔案傳輸。透過 LG Link，您可以輕鬆將相片、生成圖像及檔案，從 LG gram 或流動裝置傳送至 LG 智能顯示器，亦可反向傳輸至您的裝置，讓不同作業系統之間的跨裝置分享變得簡單直接。

*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*若要正常運作，請在流動裝置上安裝 LG gram Link 應用程式。需要 iOS 16.4 或更高版本及 Android 9 或更高版本。

*檔案傳輸速度或因裝置性能、檔案大小和網絡狀況而異。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*若要安裝 LG gram Link 應用程式，請使用 LG 更新程式自動尋找並安裝與您的系統相符的版本 (適用於 2024 年及以後推出的型號)。

*檔案分享功能可在無需網絡連接的情況下透過藍牙使用。所有其他功能均要求將手提電腦和流動裝置連接至相同網絡。

*智能顯示器的支援將隨著時間擴展。某些智能電視和顯示器型號或不受支援。

*iOS 和 Android 標誌分別是 Apple Inc.、Google LLC 和 LG Electronics Inc. 的註冊商標。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

由 ThinQ 支援的 Home Hub

使用 ThinQ Home Hub 輕鬆掌控不同智能裝置

ThinQ 透過 Home Hub 將所有智能裝置整合於同一個平台。

透過 ThinQ 整合功能，輕鬆控制和監察裝置，同時兼容 Apple Home、Apple AirPlay 和 Google Cast，讓你一站式享受無縫的觀看與控制體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。

快速控制

探索 LG 智能顯示器便利的「快速控制」功能，可在 webOS 中透過簡單操作輕鬆存取功能列表。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

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