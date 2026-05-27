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27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流
屢獲殊榮的卓越表現
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
一個屏幕 無盡可能
無論工作還是玩樂，皆可享受令人驚艷的畫質，並靈活配合您的日常需要。顯示器支援 webOS，無需電腦亦能處理家居辦公室工作，同時享受豐富影視內容，在單一屏幕上輕鬆達到工作與娛樂的完美平衡。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠 (需另行購買)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
27 吋全高清 IPS 顯示屏
遊走於工作與娛樂之間的多功能顯示器
IPS 顯示屏讓你不論工作還是娛樂，都能讓您享受親臨其境的視覺體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*亮度：250 nits (Typ)，色域：sRGB 99% (Typ)
無需電腦，家居辦公室隨時就緒
webOS 將必要的 Office 應用程式直接帶到您的家居辦公室，讓您無需使用個人電腦即可工作。從文件創建到檔案管理，雲端應用程式都能支援於屏幕上進行日常工作，而 webOS 則可讓您在需要時，透過 Remote PC 遙距操控個人電腦。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機、遊戲手制，以及 Pogo 型網絡攝影機 (另行發售)。
*Remote PC 僅適用於運行 Windows 11 Pro 或更高版本作業系統的電腦。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
* Remote PC 功能適用於 Windows 11 Pro 或更高版本作業系統，並兼容支援遙距連接的第三方電腦，包括 gram。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
娛樂
流暢切換頻道，無縫觀賞體驗
透過 webOS 無縫連接 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TV 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，還可以獲得個人化推薦個人化推薦內容、體育、遊戲應用程式，以及易於使用的遙控器，帶來完美無縫的觀賞體驗。同時，纖薄白色機身採用 3 邊無邊框設計及配備整合式喇叭，提升沉浸式視覺效果和音質。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*內置串流服務和應用程式或因不同地區而有所差異。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*為每個註冊帳戶度身訂造一系列應用程式及服務，當中包括音樂、體育、居家辦公以及雲端遊戲。
*使用智能服務時需要註冊 LG 帳戶和連接互聯網，並須同意私隱政策及服務條款。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機，以及遊戲手制 (另行發售)。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*遊戲中心的支援或因地區而有所差異。在不支援的地區，用家將被導向至原有的 Gaming Hub。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*需要連接互聯網、訂閱 Xbox Game Pass Ultimate 及可兼容的藍牙遊戲控制器。Xbox 雲端遊戲 (Beta) 需要訂閱 Game Pass Ultimate 和支援裝置 (兩者均需另行購買)。選擇地區 (xbox.com/regions)、裝置 (xbox.com/cloud-devices) 和遊戲 (xbox.com/play)。適用於支援 webOS 24 及更新版本的 LG 智能顯示器。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
Google Cast + AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙
智能連接裝置，無縫螢幕共享
透過 Google Cast*** 以最快速、無縫方式將影視內容分享到顯示器。而 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 為靈活鏡像輸出和媒體傳輸提供額外選項。只需最少的步驟便能立即連接您所有的裝置，並在更大的屏幕上享受流暢的視聽體驗。
*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*若要在顯示器上使用 AirPlay 和 HomeKit，建議安裝最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS。Apple、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。Works with Apple Home 標誌是 Apple Inc. 的商標。
**螢幕分享︰ 支援 Android 或 Windows 10 或以上版本。
**裝置須連接至與顯示器相同的網絡。
***Google Cast：Android 手機或平板電腦支援 Android 9.0 或以上版本，iPhone 或 iPad 支援 iOS 16.0 或以上版本。
***Google Cast 是 Google LLC 的商標。支援的功能可能因地區而異。
alpha 5 Gen9 AI 處理器
專為出色畫質而設
全新 alpha 5 Gen9 AI 處理器為您的 LG 智能顯示器帶來高級處理技術，提升清晰度和層次度，帶來更清晰平衡的視覺效果。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
提供 sRGB 99% 的 HDR10 Pro
鮮艷色彩、鮮明對比，帶來清晰畫質
HDR10 Pro 增強高光和陰影，透過 webOS 存取影視內容時，提供更清晰的細節和更深層次的視覺深度。高達 99% sRGB 色域覆蓋率，顯示器能提供準確一致的色彩，帶來更平衡的觀賞體驗。
HDR10 Pro
SDR
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*HDR10 Pro 並非格式，而是 LG 自家的動態色調映射技術，應用於 HDR10 影視內容的每格畫面。
*sRGB 99% 為常見規格。色域或因祇型號而有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*Dynamic Tone Mapping 動態色調映射技術僅適用於配備 alpha 5 處理器的智能顯示器。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
AI Sound Pro
AI Sound Pro 微調音效，帶來更震撼效果
AI Surround Sound 透過虛擬 9.1.2 聲道提供身臨其境的環迴立體聲效。在 webOS 中，AI Sound Pro 智能平衡音效，支援清晰的沉浸式聆聽體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
AI Magic Remote 神奇遙控器 (*需另行購買)
一鍵解鎖所有 AI 體驗
使用 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制智能顯示器。其動作感應器、滾輪和即時語音指令，讓你可以流暢、直觀地操控各項功能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*Magic Remote 神奇遙控器提供快速存取智能顯示器的 AI 功能，但不設內置 AI 處理。
*AI Concierge 支援的功能列表和應用程式或因地區而有所差異。
*AI Concierge 功能列表在發佈後或有所不同。
*AI Concierge 關鍵字建議將根據應用程式及時間而有所差異。
**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。
**Magic Remote 神奇遙控器的功能或因地區和語言而有所不同。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
多重 AI 搜尋
透過 Google Gemini 和 Microsoft Copilot 進行進階多重 AI 搜尋
只需說出您想搜尋的內容，然後選擇最合適的 AI 助手，系統就會連接多個 AI 模型， 帶來更廣泛、更相關的搜尋結果。
*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。
**Magic Remote 神奇遙控器的功能或因地區和語言而有所不同。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
AI Concierge
獲取個人化推薦內容及資訊
AI Concierge 根據您正在觀看內容提供個人化建議和情境資訊。探索相關搜尋關鍵字、存取當前畫面的更多資訊，並根據您的觀看模式探索相關影視內容，一切都可透過 AI Magic Remote 神奇遙控器輕鬆控制。
*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
**Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
AI Voice ID
LG AI Voice ID 能識別每位用家獨特的語音特徵，並在您進行語音操控時提供個人化建議。
*此功能可透過 AI Magic Remote 使用 (需另行購買)
*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*AI Voice ID 僅適用於可兼容的應用程式，關鍵字建議或會因應用程式及時間而異。
*功能可用性、支援影視內容、功能列表，以及應用程式或因應地區和網絡連接而有所差異。
*上述功能需要連接互聯網。
*Magic Remote 神奇遙控器可快速存取智能顯示器的 AI 功能，但不能執行內置的 AI 處理功能。
*Magic Remote 神奇遙控器可用性或因應地區而有所差異。自 2026 年起，是否列為標準配件將因應地區而有所不同。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
體驗我們屢獲殊榮的 webOS
*LG Shield 認證或因應型號而有所差異。
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
輕鬆連接 提升效率
智能顯示器配備多個連接埠，包括 2 × HDMI 2.0 和 2 × USB-A 2.0，可兼容各種裝置，確保連接流暢可靠。多功能連接埠配置有助保持工作空間整潔有序，提升空間運用效率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 應用程式
LG Switch 輕鬆善用顯示器
LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足於電腦上工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠電腦上工作及日常使用時的顯示器體驗。使用鍵盤和滑鼠，亦能利用快捷鍵在電腦和 webOS 之間進行切換，或以自訂快捷鍵一鍵啟動應用程式。
*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*透過 LG Switch 應用程式單一輸入即可使用視窗排列及多重視窗功能。
*此顯示器不支援分割畫面 (PBP) 或畫中畫 (PIP) 的多重輸入。
最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
由 webOS 提供支援
*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*若要正常運作，請在流動裝置上安裝 LG gram Link 應用程式。需要 iOS 16.4 或更高版本及 Android 9 或更高版本。
*檔案傳輸速度或因裝置性能、檔案大小和網絡狀況而異。
*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。
*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。
*若要安裝 LG gram Link 應用程式，請使用 LG 更新程式自動尋找並安裝與您的系統相符的版本 (適用於 2024 年及以後推出的型號)。
*檔案分享功能可在無需網絡連接的情況下透過藍牙使用。所有其他功能均要求將手提電腦和流動裝置連接至相同網絡。
*智能顯示器的支援將隨著時間擴展。某些智能電視和顯示器型號或不受支援。
*iOS 和 Android 標誌分別是 Apple Inc.、Google LLC 和 LG Electronics Inc. 的註冊商標。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
由 ThinQ 支援的 Home Hub
使用 ThinQ Home Hub 輕鬆掌控不同智能裝置
ThinQ 透過 Home Hub 將所有智能裝置整合於同一個平台。
透過 ThinQ 整合功能，輕鬆控制和監察裝置，同時兼容 Apple Home、Apple AirPlay 和 Google Cast，讓你一站式享受無縫的觀看與控制體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。
快速控制
探索 LG 智能顯示器便利的「快速控制」功能，可在 webOS 中透過簡單操作輕鬆存取功能列表。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
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