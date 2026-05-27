27 吋全高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS 串流

*模擬影像用以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*若要正常運作，請在流動裝置上安裝 LG gram Link 應用程式。需要 iOS 16.4 或更高版本及 Android 9 或更高版本。

*檔案傳輸速度或因裝置性能、檔案大小和網絡狀況而異。

*功能可用性、功能內容和推出時間或因應地區和語言而有所差異。

*此功能僅適用於 webOS，並只支援運行 webOS26 或更高版本的型號。以往的 LG 智能顯示器型號不支援此功能。

*若要安裝 LG gram Link 應用程式，請使用 LG 更新程式自動尋找並安裝與您的系統相符的版本 (適用於 2024 年及以後推出的型號)。

*檔案分享功能可在無需網絡連接的情況下透過藍牙使用。所有其他功能均要求將手提電腦和流動裝置連接至相同網絡。

*智能顯示器的支援將隨著時間擴展。某些智能電視和顯示器型號或不受支援。

*iOS 和 Android 標誌分別是 Apple Inc.、Google LLC 和 LG Electronics Inc. 的註冊商標。

*使用網絡智能服務及功能，如串流應用程式和 webOS 功能時，必需註冊 LG 帳戶及接受相關條款及細則。在沒有 LG 帳戶的情況下，僅可透過外接裝置連接使用功能 (如透過 HDMI)。建立 LG 帳戶無需收費。