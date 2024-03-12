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32 吋 MyView 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

功能

圖庫

規格

評論

支援

32 吋 MyView 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

32SR83U-W

32 吋 MyView 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

(0)
LG MyView 智能顯示器 32SR83U-W 的前視圖，配備遙控器和網絡攝影機
LG MyView Smart Monitor - 一個屏幕 無限可能。

一個屏幕 無限可能

LG MyView Smart Monitor——專屬空間，專屬屏幕。

專屬空間
專屬屏幕

在專屬的個人空間安裝專屬於您的屏幕，締造完美觀影體驗。輕鬆連接並暢遊世界。

*自 2024 年起，「LG SMART Monitor」已更名為「LG MyView Smart Monitor」。根據購買時間的不同，同一型號的包裝盒和說明書上可能仍會標記為 LG 智能顯示器。

靈活工作
盡情玩樂

LG MyView 智能顯示器讓您的工作更靈活，娛樂更精彩。纖薄設計的 4K IPS 顯示屏，為您提供清晰生動的影像。即使沒有連接電腦，亦能享受精彩的 webOS 功能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*包裝內包括遙控器。

透過 webOS23 自訂個人賬戶。

透過 webOS23 自訂個人賬戶

無須連接電腦亦可運作。

無須連接電腦亦可運作

螢幕鏡像投射裝置畫面。

螢幕鏡像投射裝置畫面

4K 超高清 IPS 顯示器。

4K 超高清 IPS 顯示器

使用 ThinQ 進行控制。

使用 ThinQ 進行控制**

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

**更多詳情，請瀏覽以下 ThinQ Home 信息中心功能介紹。

全新 webOS 23

自訂功能
由您定義

您可以透過 webOS 23 使用 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，您還可以獲得個人化的節目和音樂推薦，並享受音樂及體育、遊戲及 LG Fitness 等內置應用程式。

全新 webOS 23。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*包裝內包括遙控器。

**更多詳情，請瀏覽以下 ThinQ Home 信息中心功能介紹。

全新用戶介面

快速搜尋 輕鬆沉浸

使用全新 webOS 23 輕鬆管理應用程式和服務。此外，還可以快速開啟最近使用過的應用程式並查看通知。

家居辦公室

居家辦公 準備就緒

透過遙距登錄電腦及雲端電腦，您無需實體電腦即可享受多種居家辦公服務。

AI Concierge

聆聽您的興趣

只需按下 Magic Remote 遙控器上的按鈕，即可呼喚 AI Concierge 服務，並根據您的興趣，獲得個人化關鍵字推薦

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*包裝內並不包括 Magic Remote 遙控器 (需另行購買)。

*AI Concierge：關鍵字推薦因應應用程式及時間而有所不同。「For you keyword」只能在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。

*支援的服務或因應地區而有所差異。

遊戲*

直接進入遊戲

無需遊戲主機，只需透過 LG MyView Smart Monitor 即可暢玩遊戲。直接從主頁瀏覽不同雲端遊戲，並快速連接到 Twitch 和 YouTube 尋找遊戲資料。

音樂

自由定義 如您所想

2 個 5W 立體聲喇叭讓您無縫享受音樂。不但可以輕鬆搜尋音樂及快速重播最近播放的歌曲，亦會根據您的喜好推薦熱門歌曲。

體育

緊貼賽事 支持愛隊

透過自訂服務支持心愛球隊。顯示器會根據您的帳戶分享賽事資訊。

*包裝內並不包括遊戲手掣、鍵盤、滑鼠及耳機等設備 (另行發售)。

**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

**需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

**支援的服務或因應地區而有所差異。

31.5 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏

智能顯示器遊走於工作與娛樂之間

4K 超高清 (3840x2160) IPS 顯示屏透過 95% DCI-P3，於寬廣視角下再現清晰影像與精準色彩。不論是享受娛樂，還是處理工作，都能讓您享受戲劇性的視覺體驗。

31.5 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)

ThinQ Home 信息中心

輕鬆掌控智能家電

有了 ThinQ Home 信息中心，生活從此便利無憂。使用遙控器即可於顯示器上查看和掌控家電狀態。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*支援的服務或因應地區而有所差異，並需要連接互聯網。

*包裝內包括遙控器。

*如何連結 ThinQ Home 信息中心：1. 在手機上安裝 LG ThinQ 應用程式，並登記您的裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接到 ThinQ Home 信息中心。

*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView 智能顯示器可能會顯示為「電視」。您可以選擇更改產品名稱。(裝置設定 → 編輯暱稱)

使用手機充當遙控器

您可以使用 ThinQ 應用程式體驗遙控器的主要功能，例如開關顯示器、變更頻道及搜尋內容。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

*您需要將 LG Myview 智能顯示器連接到 ThinQ 應用程式。

*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。

*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區及 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 / 俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 /

印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)

AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙

直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面

您可以透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。此外，您亦可以透過藍牙配對享受豐富的音效。

*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。

*此顯示器兼容 AirPlay 2 和 HomeKit ，支援 iOS 12.3 及更高版本或 macOS 10.14.5 及更高版本。

**螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。

***裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。

超薄機身設計

簡約時尚

3 邊纖薄邊框的超薄機身設計，佔用最小的空間，令顯示器可無縫融入任何辦公室或家居環境中。亦可輕鬆調整高度及傾斜度，帶來最佳觀賞體驗。而支架的線孔更有助輕鬆管理連接線。

時尚設計，節省空間。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

*傾斜度：-5~15°，高度：0~110mm。

USB Type-C™

操控方便
連接簡單

即使空間再狹小，亦能創造整潔的家居辦公空間。只需使用一條 USB Type-C™ 線，即可連接各種裝置、傳輸資料及以最高 65W 為裝置充電，

USB Type-C™ 連接埠支援各種裝置的連接。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*為確保能如常運作，請務必使用 USB Type-C™ 連接線，連接至顯示屏的 USB Type-C™ 連接埠。USB Type-C™ 連接線需額外選購 。

多個連接埠

提供多種連接方式

LG MyView Smart Monitor 提供三個 USB Type-C™ 和兩個 HDMI 連接埠，可與各種設備相容。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

*包裝內包括 HDMI 電纜。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5 Inch

  • Resolution

    3840x2160

  • Panel Type

    IPS (3-side)

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400nits

  • Response Time

    5ms

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714 x 608.2 x 217

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    714 x 420.2 x 23.5

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    911 x 502 x 134

  • Weight with Stand [kg]

    7.7

  • Weight without Stand [kg]

    5.5

  • Weight in Shipping [kg]

    10.8

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • Auto Brightness

    Auto Brightness

  • Flicker Safe

    YES

  • Camera

    YES

INFO

  • Product name

    32SR83U-W

  • Year

    2023

CONNECTIVITY

  • HDMI

    2EA

  • USB-C

    YES

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    3840x2160

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    65W

  • USB Upstream Port

    YES (USB-C, 1EA)

  • USB Downstream Port

    YES (USB-C, 2EA)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • DC Output

    19V 7.37A

  • AC Input

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    0.5

  • Power Consumption (DC Off)

    0.5

STANDARD

  • KC (for Rep. of Korea)

    YES

  • CE

    YES

ACCESSORY

  • Power Cord

    YES

  • Adapter

    YES

  • HDMI (Color/Length)

    White / 1.5m

  • HDMI

    YES

  • Remote Controller

    YES (White Slim)

  • Others (Accessory)

    USB A to C Gender, User Screw 2EA

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5 Inch

  • Size [cm]

    80cm

  • Resolution

    3840x2160

  • Panel Type

    IPS (3-side)

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.18159 x 0.18159

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400nits

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95%

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Color Bit

    10bit

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:01:00

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Surface Treatment

    Anti-Glare

  • Response Time

    5ms

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SOUND

  • Speaker

    5W x2

MECHANICAL

  • Borderless Design

    3-Side Virtually Borderless Design

  • OneClick Stand

    One Click Stand

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height

  • Wall Mountable [mm]

    100x100

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