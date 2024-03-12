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32 吋 MyView 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS
*自 2024 年起，「LG SMART Monitor」已更名為「LG MyView Smart Monitor」。根據購買時間的不同，同一型號的包裝盒和說明書上可能仍會標記為 LG 智能顯示器。
靈活工作
盡情玩樂
LG MyView 智能顯示器讓您的工作更靈活，娛樂更精彩。纖薄設計的 4K IPS 顯示屏，為您提供清晰生動的影像。即使沒有連接電腦，亦能享受精彩的 webOS 功能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*包裝內包括遙控器。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
**更多詳情，請瀏覽以下 ThinQ Home 信息中心功能介紹。
全新 webOS 23
自訂功能
由您定義
您可以透過 webOS 23 使用 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，您還可以獲得個人化的節目和音樂推薦，並享受音樂及體育、遊戲及 LG Fitness 等內置應用程式。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*包裝內包括遙控器。
**更多詳情，請瀏覽以下 ThinQ Home 信息中心功能介紹。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*包裝內並不包括 Magic Remote 遙控器 (需另行購買)。
*AI Concierge：關鍵字推薦因應應用程式及時間而有所不同。「For you keyword」只能在母語支援 NLP (自然語言處理) 的地區提供。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*包裝內並不包括遊戲手掣、鍵盤、滑鼠及耳機等設備 (另行發售)。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
**需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
**支援的服務或因應地區而有所差異。
31.5 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏
智能顯示器遊走於工作與娛樂之間
4K 超高清 (3840x2160) IPS 顯示屏透過 95% DCI-P3，於寬廣視角下再現清晰影像與精準色彩。不論是享受娛樂，還是處理工作，都能讓您享受戲劇性的視覺體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*亮度：400nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)
ThinQ Home 信息中心
輕鬆掌控智能家電
有了 ThinQ Home 信息中心，生活從此便利無憂。使用遙控器即可於顯示器上查看和掌控家電狀態。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*支援的服務或因應地區而有所差異，並需要連接互聯網。
*包裝內包括遙控器。
*如何連結 ThinQ Home 信息中心：1. 在手機上安裝 LG ThinQ 應用程式，並登記您的裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接到 ThinQ Home 信息中心。
*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView 智能顯示器可能會顯示為「電視」。您可以選擇更改產品名稱。(裝置設定 → 編輯暱稱)
使用手機充當遙控器
您可以使用 ThinQ 應用程式體驗遙控器的主要功能，例如開關顯示器、變更頻道及搜尋內容。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*您需要將 LG Myview 智能顯示器連接到 ThinQ 應用程式。
*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。
*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區及 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 / 俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 /
印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)
AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙
直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面
您可以透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。此外，您亦可以透過藍牙配對享受豐富的音效。
*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*此顯示器兼容 AirPlay 2 和 HomeKit ，支援 iOS 12.3 及更高版本或 macOS 10.14.5 及更高版本。
**螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
***裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
超薄機身設計
簡約時尚
3 邊纖薄邊框的超薄機身設計，佔用最小的空間，令顯示器可無縫融入任何辦公室或家居環境中。亦可輕鬆調整高度及傾斜度，帶來最佳觀賞體驗。而支架的線孔更有助輕鬆管理連接線。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*傾斜度：-5~15°，高度：0~110mm。
USB Type-C™
操控方便
連接簡單
即使空間再狹小，亦能創造整潔的家居辦公空間。只需使用一條 USB Type-C™ 線，即可連接各種裝置、傳輸資料及以最高 65W 為裝置充電，
USB Type-C™ 連接埠支援各種裝置的連接。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保能如常運作，請務必使用 USB Type-C™ 連接線，連接至顯示屏的 USB Type-C™ 連接埠。USB Type-C™ 連接線需額外選購 。
多個連接埠
提供多種連接方式
LG MyView Smart Monitor 提供三個 USB Type-C™ 和兩個 HDMI 連接埠，可與各種設備相容。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*包裝內包括 HDMI 電纜。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5 Inch
-
Resolution
3840x2160
-
Panel Type
IPS (3-side)
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400nits
-
Response Time
5ms
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714 x 608.2 x 217
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714 x 420.2 x 23.5
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
911 x 502 x 134
-
Weight with Stand [kg]
7.7
-
Weight without Stand [kg]
5.5
-
Weight in Shipping [kg]
10.8
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
Auto Brightness
Auto Brightness
-
Flicker Safe
YES
-
Camera
YES
INFO
-
Product name
32SR83U-W
-
Year
2023
CONNECTIVITY
-
HDMI
2EA
-
USB-C
YES
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
3840x2160
-
USB-C (Data Transsmission)
YES
-
USB-C (Power Delivery)
65W
-
USB Upstream Port
YES (USB-C, 1EA)
-
USB Downstream Port
YES (USB-C, 2EA)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
DC Output
19V 7.37A
-
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
-
Power Consumption (Sleep Mode)
0.5
-
Power Consumption (DC Off)
0.5
STANDARD
-
KC (for Rep. of Korea)
YES
-
CE
YES
ACCESSORY
-
Power Cord
YES
-
Adapter
YES
-
HDMI (Color/Length)
White / 1.5m
-
HDMI
YES
-
Remote Controller
YES (White Slim)
-
Others (Accessory)
USB A to C Gender, User Screw 2EA
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5 Inch
-
Size [cm]
80cm
-
Resolution
3840x2160
-
Panel Type
IPS (3-side)
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400nits
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Color Bit
10bit
-
Contrast Ratio (Min.)
700:01:00
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Surface Treatment
Anti-Glare
-
Response Time
5ms
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
-
Speaker
5W x2
MECHANICAL
-
Borderless Design
3-Side Virtually Borderless Design
-
OneClick Stand
One Click Stand
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height
-
Wall Mountable [mm]
100x100