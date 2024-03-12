32 吋 MyView 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*支援的服務或因應地區而有所差異，並需要連接互聯網。

*包裝內包括遙控器。

*如何連結 ThinQ Home 信息中心：1. 在手機上安裝 LG ThinQ 應用程式，並登記您的裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接到 ThinQ Home 信息中心。

*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView 智能顯示器可能會顯示為「電視」。您可以選擇更改產品名稱。(裝置設定 → 編輯暱稱)