31.5 吋 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

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一個屏幕 無限可能
擁有無限可能，可以迎合不同任務和環境。配備 webOS，無需電腦亦能處理居家辦公所需，同時亦能享受豐富影視內容，輕鬆實現工作與娛樂的完美平衡。在專屬的個人空間盡享 31.5 吋顯示屏以及出眾的 4K 畫質。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠 (另行發售)。
31.5 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏
智能顯示器遊走於工作與娛樂之間
支援 HDR 10 的 4K 超高清 (3840x2160) IPS 顯示屏透過高達 95% DCI-P3 色域，呈現高對比度和精準色彩的畫面。不論是享受娛樂，還是處理工作，都能讓您享受親臨其境的視覺體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*亮度：300nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)
webOS
流暢切換頻道，無縫觀賞體驗
透過 webOS 無縫連接 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TV 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，還可以獲得個人化推薦，探索體育、遊戲及 LG Fitness 等應用程式，只需使用遙控器輕鬆控制一切。纖薄白色機身採用 3 邊無邊框設計，提升沉浸感，同時 5W x 2 立體聲喇叭呈現清晰純淨的音效，帶來極致觀賞體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*內置串流服務和應用程式或因不同地區而有所差異。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*為每個註冊帳戶度身訂造一系列應用程式及服務，當中包括音樂、體育、居家辦公以及雲端遊戲。
webOS
無需電腦，家居辦公室隨時就緒
webOS 透過 Remote PC 功能，讓您能遙距登錄個人及雲端電腦。無需實體電腦即可輕鬆使用多種居家辦公服務，包括視像會議及雲端應用程式。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機、遊戲手制，以及 Pogo 型網絡攝影機 (另行發售)。
*Remote PC 僅適用於運行 Windows 10 Pro 或更新版本作業系統的電腦。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*Remote PC 功能適用於 Windows 10 Pro 或更新版本作業系統，並兼容支援遙距連接的第三方電腦，包括 gram。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機，以及遊戲手制 (另行發售)。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*Gaming Portal 的支援因地區而異。在不支援的地區，用家將被導向至原有的 Gaming Hub。
*支援的服務或因應地區而有所差異。
亮度控制
智能亮度控制，適應明暗環境
亮度控制功能可偵測環境光源，自動調整屏幕亮度，確保不論日間還是晚上，都能呈現清晰銳利的畫面。
左側影像顯示了日間的亮度調整效果，而右側圖像則展示了晚上時的效果。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
Dynamic Tone Mapping
色彩絢麗 對比鮮明 畫面栩栩如生
Dynamic Tone Mapping 技術調整亮度及對比度，呈現最細膩真實的影像，完美展現創作者所設想的場景。電影與遊戲畫面栩栩如生，帶來親臨其境的體驗與始終如一的高質畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*僅在 HDR 影像輸入時可用。
簡約設計
創造空間魅力，展現個人風格
白色纖薄機身配搭 3 邊無邊框設計，加上同樣纖薄的支架，只需佔用極少空間，令顯示器可無縫融入任何辦公室或家居環境中。亦可輕鬆調整傾斜度，帶來最佳觀賞體驗。
時尚設計，節省空間。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*傾斜度：-5-15˚
USB-C
輕鬆連接 提升效率
USB-C 連接埠方便用家進行畫面顯示、資料傳輸及為裝置充電 (最高 65W)，只需使用一條 USB-C 連接線，即可為手提電腦提供完善支援。
一部手提電腦透過 USB-C 連接至 LG 智能顯示器，在充電的同時，螢幕畫面亦與電腦相同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*若要使用 ThinQ 功能，請在智能手機上透過 Google Play 商店或 Apple App Store 安裝 LG ThinQ 應用程式，並連接 Wi-Fi。詳細的使用說明請參考應用程式的說明部分。
*家中需要無線連接互聯網，才能在 LG ThinQ 應用程式註冊家電。
*LG ThinQ 應用程式的實際功能或因應產品和型號而有所不同。
*此產品在 LG ThinQ 應用程式中被登記為電視。您可以在 LG ThinQ 應用程式中更改已註冊裝置的名稱。
*透過 LG ThinQ 應用程式，您可以控制音量、光標以及電源功能。
Magic Remote 遙控器語音操控功能
透過 ThinQ 應用程式，您可以使用 Alexa 語音指令輕鬆進行遙距操控，讓智能顯示器能超越一般顯示器。功能更全面，將多媒體體驗提升至另一層次，成為娛樂與工作的中心。以上所有功能僅需使用 Magic Remote 遙控器即可實現。
一名女士正在使用 Magic Remote 神奇遙控器調高 LG 智能顯示器的音量。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*您需要將 LG Smart Monitor 連接到 ThinQ 應用程式。
*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。
*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區及 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 /俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)。
**包裝內包括遙控器。
**Magic Remote 搖控器另行發售，且產品可能因國家而有所不同。
**Alexa 功能可用。請參考產品規格以了解詳細資訊。
AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙
直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面
您可以透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。只需輕按幾下便能立即連接，並可在更大的屏幕上享受流暢的視聽體驗。
*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*若要在顯示器上使用 AirPlay 和 HomeKit，建議安裝最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS。Apple、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。Works with Apple Home 標誌是 Apple Inc. 的商標。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 10 或以上版本。
***裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
LG Switch 應用程式
LG Switch 輕鬆善用顯示器
LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠快速導覽並選擇智能功能，亦能利用快捷鍵輕鬆在電腦和 webOS 之間進行切換。此外，您可以輕鬆將顯示屏分割為最多 6 個顯示區域、更改主題設計，或以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。
快速控制
體驗 LG 智能顯示器的「快速控制」功能，透過簡單操作輕鬆前往功能列表。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
多個連接埠
提供多種連接方式
智能顯示器提供兩個 HDMI、兩個 USB 和 USB-C 連接埠，可與各種設備相容。它能充分利用空間，締造簡潔的桌面佈置。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.2 x 509.8 x 209.9
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.2 x 429.4 x 45.8
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
877 x 131 x 502
-
Weight with Stand [kg]
7.8kg
-
Weight without Stand [kg]
6.5kg
-
Weight in Shipping [kg]
10.4kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
Auto Brightness
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Smart Energy Saving
YES
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
USB-C
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
YES
-
USB-C (Power Delivery)
65W
-
USB Upstream Port
YES (USB-C, 1ea)
-
USB Downstream Port
YES (USB-A, 2ea)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
-
Power Consumption (Sleep Mode)
0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
0.5W
SMART FEATURES
-
Wi-Fi
YES
ACCESSORY
-
HDMI
YES
-
USB-C
YES (Korea) / NO (Overseas)
-
Remote Controller
YES (Slim Remote)
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5
-
Size [cm]
80
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000 : 1
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
-
Speaker
5W x2
-
Bluetooth Connectivity
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
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-
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