31.5 吋 4K 超高清 IPS 智能顯示器，配備 webOS

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*包裝內不包括鍵盤、滑鼠、耳機，以及遊戲手制 (另行發售)。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*Gaming Portal 的支援因地區而異。在不支援的地區，用家將被導向至原有的 Gaming Hub。

*支援的服務或因應地區而有所差異。