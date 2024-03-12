27 吋 UltraFine™ 4K 超高清 IPS 顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 400

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令人身臨其境的顯示器
27 吋 IPS UHD 4K (3840x2160)
三邊近無邊框設計
栩栩如生的色彩及 HDR
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
更多功能
可調校支架 (傾斜度、高度和旋軸)
VESA DisplayHDR™ 400
清晰明亮的 HDR 畫質
顯示器支援高亮度及對比範圍廣闊的 VESA DisplayHDR™ 400，讓用家盡情沉醉在最新的 HDR 遊戲、電影及影像的視覺效果中。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
-
SDR
-
開啟 HDR 效果
於 SDR 內容上，展現 HDR 效果
將標準內容虛擬轉化為 HDR 質素的影片，畫面效果出眾，亦有助改善 SDR 內容的色調及亮度，締造出彷如 HDR 的效果。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
DCI-P3 95% (Typ.) 的 IPS 顯示器
真實色彩 廣闊視角
這顯示器的 DCI-P3 頻譜達到 95%，精準的色彩準確度和寬廣視角，高度還原真實色彩，呈現清晰畫面，讓用家享有無與倫比的娛樂體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
提升遊戲影像至 4K 及 HDR
如置身其中的遊戲體驗
27UP650K 為 4K HDR 電子遊戲體驗開啟新紀元，不僅帶來空前的震撼畫面，令玩家全情投入，還透過遊戲模式、Dynamic Action Sync 和 Black Stabilizer 助您在戰鬥中所向披靡。
如置身其中的 4K HDR 遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
享受 4K 及 HDR 內容
生動逼真
LG UHD 4K 顯示器具備 VESA DisplayHDR™ 400 技術，支援 DCI-P3 色域，讓用家觀賞生動亮麗及色彩廣闊的遊戲畫面，亦可體驗多個串流媒體服務的 HDR 內容。
顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。
*產品不包含遙控器。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式最大化善用顯示器，配合您的工作和生活需要。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為高達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 27UP650K，下載最新的 LG Switch 應用程式。
人體工學設計
輕鬆舒適的用家體驗
使用一鍵式支架，就可輕易安裝而無需任何其他設備，並能靈活調校螢幕的傾斜度、高度及旋軸以放在適合觀賞的最佳位置。
具備傾斜度、高度、旋軸和一鍵式支架功能的人體工學設計。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up)
613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 363.5 x 45.4mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
694 x 496 x 212mm
-
Weight with Stand [kg]
5.6kg
-
Weight without Stand [kg]
3.8kg
-
Weight in Shipping [kg]
9.0kg
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UHD
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.4 cm
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
320 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
1000:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1200:1
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm