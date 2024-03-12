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27 吋 UltraFine™ 4K 超高清 IPS 顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 400

功能

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規格

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支援

27 吋 UltraFine™ 4K 超高清 IPS 顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 400

27UP850K-W

27 吋 UltraFine™ 4K 超高清 IPS 顯示器，配備 VESA DisplayHDR™ 400

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  • 27UP850K-W 螢幕向下移動以調校高度的側視圖
  • 27UP850K-W 顯示屏在直向視圖旋動 90 度的正視圖
  • Clean and bright
  • UHD 4K IPS display
  • USB-C
  • Ergonomic design
  • LG Switch app
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27UP850K-W 顯示屏在直向視圖旋動 90 度的正視圖
Clean and bright
UHD 4K IPS display
USB-C
Ergonomic design
LG Switch app

主要功能

  • 27 吋 UHD 4K IPS 顯示屏
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
  • 可調校支架 (傾斜度、高度和旋軸)
更多

LG UltraFine Display.

畫質精密細緻

透過 LG UHD 4K HDR 顯示器，細看真實生動的色彩，欣賞無可挑剔的視像效果。HDR 內容創作用家可重現亮度及對比以作預覽和編緝。

從顯示器盡情欣賞無可挑剔的視像效果，細看真實亮麗的活潑色彩。

顯示屏

27 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏

3840 X 2160

畫質

DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400

功能

可調校支架 (傾斜度、高度和旋軸)

VESA DisplayHDR™ 400

清晰明亮的 HDR 畫質

顯示器支援高亮度及對比範圍廣闊的 VESA DisplayHDR™ 400，讓用家盡情沉醉在最新的 HDR 遊戲、電影及影像的視覺效果中。

具備 VESA DisplayHDR™ 400 的顯示器帶來動人的視覺沉醉體驗。

  • SDR

  • 開啟 HDR 效果

於 SDR 內容上，展現 HDR 效果

將標準內容虛擬轉化為 HDR 質素的影片，畫面效果出眾，亦有助改善 SDR 內容的色調及亮度，締造出彷如 HDR 的效果。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

DCI-P3 95% Typical 的 IPS 顯示器帶來真實色彩及廣闊視角。

DCI-P3 95% (Typ.) 的 IPS 顯示器

真實色彩 廣闊視角

這顯示器的 DCI-P3 頻譜達到 95%，適合內容創作者、平面設計師或追求精準色彩的用家。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

透過 LG Calibration Studio，以硬件校準功能極致提升色效。
LG Calibration Studio

硬件校準

透過 LG Calibration Studio，以硬件校準功能極致提升色效，徹底運用 LG IPS 4K 顯示器的廣闊色譜及一致性。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*產品不包含軟件。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。

USB-C

操控方便　連接簡單

USB-C 連接埠方便用家進行 4K 畫面顯示、數據傳輸及為裝置充電 (最高 96W)，只需使用一條 USB-C 連接線，即可為手提電腦提供支援。透過同一 USB-C 線減少雜亂的連接線並提昇效率，無需為手提電腦或其他裝置準備專用連接線或充電器。

 

4K 顯示屏。

4K

顯示屏

數據傳輸。

數據

傳輸

高達 96W 充電功率。

高達 96W

充電功率 

一條連接線即可為所有裝置充電

一條連接線

即可為所有裝置充電

USB Type-C™ 有助方便操控，簡單連接。

*為確保正常運作，請使用包裝內隨附的 USB-C 連接線，並連接至顯示器的 USB-C 連接埠。

提升遊戲影像至 4K 及 HDR

如置身其中的遊戲體驗

27UP850K 為 4K HDR 主機遊戲體驗開啟新紀元，不僅帶來空前的震撼畫面及音效，令玩家全情投入，還透過遊戲模式、Dynamic Action Sync 和 Black Stabilizer 助您在戰鬥中所向披靡。

4K HDR 沉浸式遊戲體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

迅速反應

Dynamic Action Sync 減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，並快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

穿越黑暗，勇往直前

Black Stabilizer 有助遊戲玩家發現潛伏在暗處的狙擊手，並在槍火爆發時迅速定位目標。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

享受 4K 及 HDR 內容

生動逼真

LG UHD 4K 顯示器具備 VESA DisplayHDR™ 400 技術，支援 DCI-P3 色域，讓用家觀賞生動亮麗及色彩廣闊的遊戲畫面，亦可體驗多個串流媒體服務的 HDR 內容。

顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。

*產品不包含遙控器。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式最大化善用顯示器，配合您的工作和生活需要。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為高達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 27UP850K，下載最新的 LG Switch 應用程式。

人體工學設計

輕鬆舒適的用家體驗

使用人體工學支架，用家可簡易靈活地調校屏幕的傾斜度、高度及旋軸，營造最佳、最舒適的位置。

可調校傾斜度的顯示器。

傾斜度

可調校高度的顯示器。

高度

可調校旋軸的顯示器。

旋軸

具備傾斜度、旋軸及高度調校功能的人體工學設計。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 569.3 x 239.3mm(Up)
    613.5 x 459.3 x 239.3mm(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 363.5 x 45.4mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    694 x 496 x 212mm

  • Weight with Stand [kg]

    5.9kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.1kg

  • Weight in Shipping [kg]

    8.9kg

FEATURES

  • HDR 10

    Yes

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • HDR Effect

    Yes

  • Color Calibrated in Factory

    Yes

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

    Yes

  • Reader Mode

    Yes

  • Color Weakness

    Yes

  • Super Resolution+

    Yes

  • Black Stabilizer

    Yes

  • Dynamic Action Sync

    Yes

  • Smart Energy Saving

    Yes

INFO

  • Product name

    UHD

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    Yes(2ea)

  • DisplayPort

    Yes(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    Yes(1ea)

  • USB-C (Data Transsmission)

    Yes

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Downstream Port

    Yes(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W (HDMI/DP input condition)

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    Yes

  • USB-C

    Yes

  • Display Port

    Yes

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.4 cm

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1200:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Yes

  • Dual Controller

    Yes

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

  • Maxx Audio

    Yes

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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