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31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

功能

圖庫

規格

評論

支援

31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

32UR550K-B

31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

()
  • 32UR550K 的正視圖
  • 32UR550K 的 +15 度側視圖
  • 32UR550K 的透視圖
  • 32UR550K 的 -15 度側視圖
  • 32UR550K 的後透視圖
  • 32UR550K 的後視圖
  • 32UR550K 的端口近視圖
  • 32UR550K 的側視圖
  • 32UR550K 屏幕向下移動以調校高度的側視圖
  • 32UR550K 顯示屏在直向視圖旋動 90 度的正視圖
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32UR550K 的側視圖
32UR550K 屏幕向下移動以調校高度的側視圖
32UR550K 顯示屏在直向視圖旋動 90 度的正視圖

主要功能

  • 31.5 吋 UltraFine™ 4K (3840x2160)
  • HDR10、DCI-P3 90% (Typ.)
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
  • 支援 Waves MaxxAudio® 的立體聲喇叭
  • 可調校高度 / 旋軸 / 傾斜度底座
更多

LG Ultrafine™ 4K 顯示器。

畫質精密細緻

透過 LG UltraFine™ 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。31.5 吋顯示屏讓您可以高效工作並沉浸在串流影片之中。

透過 LG UltraFine™ 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

顯示屏

31.5 吋 4K 超高清畫面 (3840 x 2160)

三邊近無邊框設計

畫質

HDR10

DCI-P3 90% (Typ.)

功能

可調校傾斜度、高度和旋軸

為遊戲而設的功能

沉浸式遊戲體驗

32UR550K 不但提供出色的影像和立體聲效 (Waves MaxxAudio®)，同時還透過 Dynamic Action Sync 和 Black Stabilizer，為用戶帶來逼真的遊戲體驗。

4K HDR 沉浸式遊戲體驗

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Dynamic Action Sync

迅速反應

Dynamic Action Sync 減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，並快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

Black Stabilizer

穿越黑暗，勇往直前

Black Stabilizer 有助遊戲玩家發現潛伏在暗處的狙擊手，並在槍火爆發時迅速定位目標。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。

享受 4K 及 HDR 內容

視覺盛宴

探索來自各串流平台的 HDR 內容，並享受 LG Ultrafine™ 4K 顯示器帶來的出色亮度和寬廣色彩範圍。支援 DCI-P3 色彩空間的 HDR 技術，讓您沉浸在令人驚嘆的視覺效果和栩栩如生的娛樂影像之中。

顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*OTT 串流服務僅能在將 OTT 裝置連接至顯示器時使用。產品不包含 OTT 裝置和遙控器 (需另行購買)。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式最大化善用顯示器，配合您的工作和生活需要。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為高達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 32UR550K，下載最新的 LG Switch 應用程式。

人體工學設計

輕鬆又舒適

人體工學支架讓您保持舒適的坐姿 - 輕鬆調整高度、傾斜和樞軸，獲得理想的觀賞體驗。

使用一鍵式支架，無需其他設備即可輕鬆安裝顯示器

一鍵式支架

簡易安裝

顯示器提供傾斜調整。

傾斜度

-5~20˚

顯示器提供旋轉調整

旋軸

90°、順時針

顯示器提供高度調整。

高度

110mm

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Response Time

    4ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    821x226X507

  • Weight with Stand [kg]

    7.0

  • Weight without Stand [kg]

    5.2

  • Weight in Shipping [kg]

    12

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UHD

  • Year

    Y24

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5

  • Size [cm]

    80

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.06053 x 0.18159

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    2100:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Response Time

    4ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

  • Maxx Audio

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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