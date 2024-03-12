31.5 吋 UltraFine™ HDR 4K 超高清顯示器

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畫質精密細緻
透過 LG UltraFine™ 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。31.5 吋顯示屏讓您可以高效工作並沉浸在串流影片之中。
透過 LG UltraFine™ 4K HDR 顯示器欣賞極致清晰和色彩鮮豔的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
為遊戲而設的功能
沉浸式遊戲體驗
32UR550K 不但提供出色的影像和立體聲效 (Waves MaxxAudio®)，同時還透過 Dynamic Action Sync 和 Black Stabilizer，為用戶帶來逼真的遊戲體驗。
4K HDR 沉浸式遊戲體驗
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
Dynamic Action Sync
迅速反應
Dynamic Action Sync 減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，並快速回應對手的一舉一動。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
Black Stabilizer
穿越黑暗，勇往直前
Black Stabilizer 有助遊戲玩家發現潛伏在暗處的狙擊手，並在槍火爆發時迅速定位目標。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或根據用家的使用情況和環境而有所差異。
享受 4K 及 HDR 內容
視覺盛宴
探索來自各串流平台的 HDR 內容，並享受 LG Ultrafine™ 4K 顯示器帶來的出色亮度和寬廣色彩範圍。支援 DCI-P3 色彩空間的 HDR 技術，讓您沉浸在令人驚嘆的視覺效果和栩栩如生的娛樂影像之中。
顯示器為用家帶來 4K 及 HDR 內容。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*OTT 串流服務僅能在將 OTT 裝置連接至顯示器時使用。產品不包含 OTT 裝置和遙控器 (需另行購買)。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式最大化善用顯示器，配合您的工作和生活需要。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為高達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 32UR550K，下載最新的 LG Switch 應用程式。
人體工學設計
輕鬆又舒適
人體工學支架讓您保持舒適的坐姿 - 輕鬆調整高度、傾斜和樞軸，獲得理想的觀賞體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
31.5
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Response Time
4ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.3x420.1x45.7
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
821x226X507
-
Weight with Stand [kg]
7.0
-
Weight without Stand [kg]
5.2
-
Weight in Shipping [kg]
12
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UHD
-
Year
Y24
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
31.5
-
Size [cm]
80
-
Resolution
3840 x 2160
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.06053 x 0.18159
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
200
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
2100:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
-
Response Time
4ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
SOUND
-
Speaker
5W x 2
-
Maxx Audio
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm