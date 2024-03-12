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29UM58

規格

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所有規格

基本規格

  • 屏幕大小(吋)

    29"

  • 屏幕類型

    IPS

  • 色域（CIE1931）

    sRGB 超過 99%

  • 色彩深度（顏色數）

    8bits (6bit+FRC), 16.7M

  • 解像度

    2560 x 1080

  • 亮度（Typ.)

    250(Typ), 200(min) cd/m2

  • 對比度

    1000:1 (Typ)

  • 反應時間(Typ.)

    14ms

  • 反應時間(GTG)

    5ms (High)

  • 可視角度（CR≥10）

    178/178 (CR≥10)

輸入/輸出

  • HDMI

    2 (ver1.4)

  • - 水平頻率(HDMI)

    30 ~ 90KHz

  • - 垂直頻率(HDMI)

    56 ~ 75Hz

  • 耳筒輸出

    1

電源

  • 類型

    外置電源變壓器

  • 輸入/輸出

    100 ~ 240V

耗電量

  • 一般(EPA7.0)

    31W

  • 一般(Typ.)

    32W

  • 省電模式/睡眠(Max)

    0.3W

  • DC Off(Max)

    0.3W

遊戲支援

  • 遊戲模式

    支援

  • DAS 模式

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

功能特色

  • 圖像模式

    自訂, 閱讀, 相片, 戲院, 黑房1, 黑房2, 色弱

  • 畫面比例

    寬屏, 正常

  • DDC/CI

    支援

  • HDCP

    支援

  • 按鍵鎖

    支援

  • 反應時間控制

    支援

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 智能省電

    支援

  • 自動待機

    支援

  • 閱讀模式

    支援 (於圖像模式中選取)

  • 6軸色彩調校

    支援

應用程式

  • Dual controller

    支援

  • Screen split2.0 (in OSC)

    支援

  • My Display Preset (in OSC)

    支援

  • OnScreen Control (OSC)

    支援

座枱架

  • 傾斜(角度)

    -5~20 度

尺吋(闊X深X高, MM)

  • 顯示器連座枱架

    703 x 213.2 x 414.2

  • 顯示器(不連座枱架)

    703 x 64 x 328

重量(KG)

  • 顯示器(連座枱架)

    5.2

  • 顯示器(不連座枱架)

    4.7

掛牆架支援

  • 掛牆架尺吋(mm)

    75 x 75 (VESA)

標準及認證

  • TCO 6.0

  • UL (cUL)

  • TUV-Type

  • FCC-B, CE

  • CCC (中國)

  • EPA 7.0

  • Erp

  • EPEAT Gold

  • Windows

配件

  • 電源線

  • HDMI線

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