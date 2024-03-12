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29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器，兼容 AMD FreeSync™
LG UltraWide™ 顯示器
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
視角更廣，執行更多
UltraWide™ 全高清 (2560x1080) 顯示屏讓您的視角更廣。與全高清解像度 (1920x1080) 顯示屏相比，畫面空間多出 33%，讓您無需切換程式即可有效執行多項工作。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請按「下載」按鈕以下載最新的 OnScreen Control。
*影片中的產品圖像及 OnScreen Control 僅供參考，可能與實際產品及 OnScreen Control 有所不同。
*這些功能可能會因用戶使用的電腦而無法正常運行。
簡易連接
LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，支援 DisplayPort Alt 模式。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像信號傳輸到外部顯示器，無需專用的顯示屏連接線或主動式轉接器。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*需要使用 USB type-c 連接線（需另行購買），方可正常運作。
*此顯示器上的 USB Type-C™ 連接埠與使用 USB Type-C™（DisplayPort Alt 模式）的手提電腦和智能裝置兼容，但無法供電。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*「1ms 動態模式抑制技術」會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™。
*使用「1ms 動態模式抑制技術」可能會導致畫面閃爍。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*對比「關掉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™。
-
傳統式
-
DAS
比敵人更快做出反應
*傳統模式顯示 LG 顯示器型號無法支援 Dynamic Action Sync (DAS) 功能。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
-
關
-
開
漆黑中發動攻擊
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
-
關
-
開
更精確瞄準
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
保護眼睛的眼部護理功能
閱讀模式
閱讀模式調節色溫及亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，
讓您看得更舒適。
不閃爍技術
不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞。
打造長久舒適的工作環境。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*以上功能可能會因應用戶使用的實際使用條件而有所不同。
設計時尚舒適
使用可調整傾斜度的支架找出您的理想觀看角度，並利用三邊纖薄邊框設計大大提升您的觀感體驗。
主要規格
-
Size [Inch]
29
-
Resolution
2560 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
傾斜
所有規格
INFO
-
Product name
UltraWide
-
Year
2022
STANDARD
-
RoHS
支援
DISPLAY
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Aspect Ratio
21:9
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
200
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Panel Type
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
0.2626 x 0.2628
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Resolution
2560 x 1080
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Size [cm]
73
-
Size [Inch]
29
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
-
Color Weakness
支援
-
AMD FreeSync™
FreeSync
-
Auto Input Switch
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
Color Calibrated in Factory
支援
-
Crosshair
支援
-
Dynamic Action Sync
支援
-
Flicker Safe
支援
-
HDR 10
支援
-
HDR Effect
支援
-
Reader Mode
支援
-
Smart Energy Saving
支援
-
Super Resolution+
支援
-
Motion Blur Reduction Tech.
支援
SW APPLICATION
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
-
Dual Controller
支援
SOUND
-
Speaker
7W x 2
-
Maxx Audio
支援
POWER
-
Power Consumption (Sleep Mode)
少於 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (DC Off)
少於 0.3W
-
Power Consumption (Energy Star)
13W
-
Power Consumption (Max.)
28W
-
Power Consumption (Typ.)
22W
-
Type
外部電源（變壓器)
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
傾斜
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
688.5 x 406.6 x 223.8
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
822 x 159 x 413
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
688.5 x 313.4 x 45.3
-
Weight in Shipping [kg]
6.8
-
Weight without Stand [kg]
4
-
Weight with Stand [kg]
4.5
ACCESSORY
-
HDMI
支援
CONNECTIVITY
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP Version
1.4
-
HDMI
支援 (1組)
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
-
USB-C
支援 (1組)
-
USB-C (Max. Resolution at Hz)
2560 x 1080 at 100Hz