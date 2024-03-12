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29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器，兼容 AMD FreeSync™

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29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器，兼容 AMD FreeSync™

29WQ600-W

29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器，兼容 AMD FreeSync™

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front view

LG UltraWide™ 顯示器

HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容 HDR10 (高動態範圍)，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受內容的動態色彩。
HDR10

極致對比

HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容 HDR10 (高動態範圍)，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受內容的動態色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

LG IPS 顯示屏覆蓋 99% 的 sRGB 色譜，展現精準色彩，帶來更寬廣的觀賞角度。
sRGB 99% (Typ.) 的 IPS 顯示屏

真實色彩 廣闊視角

LG IPS 顯示屏覆蓋 99% 的 sRGB 色譜，展現精準色彩，帶來更寬廣的觀賞角度。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

29 吋 21:9 UltraWide™ 全高清顯示器

視角更廣，執行更多

UltraWide™ 全高清 (2560x1080) 顯示屏讓您的視角更廣。與全高清解像度 (1920x1080) 顯示屏相比，畫面空間多出 33%，讓您無需切換程式即可有效執行多項工作。

UltraWide™ 全高清 (2560x1080) 顯示屏讓您的視角更廣。與全高清解像度 (1920x1080) 顯示屏相比，畫面空間多出 33%，讓您無需切換程式即可有效執行多項工作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

若要自行建立專屬的工作空間，只需點擊數下，即可分割顯示屏或調整基本的顯示器選項。
OnScreen Control

點擊數下 全面掌控

若要自行建立專屬的工作空間，只需點擊數下，即可分割顯示屏或調整基本的顯示器選項。

*請按「下載」按鈕以下載最新的 OnScreen Control。
*影片中的產品圖像及 OnScreen Control 僅供參考，可能與實際產品及 OnScreen Control 有所不同。
*這些功能可能會因用戶使用的電腦而無法正常運行。

USB Type-C™ (DisplayPort Alt 模式)

簡易連接

LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，支援 DisplayPort Alt 模式。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像信號傳輸到外部顯示器，無需專用的顯示屏連接線或主動式轉接器。

LG 29WQ600 具有 USB Type-C™ 連接埠，支援 DisplayPort Alt 模式。只需使用一條 USB Type-C™ 連接線，即可將完整的 DisplayPort 影像信號傳輸到外部顯示器，無需專用的顯示屏連接線或主動式轉接器。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*需要使用 USB type-c 連接線（需另行購買），方可正常運作。
*此顯示器上的 USB Type-C™ 連接埠與使用 USB Type-C™（DisplayPort Alt 模式）的手提電腦和智能裝置兼容，但無法供電。

顯示屏設計簡約配合三邊纖薄邊框，呈現栩栩如生的動人影像。同時兩個配備 MaxxAudio® 的 7W 立體聲喇叭，令使人沉醉的視聽體驗更臻完美。

Waves MaxxAudio®

沉浸式音響系統

顯示屏設計簡約配合三邊纖薄邊框，呈現栩栩如生的動人影像。同時兩個配備 MaxxAudio® 的 7W 立體聲喇叭，令使人沉醉的視聽體驗更臻完美。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

1ms 動態模式抑制技術帶來流暢的遊戲體驗，減少模糊和影像重疊的情況。在戰況激烈的畫面中仍清楚呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。
1ms 動態模式抑制技術

以難以置信的速度取勝

1ms 動態模式抑制技術帶來流暢的遊戲體驗，減少模糊和影像重疊的情況。在戰況激烈的畫面中仍清楚呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*「1ms 動態模式抑制技術」會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™。
*使用「1ms 動態模式抑制技術」可能會導致畫面閃爍。

AMD FreeSync™ 將影像撕裂及畫面延遲的問題幾乎一掃而空。遊戲玩家在清晰遊戲畫面中，縱享流暢無比的體驗。
AMD FreeSync™

流暢及快速的動作

AMD FreeSync™ 將影像撕裂及畫面延遲的問題幾乎一掃而空。遊戲玩家在清晰遊戲畫面中，縱享流暢無比的體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*對比「關掉」模式（左圖）與 AMD FreeSync™。

  • 傳統式
  • DAS
Dynamic Action Sync

比敵人更快做出反應

透過 Dynamic Action Sync 減少輸入延遲，有助玩家即時捕捉關鍵動作。

*傳統模式顯示 LG 顯示器型號無法支援 Dynamic Action Sync (DAS) 功能。
*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

Black Stabilizer

漆黑中發動攻擊

Black Stabilizer 有助遊戲玩家避免狙擊手匿藏暗處，並在槍火爆發時迅速逃脫。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Crosshair 功能

更精確瞄準

目標點固定在中心，改善射擊準繩度

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

保護眼睛的眼部護理功能

閱讀模式調節色溫及亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，讓您看得更舒適。

不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞。打造長久舒適的工作環境。

閱讀模式

閱讀模式調節色溫及亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，
讓您看得更舒適。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞。
打造長久舒適的工作環境。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。
*以上功能可能會因應用戶使用的實際使用條件而有所不同。

人體工學設計

設計時尚舒適

使用可調整傾斜度的支架找出您的理想觀看角度，並利用三邊纖薄邊框設計大大提升您的觀感體驗。

使用可調整傾斜度的支架找出您的理想觀看角度，並利用三邊纖薄邊框設計大大提升您的觀感體驗。

三邊纖薄邊框

三邊纖薄邊框

傾斜度

傾斜度

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    29

  • Resolution

    2560 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    傾斜

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraWide

  • Year

    2022

STANDARD

  • RoHS

    支援

DISPLAY

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    200

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Panel Type

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2626 x 0.2628

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Resolution

    2560 x 1080

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Size [cm]

    73

  • Size [Inch]

    29

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • Color Weakness

    支援

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Auto Input Switch

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

  • Color Calibrated in Factory

    支援

  • Crosshair

    支援

  • Dynamic Action Sync

    支援

  • Flicker Safe

    支援

  • HDR 10

    支援

  • HDR Effect

    支援

  • Reader Mode

    支援

  • Smart Energy Saving

    支援

  • Super Resolution+

    支援

  • Motion Blur Reduction Tech.

    支援

SW APPLICATION

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    支援

  • Dual Controller

    支援

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

  • Maxx Audio

    支援

POWER

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    少於 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (DC Off)

    少於 0.3W

  • Power Consumption (Energy Star)

    13W

  • Power Consumption (Max.)

    28W

  • Power Consumption (Typ.)

    22W

  • Type

    外部電源（變壓器)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    傾斜

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    688.5 x 406.6 x 223.8

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    822 x 159 x 413

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    688.5 x 313.4 x 45.3

  • Weight in Shipping [kg]

    6.8

  • Weight without Stand [kg]

    4

  • Weight with Stand [kg]

    4.5

ACCESSORY

  • HDMI

    支援

CONNECTIVITY

  • DisplayPort

    支援 (1組)

  • DP Version

    1.4

  • HDMI

    支援 (1組)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

  • USB-C

    支援 (1組)

  • USB-C (Max. Resolution at Hz)

    2560 x 1080 at 100Hz

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