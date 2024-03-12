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34UC99-W
所有規格
基本規格
-
屏幕大小(吋)
34" 孤形屏幕
-
屏幕類型
IPS
-
色域（CIE1931）
sRGB 99%
-
色彩深度（顏色數）
10bits (8bit+FRC), 1.07B
-
螢幕比例
21:9
-
解像度
3440 x 1440
-
亮度（Typ.)
300(Typ), 240(min) cd/m2
-
對比度
1000:1 (Typ)
-
對比度 (DFC)
1,000,000:1
-
反應時間(GTG)
5ms (High)
-
可視角度（CR≥10）
178/178 (CR≥10)
功能特色
-
影像模式
自訂, 閱讀模式, 相片, 影院, 黑房1, 黑房2, 色弱, FPS 遊戲1, FPS 遊戲2, RTS 遊戲, 自訂(遊戲)
-
顯示比例
寬屏幕, 原始, 影院1, 影院2, 1 : 1
-
PBP
支援
-
DDC/CI
支援
-
HDCP
version 2.2
-
按鍵鎖
支援
-
反應時間控制
支援
-
快速充電
支援
-
遊戲模式
支援
-
DAS 模式
支援
-
Black Stabilizer
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
智能省電
支援
-
自動待機
支援
-
閱讀模式
支援
-
Six Axis Control
支援
-
Super+ 解像度
支援
-
色彩校正出廠
支援
-
Dual controller
支援
-
螢幕分割軟件
支援
-
My Display Preset 軟件
支援
-
OnScreen Control 軟件
支援
-
Dual EDID (H/W)
支援
-
一按即扣支架
支援
輸入/輸出
-
HDMI
2 (ver2.0)
-
水平頻率(HDMI)
30 ~ 90KHz
-
垂直頻率(HDMI)
56 ~ 75Hz
-
DisplayPort
1 (ver1.2)
-
水平頻率(DisplayPort)
30 ~ 90KHz
-
垂直頻率(DisplayPort)
55 ~ 75Hz
-
USB Type-C
支援
-
水平頻率
30 ~ 90KHz
-
垂直頻率
55 ~ 75Hz
-
快速充電
2 (USB3.0) *port 1 支援快速度電
-
音效輸出
支援
FREESYNC
-
HDMI / DP
55~75Hz (DP Only)
揚聲器
-
類型
MaxxAudio
-
輸出功率 (watt)
7W × 2
座檯架設計
-
傾斜屏幕
-5°~ 20°
-
可調高支架
最大 110mm
電源
-
類型
變壓器
-
輸入
100-240Vac, 50/60Hz
耗電量
-
一般運作(EPA Typ.)
48W
-
省電模式/睡眠(最大)
1.2W
標準及認證
-
UL (cUL)
有
-
TUV-Type
有
-
FCC-B, CE
有
-
CCC (for China)
有
-
BSMI (for Taiwan)
有
-
Erp
有
-
Windows
有
-
DisplayPort
有
尺吋(闊X深X高, MM)
-
連座檯架
817.6 × 259.4 × 482.8 (Down)
817.6 × 259.4 × 592.8 (Up)
-
不連座檯架
817.6 × 88.7 × 360.8
重量(KG)
-
連座檯架
8.4
-
不連座檯架
6.4
配件
-
標準配件
電源線, HDMI 線, DisplayPort 線, USB Type-C 線, USB Type-A 至 C 轉接線, 綑線索帶
掛牆架(選購)
-
型號
LSW140B
-
VESA 標準
100 x 100