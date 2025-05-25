34 吋 21:9 UltraWide™ QHD 弧形顯示器

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沉醉觀賞體驗
34 吋 WQHD (3440x1440) 弧形顯示屏
三邊近無邊框設計
畫質
HDR 10
sRGB 99% (Typ)
舒適的工作站
人體工學支架
閱讀模式及不閃爍技術
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
21:9 WQHD (3440x1440) 1800R 弧形顯示屏
See more, do more
UltraWide™ QHD (3440x1440) 顯示屏擁有21:9 的 1800R 曲面屏幕，可同時顯示多個程式，非常適合工作使用。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
分割畫面 (PBP)
輕鬆處理多工作業
34WR50QK 讓您利用分割畫面 (PBP) 功能，觀看來自兩部不同電腦的內容，而助您更有效率地處理工作。
顯示器讓您利用分割畫面 (PBP) 功能，觀看來自兩部不同電腦的內容，而助您更有效率地處理工作。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*可透過 HDMI 和 DisplayPort 連接。
*並不包含 DisplayPort 連接線。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式有助大幅改善顯示器，以配合您的工作和生活。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 34WR50QK 下載最新的 LG Switch 應用程式。
支援 HDR10 及 sRGB 99% (Typ)
觀賞鮮艷色彩
HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容業界標準的 HDR10 (高動態範圍) 及 sRGB 99% 色域，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受鮮豔色彩的畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*亮度：300 nits (Typ) ，色域：sRGB 99% (Typ) 。
人體工學設計
輕鬆又舒適
人體工學支架讓您保持舒適的坐姿 - 一鍵式簡單設定，加上輕鬆調整傾斜度，以獲得理想的觀賞體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
保護視力
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。
主要規格
-
Size [Inch]
34
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
-
Curvature
1800R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
809 x 483.3 x 223.2
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
986 x 524 x 212
-
Weight with Stand [kg]
5.9
-
Weight without Stand [kg]
4.9
-
Weight in Shipping [kg]
8.4
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
PBP
YES (2PBP)
-
Smart Energy Saving
YES
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES
-
Display Port
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
34
-
Size [cm]
86.42
-
Resolution
3440 x 1440
-
Panel Type
VA
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.23175 x 0.23175
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
240
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Contrast Ratio (Min.)
1500:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
3000:1
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
1800R
SW APPLICATION
-
Dual Controller
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm