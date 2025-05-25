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34 吋 21:9 UltraWide™ QHD 弧形顯示器

功能

圖庫

規格

評論

支援

34 吋 21:9 UltraWide™ QHD 弧形顯示器

34 吋 21:9 UltraWide™ QHD 弧形顯示器

34WR50QK-B
  • 34WR50QK-B 的正視圖
  • 34WR50QK-B 的 -15 度側視圖
  • 34WR50QK-B 的 +15 度側視圖
  • 34WR50QK-B 的 +30 度側視圖
  • 34WR50QK-B 的側視圖
  • 34WR50QK-B 的後視圖
  • 34WR50QK-B 的後透視圖
  • 34WR50QK-B 的連接埠特寫
  • USP
  • see amazing colors
  • switch swiftly
  • protect your eyes
  • one screen
  • easy and comfy
34WR50QK-B 的正視圖
34WR50QK-B 的 -15 度側視圖
34WR50QK-B 的 +15 度側視圖
34WR50QK-B 的 +30 度側視圖
34WR50QK-B 的側視圖
34WR50QK-B 的後視圖
34WR50QK-B 的後透視圖
34WR50QK-B 的連接埠特寫
USP
see amazing colors
switch swiftly
protect your eyes
one screen
easy and comfy

主要功能

  • 34 吋 WQHD (3440x1440) 弧形顯示屏
  • sRGB 99% (Typ)
  • HDR 10
  • 100Hz 更新率
  • 一鍵式支架 / 可調節斜度支架
  • 閱讀模式 / 不閃爍技術
更多

LG UltraWide™ Monitor Curved

沉醉觀賞體驗

34 吋 WQHD (3440x1440) 弧形顯示屏

三邊近無邊框設計

畫質

HDR 10

sRGB 99% (Typ)

舒適的工作站

人體工學支架

閱讀模式及不閃爍技術

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

21:9 WQHD (3440x1440) 1800R 弧形顯示屏

See more, do more

UltraWide™ QHD  (3440x1440) 顯示屏擁有21:9 的 1800R 曲面屏幕，可同時顯示多個程式，非常適合工作使用。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

分割畫面 (PBP)

輕鬆處理多工作業

34WR50QK 讓您利用分割畫面 (PBP) 功能，觀看來自兩部不同電腦的內容，而助您更有效率地處理工作。

顯示器讓您利用分割畫面 (PBP) 功能，觀看來自兩部不同電腦的內容，而助您更有效率地處理工作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*可透過 HDMI 和 DisplayPort 連接。

*並不包含 DisplayPort 連接線。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式有助大幅改善顯示器，以配合您的工作和生活。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 34WR50QK 下載最新的 LG Switch 應用程式。

支援 HDR10 及 sRGB 99% (Typ)

觀賞鮮艷色彩

HDR 技術現已適用於各種內容，此顯示器兼容業界標準的 HDR10 (高動態範圍) 及 sRGB 99% 色域，支援特定亮度及色彩水平，讓觀賞者享受鮮豔色彩的畫面。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*亮度：300 nits (Typ) ，色域：sRGB 99% (Typ) 。

人體工學設計

輕鬆又舒適

人體工學支架讓您保持舒適的坐姿 - 一鍵式簡單設定，加上輕鬆調整傾斜度，以獲得理想的觀賞體驗。

三邊近無邊框設計象形圖

三邊近無邊框設計

一鍵式支架象形圖

一鍵式支架

傾斜象形圖

傾斜度 (-5~15˚)

此圖顯示三邊近無邊框設計，以及單按式控支架、高度和傾斜的顯示器。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

保護視力

閱讀模式

閱讀模式可調節色溫和亮度，讓您在使用顯示器閱讀文件時減輕眼部疲勞，享受舒適視覺體驗。

不閃爍技術

不閃爍技術可減少螢幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，於長時間工作時提供舒適的環境。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*以上功能或根據使用者的實際使用情況而有所差異。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Curvature

    1800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 483.3 x 223.2

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Weight with Stand [kg]

    5.9

  • Weight without Stand [kg]

    4.9

  • Weight in Shipping [kg]

    8.4

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • Smart Energy Saving

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.42

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23175 x 0.23175

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    1500:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    3000:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    1800R

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

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