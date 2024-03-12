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38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+ Nano IPS 弧形顯示器
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
WQHD+ (3840x1600) 弧形 (2300R) 顯示屏
視野更廣 效率更高
UltraWide™ QHD+ (3840x1600) 屏幕擁有 2300R 曲面及三邊無邊框設計，
可同時顯示多個程式，非常適合多工處理。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏
生動呈現每個細節
支援 DCI-P3 98% (Typ.) 色域的 WQHD+ (3840x1600) Nano IPS 顯示屏，
讓您體驗廣泛的色譜、細緻的色彩和對比度。
支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
VESA DisplayHDR™ 600
清晰明亮的 HDR 畫質
顯示器支援 VESA DisplayHDR™ 600，讓您在遊玩最新的 HDR 遊戲、觀看影片和瀏覽圖片時，提供廣泛的亮度和對比度，享受沉浸式體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*此功能或因應用戶的電腦設定或環境而有所不同。
Dual Controller (內置 KVM)
單一顯示器支援多個裝置
Dual Controller 助您透過單一顯示器瀏覽兩部電腦的畫面，並將文件傳輸到任何一部電腦。
此外，內置的 KVM 功能讓您可以使用同一鍵盤和滑鼠控制兩部電腦。
Dual Controller (內置 KVM)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需使用 USB-C 和 USB A-B 連接線將兩部電腦連接到顯示器。產品包裝內包括此兩款連接線。
*要使用 Dual Controller 功能，兩部電腦 (主電腦和輔電腦) 需要連接到同一網絡。而顯示器必須連接到運行主電腦模式的電腦。
PBP 及 PIP
一個螢幕 多種視角
使用「分割畫面 (PBP)」和「畫中畫 (PIP)」功能連接多個裝置、分割屏幕或在主視窗上顯示一個較小的視窗，簡化您的多工處理工作。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
|LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式有助大幅改善顯示器，以配合您的工作和生活。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 38WR85QC 下載最新的 LG Switch 應用程式。
144Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間
加快遊戲速度
1ms (GtG) IPS 快速反應時間和 144Hz 更新率可讓每幀影像流暢呈現，
有助玩家迅速看到下一幀影像並快速回應對手的一舉一動，同時輕鬆瞄準目標。
144Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用 144Hz 速度。
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
顯示器經 NVIDIA 測試和驗證為 G-SYNC® Compatible，可減少影像撕裂，提供流暢遊戲體驗，讓您贏得更多勝利。
AMD FreeSync™ Premium Pro
大幅減少影像撕裂、畫面延遲或抖動等干擾，讓您享受不間斷的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
USB Type-C™、RJ45
輕鬆連接 提升生產力
顯示器透過 RJ45 (LAN 連接埠) 連接到乙太網路，助您充分提升生產力。
只需使用一條 USB Type-C™，即可連接至各種裝置、傳輸資料及提供高達 90W 的供電。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*為確保正常運作，請使用產品包裝內隨附的 USB Type-C™ 線，並連接至顯示器的 USB Type-C™ 連接埠。
*產品包裝內包括 HDMI、USB-C、USB A-B、HDMI 和 DP 連接線。
支援的連接埠
人體工學設計
輕鬆舒適
符合人體工學設計的支架讓您獲得完美可視角度：輕鬆調整高度、傾斜度和旋轉角度，找到最適合您視角的位置。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
What’s in the box
1. 支架主體
2. 支架底座
3. 電線固定器
4. 電源線
5. HDMI 線
6. DP 連接線
7. USB A to B 連接線
8. USB C to C 連接線
*產品圖片僅供參考，實際外觀或有所不同。
主要規格
-
Size [Inch]
37.5
-
Resolution
3840 x 1600
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
21:9
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
-
Curvature
2300R
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
896.4 x 593.9 x 306.8mm(Up)
896.4 x 483.9 x 306.8mm(Down)
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
896.4 x 394.4 x 110.1mm
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1058 x 539 x 235mm
-
Weight with Stand [kg]
10.5
-
Weight without Stand [kg]
8.0
-
Weight in Shipping [kg]
14.3
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
-
HDR Effect
YES
-
Nano IPS™ Technology
YES
-
Color Calibrated in Factory
YES
-
HW Calibration
YES
-
Auto Brightness
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
FPS Counter
YES
-
User Defined Key
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
PBP
YES (2PBP)
-
PIP
YES
-
Smart Energy Saving
YES
INFO
-
Product name
UltraWide
-
Year
Y23
CONNECTIVITY
-
HDMI
YES(2ea)
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
DP Version
1.4
-
USB-C
YES(1ea)
-
USB-C (Data Transsmission)
YES
-
USB-C (Power Delivery)
90W
-
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
-
USB Downstream Port
YES(USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)
-
Built-in KVM
YES
-
LAN (RJ-45)
YES
-
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
-
Type
Built-in Power
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES (ver 2.1)
-
USB-C
YES
-
Display Port
YES
-
USB A to B
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
37.5
-
Size [cm]
95.29cm
-
Resolution
3840 x 1600
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.2291 x 0.2291 mm
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
360 cd/m²
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
-
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
-
Contrast Ratio (Min.)
700:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
-
Response Time
1ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Curvature
2300R
SW APPLICATION
-
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
-
Dual Controller
YES
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
YES
SOUND
-
Speaker
7W x 2
-
Maxx Audio
YES
MECHANICAL
-
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100