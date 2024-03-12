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38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+ Nano IPS 弧形顯示器

功能

圖庫

規格

評論

支援

38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+ Nano IPS 弧形顯示器

38WR85QC-W

38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+ Nano IPS 弧形顯示器

(0)
38WR85QC UltraWide™ 弧形顯示器正視圖
LG UltraWide™ Monitor Curved 標誌。

See more, do more

LG UltraWide™ 弧形顯示器。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

支援 144H 的 38 吋 WQHD+ 顯示屏。

拓展工作視角

支援 144H 的 38 吋 WQHD+ 顯示屏

USB Type-C、RJ45 及各種連接埠。

輕鬆連接
不同裝置

USB Type-C、RJ45 及各種連接埠

PBP 及 PIP、內置 KVM。

同時處理
所有工作

PBP 及 PIP / 內置 KVM

HDR600 及 DCI-P3 98% (Typ.)。

真實色彩
呈現眼前

HDR600 及 DCI-P3 98% (Typ.)

LG Switch 應用程式。

迅速切換影像

LG Switch 應用程式

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

WQHD+ (3840x1600) 弧形 (2300R) 顯示屏

視野更廣 效率更高

UltraWide™ QHD+ (3840x1600) 屏幕擁有 2300R 曲面及三邊無邊框設計，

可同時顯示多個程式，非常適合多工處理。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏

生動呈現每個細節

支援 DCI-P3 98% (Typ.) 色域的 WQHD+ (3840x1600)  Nano IPS 顯示屏，

讓您體驗廣泛的色譜、細緻的色彩和對比度。

支援 DCI-P3 98% (Typ.) 的 Nano IPS 顯示屏。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

VESA DisplayHDR™ 600

清晰明亮的 HDR 畫質

顯示器支援 VESA DisplayHDR™ 600，讓您在遊玩最新的 HDR 遊戲、觀看影片和瀏覽圖片時，提供廣泛的亮度和對比度，享受沉浸式體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*此功能或因應用戶的電腦設定或環境而有所不同。

Dual Controller (內置 KVM)

單一顯示器支援多個裝置

Dual Controller 助您透過單一顯示器瀏覽兩部電腦的畫面，並將文件傳輸到任何一部電腦。

此外，內置的 KVM 功能讓您可以使用同一鍵盤和滑鼠控制兩部電腦。

Dual Controller (內置 KVM)。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需使用 USB-C 和 USB A-B 連接線將兩部電腦連接到顯示器。產品包裝內包括此兩款連接線。

*要使用 Dual Controller 功能，兩部電腦 (主電腦和輔電腦) 需要連接到同一網絡。而顯示器必須連接到運行主電腦模式的電腦。

PBP 及 PIP

一個螢幕 多種視角

使用「分割畫面 (PBP)」和「畫中畫 (PIP)」功能連接多個裝置、分割屏幕或在主視窗上顯示一個較小的視窗，簡化您的多工處理工作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式有助大幅改善顯示器，以配合您的工作和生活。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中搜尋 38WR85QC 下載最新的 LG Switch 應用程式。

144Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間

加快遊戲速度

1ms (GtG) IPS 快速反應時間和 144Hz 更新率可讓每幀影像流暢呈現，

有助玩家迅速看到下一幀影像並快速回應對手的一舉一動，同時輕鬆瞄準目標。

144Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*需要支援 DisplayPort 1.4 的顯示卡以使用 144Hz 速度。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 標誌。

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

顯示器經 NVIDIA 測試和驗證為 G-SYNC® Compatible，可減少影像撕裂，提供流暢遊戲體驗，讓您贏得更多勝利。

AMD FreeSync™ Premium Pro 標誌。

AMD FreeSync™ Premium Pro

大幅減少影像撕裂、畫面延遲或抖動等干擾，讓您享受不間斷的遊戲體驗。

配備 MaxxAudio 的內置喇叭。

支援 MaxxAudio® 的內置喇叭

沉浸在音效中

內置 7W x 2ch 喇叭可提供清晰的音效，而無需額外的設備，

從而提供更多桌面空間，滿足您的舒適度和需求。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

USB Type-C™、RJ45

輕鬆連接 提升生產力

顯示器透過 RJ45 (LAN 連接埠) 連接到乙太網路，助您充分提升生產力。

只需使用一條 USB Type-C™，即可連接至各種裝置、傳輸資料及提供高達 90W 的供電。

顯示屏圖像。

顯示屏

數據傳輸圖像。

數據傳輸

充電圖像。

充電

乙太網路圖像。

乙太網路

USB Type-C™、RJ45 連接埠。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*為確保正常運作，請使用產品包裝內隨附的 USB Type-C™ 線，並連接至顯示器的 USB Type-C™ 連接埠。

*產品包裝內包括 HDMI、USB-C、USB A-B、HDMI 和 DP 連接線。

連接埠的近視圖。

支援的連接埠

USB 3.0 上行連接埠圖像。

USB 3.0 上行連接埠

USB 3.0 下行連接埠圖像。

4 x USB 3.0 下行連接埠

USB Type-C 圖像。

2 x USB Type-C

LAN 圖像。

LAN

HDMI 線圖像。

2 x HDMI

DisplayPort 圖像。

DisplayPort

人體工學設計

輕鬆舒適

符合人體工學設計的支架讓您獲得完美可視角度：輕鬆調整高度、傾斜度和旋轉角度，找到最適合您視角的位置。

此顯示器提供三邊纖薄邊框設計。

無邊框設計

三邊纖薄邊框設計

顯示器提供旋轉角度調整。

旋轉角度

-15 ~ 15˚

顯示器提供傾斜度調整。

傾斜度

-5 ~ 25˚

顯示器提供高度調整。

可調整高度

483.9 ~ 593.9mm

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

What’s in the box

1. 支架主體  

2. 支架底座  

3. 電線固定器  

4. 電源線 

5. HDMI 線  

6. DP 連接線  

7. USB A to B 連接線  

8. USB C to C 連接線

*產品圖片僅供參考，實際外觀或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    37.5

  • Resolution

    3840 x 1600

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Curvature

    2300R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    896.4 x 593.9 x 306.8mm(Up) 
    896.4 x 483.9 x 306.8mm(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    896.4 x 394.4 x 110.1mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1058 x 539 x 235mm

  • Weight with Stand [kg]

    10.5

  • Weight without Stand [kg]

    8.0

  • Weight in Shipping [kg]

    14.3

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    YES

  • Nano IPS™ Technology

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    YES

  • Auto Brightness

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraWide

  • Year

    Y23

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(USB-C/1ea/ver3.0/15W, USB-A/4ea/ver3.0)

  • Built-in KVM

    YES

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    Built-in Power

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    37.5

  • Size [cm]

    95.29cm

  • Resolution

    3840 x 1600

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2291 x 0.2291 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    2300R

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    YES

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

  • Maxx Audio

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

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