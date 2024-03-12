LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1

*專利鏡片是指應用 CIM (陶瓷注射) 方法的鏡片。聚焦超音波鏡片上的專利鏡片，其邊緣形狀使該技術能夠精準控製曲率和變形，形成精確的深度和焦點。

*模擬影像以提升對功能的理解。

*超精密控制摩打是指應用壓電線性技術的摩打，具有高速傳輸、低電壓、產品小型化等優點。 因此，即使在較短的距離內使用較小的能量和點數，也能防止能量分散，顯示出有效的能量分佈和集中。模擬影像以提升對功能的理解。