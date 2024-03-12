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LG Pra.L Dermathera HIFU 美容儀 BLQ1
*徽章獲證
-Powder Room: 基於網上美容資訊平台 Powder Room 體驗團隊 30 名成員的主觀產品評估後發布，其中產品由 LG Electronics 提供 (2023 年)。
-2023 年韓國品牌大獎鼓勵獎。
-以上徽章於韓國頒發。
Dermathera 輕鬆家庭皮膚護理
改善皮膚下垂
精準能量傳輸
紫外線消毒
人體工學設計
您是否擔心皮膚核心拉力降低而導致皮膚彈性流失？
隨著皮膚中的膠原蛋白和彈性蛋白因老化而減少，皮膚會開始下垂，臉部中庭區域會變長，而破壞臉部平衡。
圖像比較中庭較長和中庭較短的臉型。
*模擬影像和影片僅供參考。
*影片僅供參考。
高強度聚焦超聲波打造強大的核心拉力
LG 的高強度聚焦超聲波技術 (HIFU) 技術創造了核心拉力，這是一種強大的能量來源，有助於產生膠原蛋白和彈性蛋白，而膠原蛋白和彈性蛋白是皮膚彈性的關鍵。
*Tensor core 拉力核心是一個行銷術語，表示在真皮層深度 3.0 毫米處由超音波能量凝固點形成的球形。
*根據個人皮膚特性和一起使用的化妝品，差異可能會有所不同。
*本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。
*本設備採用高強度聚焦超聲波技術，屬於工業護膚設備，並非醫療設備，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。
臨床數據證實
Dermathera 改善皮膚彈性
*BLQ1 4 周使用結果。
*經人體應用測試，證實可有效收緊額頭、眼部、臉頰、下巴部位的皮膚，使臉部下垂及臉部線條明顯改變。
*與 Lavida 舒緩護理凝膠一起使用 / 使用設備前後的改善率以乘數表示 / 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K 皮膚臨床研發中心。
*根據個人皮膚特性和一起使用的化妝品，差異可能會有所不同。
*本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置，除與產品功能相關的美容效果外，不提供任何醫療功效或作用。
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臨床數據證實 改善皮膚下垂問題
圖表顯示改善皮膚下垂效果經臨床數據證實。
*與 LAVIDA 鎮靜護理凝膠一起使用 / 使用該裝置前後的改善率 / 2022.6.22~7.25 / 25 名成年女性 (敏感肌膚 12 名，非敏感肌膚 13 名) 每周使用 1 次，連續 4 周 / P&K 皮膚臨床研發中心有限公司。
*測試結果摘自人體應用測試報告，供消費者理解。
*根據個人皮膚特性和一起使用的化妝品，差異可能會有所不同。
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3 毫米理想深度安全提升彈性
刺激皮膚彈性的核心層，可產生膠原蛋白和彈性蛋白，即使是非專業人士也能安全有效地讓肌膚產生膠原蛋白。
*模擬影片僅供參考。
*基於家用美容設備的 7MHz 頻率。
壓倒性放射技術
Dermathera 的專利鏡片將分散式能量輸送到皮下 3 毫米的彈性核心層，超精密控制犘打每次照射產生 15 個拉力核心，實現快速及精確的能量傳輸。
*專利鏡片是指應用 CIM (陶瓷注射) 方法的鏡片。聚焦超音波鏡片上的專利鏡片，其邊緣形狀使該技術能夠精準控製曲率和變形，形成精確的深度和焦點。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*超精密控制摩打是指應用壓電線性技術的摩打，具有高速傳輸、低電壓、產品小型化等優點。 因此，即使在較短的距離內使用較小的能量和點數，也能防止能量分散，顯示出有效的能量分佈和集中。模擬影像以提升對功能的理解。
陀螺儀感應器 防止漏發
陀螺儀感應器感測儀器水平及傾斜偏差，透過語音引導可進行精確的超聲波照射。
顯示產品的理想角度的圖像。
*陀螺儀控制器是應用於此裝置的 6 軸感應器與陀螺儀組合的行銷名稱。與陀螺儀組合的 6 軸感應器使用加速度感應器來偵測手機的傾斜度，因此，如果產品偏離可用傾斜度時，會出現語音指導。
*根據實踐結果推導出的行銷表述，確保產品品質。 實驗環境控制在環境溫度/濕度：25±5℃、60±10%。 透過檢查是否在基於射擊照射的 ±50° 以上操作以及是否照射超過 ±50°: 基於點照射標準的 9 個點，通過了每個長軸和短軸角度的測試項目。
*模擬影像以提升對功能的理解。
這就是LG的殺菌技術！
底座中的 UVC 功能可殺滅 99.99% 四大主要細菌 (大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌和念珠菌)。
在底座上充電和消毒的產品圖像。
*BLQ1 消毒及殺菌測試 / 紫外線殺菌前後活菌數測量 / 2022.7.26~8.22 / 測試菌株: 大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、銅綠假單胞菌、白色念珠菌 / 菌株接種後 UVC 操作 ( 158秒) 期間測試 / 韓國化學技術試驗研究院。
SGS
2023 年 11 月 14 日，我們通過了 SGS 對 Dermathera 電路的自動保護、過流、過壓、過充、過放、過熱等測試，並獲得認證。
雙向握持
拇指和食指輕鬆使用
基於人體數據研究而設計的射頻鍵，位置和尺寸均可讓拇指和食指輕鬆使用。
*模擬影像以提升對功能的理解。
*對按鈕外形尺寸及使用面積進行內部評估和研究，確認因應設備使用的部分，手指按下射頻鍵的自由度是必要的。 建議的按鈕位置和尺寸容許以拇指及食指按下。
*基於業界和學界研究獲得的平均數據，對尺寸的滿意度或因人而異。
細長機頭
徹底覆蓋臉部彎曲區域
圖表顯示了業界和學界對產品細長機頭的研究結果。
*這是調查部門根據業界和學界研究的平均數據所得出的尺寸。
長遠地適合我的保養品
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5 個強度等級可調整至適合您的肌膚
從步驟 1 至 5 中選擇適合您皮膚狀況的級別，並感受改善皮膚彈性的效果。
顯示產品面板和五個步驟的圖像。
*裝置的使用強度與功效無關，因此請選擇適合您皮膚的強度。
disclaimer
2 年有效彈性護理
每個射頻盒共可使用 30,000 發，如每周使用 1 次 300 發 (建議量)，則可以使用大約 2 年時間。
雷射光上的射頻盒圖像。
超密集護膚程序
從臉頰到額頭、下巴、頸部的全方位護理。
顯示指定部件使用程序的圖像。
按住電源按鈕 2 秒以上開啟產品
如果短按電源按鈕，產品可能無法開啟或關閉。(開啟時: 約 2 秒以上 / 關閉時: 約 3 秒以上）
按下「強度」按鈕選擇強度 (等級 1 至 5)
首次使用產品時，我們建議從步驟 1 開始。
在設備的照射區域或您想要護理的每個區域塗抹大量保濕凝膠
您使用的保濕凝膠越多，您感受到的刺激就越少。
按下射頻鍵即可使用。 每按一次按鈕，就會發射一次射頻
裝置需透過按下射頻鍵完成一次射頻發射，因此每次移動時都要按下按鈕。
顯示如何透過按下射頻鍵使用產品的圖像。
根據語音導航，按順序移動護理區域來進行發射
第一次使用產品時，請觀看影片進行操作。
顯示在雕像彎曲部分使用產品的圖像。
設備配置
顯示產品配置的圖像。
常見問題
是否需要發射所有規定的使用發數才有效？
初期在您對設備不熟悉的時候，我們建議您按照使用者指南和語音導航進行護理。 一旦您習慣了其使用，可將建議使用量 (300 次) 集中於需要關注的部位。
提高強度等級會提升效用嗎？
不論什麼強度等級，穿透深度都保持在 3.0 毫米，只是能量凝結點的直徑不同。 提高強度等級不一定會增強效果，所以請從 1 級開始，逐漸提高強度，找出最適合自己的強度等級。
我必須只與保濕凝膠一起使用嗎？
您需要使用保濕凝膠或含有大量水分的產品，才能使設備正常運作，因此請務必在使用前塗抹相應產品。 您亦可使用凝膠型保濕霜、舒緩凝膠、蘆薈凝膠等常用護理產品。
和醫院用的設備一樣嗎？
Dermathera 美容儀應用專業護理中常用的 HIFU 技術，透過調整強度和皮膚滲透深度，以便其能在家中安全使用。 儘管個人效果或有所不同，但只要堅持使用，您就可以獲得改善肌膚彈性、緊緻和臉部輪廓等效果。
我必須每周只使用一次嗎？
建議每周使用 1 次，共 300 次射頻，但亦可根據不同區域調整射頻次數。(例如，周一於臉頰區域進行 80 次射頻，週三於下巴區域進行 100 次射頻，週五於頸部和前額進行 120 次射頻等）
即使我按下按鈕，我也無法發射射頻。
如果連續按住 Dermathera (BLQ1) 上的射頻鍵，則將無法運作。將照射部件貼到想要護理的部位後，按下按鈕即可使用。
只可在潔面後的裸臉上使用它嗎？
該裝置透過瞄準皮膚表面下 3.0 毫米的深度，並提供超聲波能量，因此即使化妝後也可以使用。 然而，由於裝置需要塗抹凝膠後使用，凝膠或會去除或弄髒妝容。
總結
尺寸
所有規格
電池
-
電池規格
Li-ion 3,000 mAh (3.7 V)
-
電池使用時間
4
-
充電時間 (小時)
4
顯示
-
尺寸 (吋)
1.3
-
種類
OLED (MONO)
功效
-
臨床測試條件
與Lavida舒緩護理凝膠一起使用/ 使用設備前後的改善率/ 2022.6.22~8.12 / 25 名成年女性 (12 名敏感皮膚，13 名非敏感皮膚) 每周使用一次，連續使用 4 周 / P&K皮膚臨床研發中心
-
臨床測試結果
皮膚緊緻效果: 額頭 29.8%、臉頰 10.2% 及 下顎 34.8%。皮膚下垂改善效果: 頸部 15.4%、臉部線條(皮膚緊緻) 7.6% 及 臉部角度 3.8%。
-
備註
本裝置為護膚裝置，並非醫療裝置。
功能
-
射頻盒使用時間
每次 300 發 / 共 30,000 發 (每發 15 點)
-
主要功能
HIFU
-
模式運作時間
5 級
-
使用目的
臉部輪廓護理美容儀
一般規格
-
型號名稱
BLQ1
-
額定電壓
5V, 2A
安全規格
-
材質
機頭: 醫療級 SUS316L 材料，PI 膜材料；接觸皮膚的外觀材料通過 SGS 過敏測試。
基本規格
-
顏色
白色
-
底座尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
50.8 X 56.2 X 235.7
-
尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
36 X 40 X 200
-
機身重量 (g)
280
-
機頭尺寸 (mm)
39.5 X 15.8
UV 功能
-
運作時間 (秒)
158
-
UV 功能
支援