1) 清潔服務只適用於香港原裝行貨 (LG 窗口式冷氣機及分體式冷氣機)；冒牌貨及水貨 (例如平衡進口貨) 之產品均属無效。

2) 清潔人員會於清潔前簡單測試產品是否正常運作 。如清潔人員發現產品未能正常運作而雖要進行維修，客戶需另行致電客戶服務熱線進行預約。

3) 清潔服務包括：清洗面板/外殼, 隔塵網, 水喉管及使用專用藥水清洗(適用於窗口式或分體式室內機)。

4) 窗口式冷氣機清洗服務一般會在現場清洗。如閣下環境限制或希望搬離現場清洗服務，須另行報價。

5) 窗口式冷氣機清洗服務只適用於單位離地2米或以下 (其他情況, 需另行睇位報價) 。

6) 客戶需自行負責有可能阻擋服務的各類裝修項目，或各項裝飾品的移除/裝回，及其相關費用。

7) 客戶必須為所有待清潔的冷氣機裝置提供合理的通道和間隙。

8) 如果提供清潔服務，LGEHK 將不會對所有冷氣機裝置的牆壁或天花板安裝不正確而造成的任何損壞承擔責任。

9) LGEHK 不保證任何與所提供服務的工藝有關的索賠。

10) 如清潔人員上門檢查後，判斷該冷氣機不適合進行清洗服務，LG 會全數退回已付費用但客人需付 (現金HKD$280) 與清潔人員作檢查費。

11) 此服務只適用於香港特別行政區範圍內，但不包括禁區範圍。

12) 離島、東涌、馬灣及愉景灣需加收偏遠地區費用。

13) LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關清潔服務而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

14) LG 香港有權更改、取消或補充此條款及細則，而不作另行通知。

15) 就任何有關是次清潔服務之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而客戶必須完全同意遵守。

16) LG 香港致力確保在處理任何個人資料時，均會遵守 <<個人資料（私隱）條例的規定>> 及 LG 香港之私隱政策。

17) 本條款及細則將受香港法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

18) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符，概以英文版本為準。