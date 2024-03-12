1. 客戶於網上商店購買清潔服務後，LG 客戶服務代表將於一至兩個工作天內聯絡客戶，及預約上門收攬產品之日期。

2. 清潔服務只適用於香港原裝行貨；冒牌貨及水貨 (例如平衡進口貨) 之產品，LG 將不會進行清潔服務，已購買之清潔服務費用亦不作退回。如有任何疑問, 請在購買前致電客戶服務熱線查詢。

3. 本服務包括的免費檢查服務，但不包括維修服務。如產品出現故障，清潔服務專員會致電客戶講解情況，如產品保養已過，專員會作出維修報價。在完成維修後，方會後續進行清潔服務。如客人拒絕付費維修， LG不會進行清潔服務及將該產品退回予客人，但已購買之清潔服務費用則不作退回。

4. 下單前請參閱網頁內的詳細說明為準，不同的型號所包括的清潔項目有所不同。清潔服務包括：1. 機器健康檢查，2. 內部風扇葉片清潔，3. 灰塵感應器清潔和新過濾器更換服務（如適用第三點）

5. 清潔服務完成後，LG 客戶服務代表將於一個工作天內聯絡客戶，預約送回產品。

6. 此服務只適用於香港特別行政區範圍內，但不包括禁區 / 離島／偏遠範圍。請參閱購買商品網頁中顯示的服務區域範圍。

7. 額外人手特別安排需收費：推車費 每 50 米 $50、樓梯費 ( 每 7 級 $20 ( 於送貨當日向運輸人員支付 )。 如未能於限期內收取訂單，需支付重新投遞之費用。 詳情請參閱「常見問題」 https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions/#supporttab-07c6b77586-item-78c1c69e97-tab 。

8. LG 香港將不會對任何人士負上任何因有關清潔服務而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使 LG 香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

9. LG 香港有權更改、取消或補充此條款及細則，而不作另行通知。

10. 就任何有關是次清潔服務之爭議，LG 香港擁有絶對及最終決定權，而客戶必須完全同意遵守。

11. LG 香港致力確保在處理任何個人資料時，均會遵守<<個人資料（私隱）條例的規定>>及 LG 香港之私隱政策。 https://www.lg.com/hk/privacy/#tabs-privacy-policy

12. 本條款及細則將受香港法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。