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LG 生活家電限定優惠
01/07/2023 ~ 31/12/2023
|產品型號
|禮品
|LG Styler 衣物護理機 S3MFC
|HK$1,000 Lululemon 禮品卡, (衣架, 童衣架, 針織衣物衣架)各一個 及 芳香紙一盒^
|LG Styler 衣物護理機 S3GNF
|HK$1,000 Lululemon 禮品卡, (衣架, 童衣架, 針織衣物衣架)各一個 及 芳香紙一盒^
|LG Styler 衣物護理機 S3BNF
|HK$1,000 Lululemon 禮品卡, (衣架, 童衣架, 針織衣物衣架)各一個 及 芳香紙一盒^
|LG 吸塵機 A9T-ULTRA
|HK$300電子超市禮券 #
|LG 吸塵機 A9T-STEAM
|HK$300電子超市禮券 #
|LG 吸塵機 A9T-CORE
|7 月 01 至 14 日 : HK$300電子超市禮券 #
7 月 15 至 31 日 : HK$600電子超市禮券 #
|LG 洗衣乾衣機 FMKA80W4
|7 月 16 至 31 日 : HK$300電子超市禮券 ^
|344L下置式冷凍雙門雪櫃 M342BE17
|7 月 16 至 31 日 : HK$300電子超市禮券 ^
^優惠 (Styler 衣物護理機, 洗衣機 & 雪櫃) 只適用於指定零售點：LG 香港官方網上商店、HKTVmall - LG 官方旗艦店、豐澤、百老滙、蘇寧、中原電器、張毛記、香港電業城、永旺(香港)百貨、 SOGO 崇光百貨、一田百貨、city'super、APITA、偉明電業、新八佰伴投資管理有限公司、金龍電器超級市場有限公司、天利電業有限公司、來來電器廣場有限公司、Built-in Pro、友和 YOHO、和井 。
#優惠 (吸塵機) 只適用於指定零售點：HKTVmall - LG 官方旗艦店、豐澤、百老滙、蘇寧、中原電器、Built-in Pro、友和 YOHO、永旺(香港)百貨、香港電訊、SOGO 崇光百貨、city'super、APITA 、新八佰伴投資管理有限公司、金龍電器超級市場有限公司、天利電業有限公司、來來電器廣場有限公司。
電子禮券 / 額外保養申請換領：
1) 於購買後30天內完成登記禮品換領
2) LG 將於 14 天內通過電郵和 WhatsApp 確認收到禮品換領登記
3) 合資格客戶需於 14 天內透過點擊確認電子郵件認證電郵地址
4) 登記禮品換領成功後，LG 將在 30 天內將電子禮券或額外保修確認書發送至已確認的客戶電子郵件
有關登記方法及換領詳情，請瀏覽 https://www.lg.com/hk/support/promotion-gift
*如果您在禮品換領登記 30 天後仍未收到任何回覆，請聯絡 LG 禮品換領客戶服務熱線 (852) 3580 2908
已成功加至您的購物車
補貨通知已經更新。
條款及細則：
1) 顧客如未能於指定期限內登記或換領禮品，即等同自行放棄換領相關推廣優惠禮品之權利。
2) 換領優惠登記者必須為購買 LG 產品的客戶本人。否則，其優惠換領資格將被取消。
3) 所有有效之禮品換領證明文件只可用作辦理一項禮品換領之用。
4) 禮品數量有限，送完即止。
5) 所有禮品均不可轉讓，亦不能兌換現金。
6) 如所換領之禮品為 LG 香港之產品，LG 香港將為該產品提供現行的保養服務。
7) 在法律允許的最大範圍內，如零售商戶沒有通知其顧客有關此推廣活動的資料，LG 香港將毋須負上任何責任。LG 香港亦毋須就指定零售商戶的行爲或忽略負上任何責任。
8) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
9) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。
10) 有效推廣日期以最近更新版本為準。
11) 推廣優惠只適用於香港指定商戶。
12) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
13) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
14) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。
禮品換領查詢熱線：(852) 3580 2908
最後更新日期：2023年07月01日