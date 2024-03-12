LG OLED 10 週年驚喜禮遇

條款及細則



受通用優惠條款及細則所約束



客戶必須完成以下條件，方可享受此優惠：

(a) 於 LG 官網完成產品登記；

(b) 上傳有效的購買發票副本以達成註冊驗證，以及；

(c) 同意個人資料使用條款。

所有優惠均不可轉讓，亦不能兌換現金。所有優惠均視 LG 授權服務中心的供應情況而定。並且不能在非 LG 授權服務中心的服務地點使用。



1) 於不完整及不正確註冊保修和/或不能出示購買憑證而該憑證未有註明購買日期、經銷商名稱、型號和序列號的情況下，LGE 可保留拒絕保修的權利。

2) 保修必須由 LGE 授權服務中心進行。 即使任何未經授權的服務中心嘗試進行維修，保修範圍也將失效。 對於因未經授權維修產品而直接或間接導致的任何索賠和損害，LGE 概不負責。

3) 推廣期間接受要約將被視作同意 LGE 以下述方式為準則履行保養責任：



A. 一 (1) 年保養延長

於推廣期間保養延長服務將為三 (3) 年的標準保養期及提升多一 (1) 年免費標準保養，即從購買日起計，購買者受惠的保養期總共為四 (4) 年 ， 保養條款受 LGE 標準保養細則約束以及提升保養期服務的條件只限於以下所述的產品款式:

*Z3、G3：

- 5 年 OLED 面板保養

- 3年標準保養 + 1年延長保養

*C3 (55吋或以上)：

- 3年標準保養 + 1年延長保養

B. 購買後三 (3) 個月內如有 OLED 面板故障，更換產品一 (1) 次

提出有效索賠的購買者將可在購買日起計的三 (3) 個月內, 如有 OLED 面板故障可獲得一 (1) 次產品更換服務。

C. 保養期內免費為 OLED 電視重新進行掛牆安裝一 (1) 次 (包括掛牆架)

如果您需要搬家並重新安裝掛牆式 OLED 電視，LG 將提供重新安裝服務。優惠不包 OLED 電視從原來的家中拆卸。運送 OLED 電視由顧客安排，而並非 LG。 優惠不適用於同一屋內重新安置掛牆式 OLED 電視，並只支援家用服務，而不支援商業服務，例如商店或辦公室搬遷。重新進行安裝 只適用於掛牆安裝情況，不適用於桌架安裝。



4) 本保修不影響消費者的法定權利，也不影響消費者就其購買/銷售協議向經銷商提出的權利。

5) 本保修不可轉讓。本保修為選購者的唯一及專屬的賠償救濟，我司及其下服務中心將不為附帶或間接衍生的損失或不履行該產品的明示或 隱藏的保養條款承責。

6) LGE 不會為維修或安裝的 OLED 電視產品中任何保存/存儲數據的丟失負責。

7) 唯獨 LGE 保有權利處理購買者任何有關承保的 OLED TV 在維修，支援重置掛牆安裝及更換聲稱面板受損的問題和適當的服務選項作出最終的決定權利。 有關充份及完整的條款和細則，請參閱原有的保養聲明。保修受某些限制和局限適用於促銷期內，這些保修可能會適時變更或改變不另行通知。

8) 若對於面板的損耗瑕疵有任何疑問，LGE 將採取合理的謹慎及技巧派出技術人員進行檢視和檢查面板缺陷。確定維修或更換面板的損耗瑕疵應完全由技術人員作出最終決定。

9) 任何英文及中文的傳譯有不一致的情況，保養解說以英文為準。

10) 本保養內容的傳譯及司法管轄為香港法例。如有任何申索，購買者將不可撤回地呈交香港司法司法管轄區的法院處理。