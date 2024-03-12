*此優惠不適用於美容產品 (型號 BLP1/BCP2A)、追加產品、產品套裝及配件產品



1. 於此優惠中，連同 95 折會員價及一次性 95 折迎新優惠券，可享建議零售價最高 8 折的優惠。條件如下：

於自選組合購買 2 件產品享 95 折

於自選組合購買 3 件產品享 9 折

上述優惠可與 LG 官網 (LG.com/hk) 95 折會員價及 95 折迎新優惠券同時使用。折扣適用於所有在 LG 官網 (LG.com/hk) 購物的會員。

2. 優惠連同會員價 (95 折) 及迎新優惠券 (95 折) 將自動從結帳時的總金額中扣除。

3. 優惠不可轉讓、不可兌換現金或其他貨品，亦不適用於之前所成立下的訂單。

4. LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或

取消、結束或中止推廣活動。

5. 有效推廣日期以最近更新版本為準。

6. LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。

7. 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

8. 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異。

最後更新日期：2024 年 08 月 29 日