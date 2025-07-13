LG PuriCare™ AeroCatTower 空氣清新機

*1. 測試方法：依據日本電氣工業會標準（JEM1467 附錄 B「除臭性能測試」），在約 1 ㎥ 的密閉測試空間內進行。臭味成分：(1) 氨氣（假設寵物氣味和垃圾氣味）；(2) 乙酸（假設體味和煙草氣味）；(3) 乙醛。檢驗結果：寵物氣味約 99%、垃圾氣味約 99%、體味約 95%、煙草氣味約 95%、乙醛約 95%（約 30 分鐘後的去除結果）、渦輪模式。測試機構： Living Science Research Institute Co., Ltd。測試報告：LSRL-21020E-I026。認證日期：2025 年 1 月 29 日。除臭效果取決於周圍環境（溫度/濕度）、運行時間、濾網使用時間/劣化情況以及氣味。這只是在密封測試空間中的效果，而不是生產空間中的演示結果。

*2 測試方法：將貓咪身上提取的過敏原物質懸浮於約25㎥（約6張榻榻米）的密閉測試空間中，以ELISA方法測定過敏原物質。測試對象：懸浮過敏原。測試結果：約30分鐘內抑制率約99.9%。風量：Turbo模式。測試機構：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試驗報告：CR251500。認證日期：2025年2月24日。以上僅為測試機構的效果，並非實際空間展示。實際效果會因使用情況和使用方法而異。

*3 測試方法：將杉花粉過敏物質懸浮於約25㎥（約6張榻榻米）的密閉試驗空間中，以ELISA方法測定過敏物質。測試對象：懸浮過敏原。測試結果：約20分鐘內抑制率約99.1%。運轉模式：Turbo模式。測試機構：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試驗報告：CR251499。認證日期：2025年2月24日。這只是測試機構的效果，並非實際空間演示。效果會根據使用情況和使用方法而有所不同。

*4 測試方法：在約25㎥（約6張榻榻米）的密閉測試空間內，根據日本電氣工業會標準（JEM1467附錄C）的「集塵性能測試」性能評估測試進行。測試對象：煙草粉塵。測試結果：約20分鐘內抑制約99%。運轉模式：Turbo模式。測試機構：Living Science Research Institute Co., Ltd。測試報告：LSRL-21010E-I026。認證日期：2025年1月29日。測試結果可能因環境而異。

*5 測試方法：在 20 分鐘內滴入 200 毫克的測試物質，進行毛髮回收測試。測試對象： AeroCatTower（AS065 系列） 。 測試條件：高度 28 厘米，距離 5、10、20、30 [厘米］ 。 測試結果： 自動風力：5 厘米毛髮回收量 73%；渦輪風力：5 厘米毛髮回收量：99.9% 。測試機構：EAIC 。 測試日期：2025 年 2 月 19 日 。報告編號：CR251498 。

*6 根據日本電氣工業協會標準 (JEM1467) 計算。這是基於每天吸 5 支香煙的估計值。根據使用情況、氣味類型和強度，可能需要進行保養和更換。