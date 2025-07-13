LG PuriCare™ AeroCatTower 空氣清新機

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淨化四周空氣，呵護您的貓咪
加熱窩型座椅
為寵物打造的溫暖舒適空間
全面空氣淨化
先進的空氣淨化系統
貓咪放鬆模式
專為寵物設計的模式
寵物護理追蹤
監察貓咪體重和休息時間
為貓咪打造的溫暖舒適空間
專為貓咪設計的輕鬆舒適空間，配備 2 種加熱設定。
持續保溫模式
透過計時器提供穩定保溫，讓您的貓咪保持舒適。
感應保溫模式
只有當您的貓咪坐在座椅上時才加熱，並在預設的時間內提供保溫。
適合寵物友好家庭的空氣淨化系統
先進的空氣淨化設計，可減少貓毛¹⁾、致敏原²⁾ 和異味³⁾。
HEPA13 濾網
有效過濾 99.9% 的細菌、99.999% 的粉塵、細小顆粒、懸浮物和氯化鈉顆粒
- 抗菌 99.9% / 抗病毒 99.9%
- 大量除塵
- 去除氯化鈉 (NaCL)
- 抗菌 99.9%。 ①經韓國化學轉化試驗研究院 (KTR) 檢測。 ②測試菌種：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌。 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定標準）。 （測試日期：2020 年 4 月）
- 抗病毒 99.9%。 ①經首爾大學保健研究生院檢測。 ②測試菌種：鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒)（人類傳染性冠狀病毒替代物）。 ③測試方法：ISO 20743。 （測試日期：2020年4月）
- 氯化鈉去除率99.9%：經韓國合格實驗室KCL測試。在32公升/分鐘的空氣流量下，運轉180秒後，可去除99.9%的氯化鈉。效率測試結果精確到萬分之一。 （測試日期：2025年5月）
Uvnano
照顧到隱蔽的位置
UVnano 光線可消除風扇葉片上超過 99.99% 的有害細菌和病毒，確保表面衛生⁴⁾。
容易更換的外置濾網
可輕易更換，保持空氣清新潔淨
可捕捉寵物毛髮和灰塵等大型粒子，方便清潔或更換，確保空氣清新機保持最佳性能。
*1. 測試方法：依據日本電氣工業會標準（JEM1467 附錄 B「除臭性能測試」），在約 1 ㎥ 的密閉測試空間內進行。臭味成分：(1) 氨氣（假設寵物氣味和垃圾氣味）；(2) 乙酸（假設體味和煙草氣味）；(3) 乙醛。檢驗結果：寵物氣味約 99%、垃圾氣味約 99%、體味約 95%、煙草氣味約 95%、乙醛約 95%（約 30 分鐘後的去除結果）、渦輪模式。測試機構： Living Science Research Institute Co., Ltd。測試報告：LSRL-21020E-I026。認證日期：2025 年 1 月 29 日。除臭效果取決於周圍環境（溫度/濕度）、運行時間、濾網使用時間/劣化情況以及氣味。這只是在密封測試空間中的效果，而不是生產空間中的演示結果。
*2 測試方法：將貓咪身上提取的過敏原物質懸浮於約25㎥（約6張榻榻米）的密閉測試空間中，以ELISA方法測定過敏原物質。測試對象：懸浮過敏原。測試結果：約30分鐘內抑制率約99.9%。風量：Turbo模式。測試機構：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試驗報告：CR251500。認證日期：2025年2月24日。以上僅為測試機構的效果，並非實際空間展示。實際效果會因使用情況和使用方法而異。
*3 測試方法：將杉花粉過敏物質懸浮於約25㎥（約6張榻榻米）的密閉試驗空間中，以ELISA方法測定過敏物質。測試對象：懸浮過敏原。測試結果：約20分鐘內抑制率約99.1%。運轉模式：Turbo模式。測試機構：Environmental Allergens Info and Care, Inc.。試驗報告：CR251499。認證日期：2025年2月24日。這只是測試機構的效果，並非實際空間演示。效果會根據使用情況和使用方法而有所不同。
*4 測試方法：在約25㎥（約6張榻榻米）的密閉測試空間內，根據日本電氣工業會標準（JEM1467附錄C）的「集塵性能測試」性能評估測試進行。測試對象：煙草粉塵。測試結果：約20分鐘內抑制約99%。運轉模式：Turbo模式。測試機構：Living Science Research Institute Co., Ltd。測試報告：LSRL-21010E-I026。認證日期：2025年1月29日。測試結果可能因環境而異。
*5 測試方法：在 20 分鐘內滴入 200 毫克的測試物質，進行毛髮回收測試。測試對象： AeroCatTower（AS065 系列） 。 測試條件：高度 28 厘米，距離 5、10、20、30 [厘米］ 。 測試結果： 自動風力：5 厘米毛髮回收量 73%；渦輪風力：5 厘米毛髮回收量：99.9% 。測試機構：EAIC 。 測試日期：2025 年 2 月 19 日 。報告編號：CR251498 。
*6 根據日本電氣工業協會標準 (JEM1467) 計算。這是基於每天吸 5 支香煙的估計值。根據使用情況、氣味類型和強度，可能需要進行保養和更換。
需要運作時效能強勁，貓咪使用時寧靜守護
強力空氣淨化，當貓咪使用時則保持安靜運作。
潔淨空氣、貓咪體重和休息時間，整合一處
透過 LG ThinQ，隨時隨地輕鬆控制您的空氣清新機，並監察貓咪的體重和休息時間5)。
*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考以加深理解產品。根據實際產品安裝環境可能會有所不同。
1) 貓毛
- 空中貓毛收集測試 / 報告編號：CR251498
- 測試日期：2025 年 2 月 19 日
- 測試機構：EAIC
- 測試對象：AeroCatTower（AS065 系列）
- 測試條件：高度 28 厘米，距離 5、10、20、30 [厘米］
- 測試方法：在 20 分鐘內滴入 200 毫克的測試物質，進行毛髮回收測試
- 測試結果：自動風力：5 厘米毛髮回收量 73%；渦輪風力：5 厘米毛髮回收量：99.9%
2) 致敏原
日本柳杉花粉（Cryptomeria japonica）提取物 / 報告編號：CR251499
- 測試日期：2025 年 2 月 19 日至 24 日
- 測試機構：EAIC
- 測試對象：AeroCatTower（AS065 系列）
- 測試條件：氣流控制室 (闊度 3.24 米，深度 3.7 米，高度 2.5 米，體積 29.97 立方米，材質：SUS304)
- 測試方法：渦輪、致敏原噴霧、噴劑：四部噴霧器（Omron，日本），日本柳杉花粉（Cryptomeria japonica）提取物 10 毫升，室溫：22.5℃，相對濕度：45%
- 測試結果：空氣清新機運行 30 分鐘後，淨化率達 99.1%
- 日本貓過敏測試 / 致敏原噴霧、室塵（貓）粗提取物 / 報告編號：CR251500
- 測試日期：2025 年 2 月 20 日至 24 日
- 測試機構：EAIC
- 測試對象：AeroCatTower（AS065 系列）、致敏原：Fel d 1（源自家貓（Felis domesticus）的主要致敏原）
- 測試條件：氣流控制室 (闊度 3.24 米，深度 3.7 米，高度 2.5 米，體積 29.97 立方米，材質：SUS304)
- 測試方法：渦輪、致敏原噴霧、噴劑：四部噴霧器（Omron，日本），室塵（貓）粗提取物 10 毫升，室溫：22.2℃，相對濕度：47.5%
- 測試結果：空氣清新機運行 20 分鐘後，淨化率達 99.9%
3) 異味
- 測試申請編號：CT25-005772K
- 測試日期：2025 年 1 月 14 日至 2 月 11 日
- 目標型號：AeroCatTower（AS065 系列）
- 測試機構：KCL
- 測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%
- 測試模式：強風（額定風速）
- 測試方法：根據韓國空氣淨化協會的室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA003-0132:2022) 進行五大氣體除臭效率測試。
- 測試結果：有害氣體去除率 84%
（甲醛去除率超過 99.5%、氨氣去除率 95%、乙醛去除率 79%、醋酸去除率 89%、甲苯去除率 57%）
- 報告編號：CT25-011342K
- 測試日期：2025 年 2 月 4 日至 2 月 20 日
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試對象：AeroCatTower (AS065 系列)
- 測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±1%，測試室 8.0±0.5㎥
- 測試方法：根據韓國空氣淨化協會室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA003-0132:2022) 進行的 SO₂、NO₂ 去除率測試
- 測試結果：NO₂ (運行 30 分鐘後去除 31%)，SO₂ (運行 30 分鐘後去除 92%)
- 測試模式：強風
4) UVnano
- 測試日期：2021 年 5 月 10 日至 18 日
- 測試實驗室：釜慶大學（TÜV Rheinland certified）
- 測試條件：溫度 25±3℃ / 相對濕度 50±10%
- 測試型號：FS061PWHA
- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時) 確認對三種細菌的殺菌性能。
- 測試風速：弱
- 結果：金黃色葡萄球菌：上方 99.99%、下方 99.99% / 肺炎克雷伯氏菌：上方 99.99%、下方 99.99% / 表皮葡萄球菌：上方 99.99%、下方 99.99%
- 結果可能會因實際使用環境而有所不同
5) LG ThinQ
- 需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
- Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
- Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
*實際結果和性能或因應實際使用環境而有所差異。
常見問題
LG PuriCare 空氣清新機採用的「UVnano」是什麼？它的性能如何？
「UVnano」一詞由「UV-C」(紫外線) 和「nanometer」(納米，長度單位) 這兩個詞組合而成。UVnano 光線可以殺死風扇葉片表面 99.998% 以上的有害細菌，即使是難以清潔的區域，也確保能保持衛生。
*UVnano
- 測試申請編號：TBK-2024-009193
- 測試日期：'24.09.04~24.09.07
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：KOTITI
- 測試條件：溫度 20±5℃，濕度 50±10%，低風檔，UVC LED (開啟 6 小時/關閉 1 小時)
- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時低風檔) 確認對三種細菌的殺菌性能
- 測試菌株：
金黃色葡萄球菌 ATCC 6538p
肺炎克雷伯菌 ATCC 4352
表皮葡萄球菌 ATCC 12228
- 測試結果：
金黃色葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.999%
肺炎克雷伯菌：上方 99.999%，下方 99.999%
表皮葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.998%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清新機的寵物專用濾網？
首先，拆除產品外殼。然後，使用配有縫隙吸嘴或軟毛刷附件的吸塵機清潔外置濾網上的灰塵。
小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
Aero Series V 寵物專用濾網可透過光線再生光催化除臭濾網的性能。
在空曠的地方將濾網暴露在陽光下使其再生。在夜間，將濾網暴露在燈光下約 3 小時使其再生。
建議每 2 個月進行一次約 3 小時的再生循環。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
*除臭濾網的再生性能是在標準測試條件下，針對家中常見的寵物異味 (氨、乙酸、乙醛) 進行測試。
*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除 (除臭) 測試方法進行評估。
什麼是 HEPA 濾網？
HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常細小的粒子而設。LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。
*過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子
*測試申請編號：CT24-078042E_M1
*測試日期：'24. 9.3~ '24. 9.9
*測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
*測試產品：AS55*G***
*測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
*運行條件：Turbo
*測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機 4 小時，直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
*測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%)
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
空氣清新機放置在什麼位置為佳？
請將本產品安裝在距離牆壁至少 1 米的位置。如果入風空間不足，可能會影響空氣淨化功能。
本產品的性能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安裝在陽光直射或強光照射的地方。
總結
尺寸
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
24.8
-
輸入功率 (W)
52
-
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50Hz
-
風量（高/低，CFM）
No
-
CADR (CMH)
No
-
CADR (CMM)
3.22
-
顏色
大地啡
-
顯示(方法)
沒有
-
能源級別
-
-
外觀設計
圓形
-
風扇摩打類型
無刷直流摩打
-
CASR (CMM)
No
-
運作時音量（高/低）
52 / 21
-
額定電壓
No
功能特色
-
360° 潔淨
是
-
粒子密度顯示
沒有
-
感應器
塵埃 (PM1.0)
-
睡眠時間掣
沒有
-
智能顯示器（空氣質素）
4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠
-
Uvnano
是
-
風扇模式/淨化步驟
6 檔（自動 / 低 /中/ 高/ 渦輪 / 睡眠）
-
濾網更換提醒
是
-
淨化模式/自動模式
沒有
-
睡眠模式
沒有
-
待機功率(1W以下)
沒有
-
無線充電功能
沒有
智能
-
[App] 自動開關
是
-
空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告
是
-
濾網壽命監測
是
-
智能診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
過濾器
-
空氣清新機濾網
Aero Series V-Pet Filter X1件
-
過濾器等級
H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
11.6
-
重量_運送（公斤）
15.1
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
710 x 800 x 422
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
735 x 587 x 480
合規性
-
原產地
韓國
-
推出月份 (YYYY-MM)
2025-08
-
產品類型（型號名稱）
AS25GCBZ0.AHK