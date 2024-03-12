*基於 2021 年 9 月 27 日至 11 月 16 日期間進行之 LGE 內部測試。測試於一個 3.7m(W) * 5.2m(D) * 2.4m(H) 的區域 (建築面積約 19.2㎡ / 空間體積約 46.2㎥) 內以 FS061PSSA 型號進行，採取暖風模式 (風力強度：第 1 級)，持續 9 分鐘。溫度從 20˚C 提高到 25˚C。結果或因環境而異 (在天花板高或未隔熱的環境中，暖風的效能或有所不同。)