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LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (樺木白)

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LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (樺木白)

FH15GPB

LG PuriCare™ AeroTower 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版 (樺木白)

(0)
正面 LG FH15GPB

Compatible ACC

LG PuriCare™ AeroTower

冷暖隨心

不論暖風或涼風，LG PuriCare™ AeroTower 讓您一年四季都能享受潔淨微風。

在寒冷天氣中保持溫暖

開啟暖風模式吹送溫暖微風，讓室內氣溫 9 分鐘內即時提高 5˚C*。

*基於 2021 年 9 月 27 日至 11 月 16 日期間進行之 LGE 內部測試。測試於一個 3.7m(W) * 5.2m(D) * 2.4m(H) 的區域 (建築面積約 19.2㎡ / 空間體積約 46.2㎥) 內以 FS061PSSA 型號進行，採取暖風模式 (風力強度：第 1 級)，持續 9 分鐘。溫度從 20˚C 提高到 25˚C。結果或因環境而異 (在天花板高或未隔熱的環境中，暖風的效能或有所不同。)

選擇合適的暖風強度

您可以為 AeroTower 調整 1 到 10 級的風力。

單獨享受暖風

高溫熱風集中於產品四周擴散，適合個人使用。

與家人一起共享暖風

溫度相對低的暖風蔓延至整個區域。

強力空氣淨化

由內而外保持潔淨

LG 新型空氣淨化風扇採用 360°HEPA 濾網和 UVnano™ 技術，可過濾 99.97%* 微細塵埃。

※ 空氣淨化風扇：產品兼具空氣清新機和風扇功能，能滿足顧客對潔淨涼風的不同需求和喜好。

*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

UVnano™ 技術

去除風扇葉片上 99.9%** 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。

三重過濾系統

1.前置濾網：過濾大型粒子。
2.HEPA 濾網：可過濾 99.97%* 低至 0.3 微米的粒子。
3.除臭濾網***：清除生活異味、霧霾污染及空氣中的化學物質。

經 KCL 測試

*【過濾效能】測試日期：2022 年 9 月 1 至 2 日，測試方法：參考測試標準 KS B 6141 : 2000，測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)，測試粒子：氯化鉀 (KCl)，測試結果：報告顯示，0.3㎛ 微塵過濾效率超過 99.97%

經英國過敏協會認證

測試日期：2021.10.06，測試類別：減少可能包括過敏原、細菌和病毒的小顆粒的效率

經 TUV 和 KTR 測試

**測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。(規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌

經韓國空氣淨化協會測試

***【除臭效率】測試型號：韓國國內款 FS061PWHA，測試日期：2021 年 3 月 20 日至 4 月 23 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 室內空氣清新機，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：符合認證標準

*結果可能因環境而異

PM 1.0 懸浮粒子感應器

對超微細顆粒極為靈敏

設有智能 LCD 顯示面板的 PM1.0 懸浮粒子感應器能偵測並消除空氣中的污染物，並通知消除情況。
PM1.0 圖示

PM1.0

超微細灰塵（直徑 1㎛）
PM2.5 圖示

PM2.5

微細灰塵（直徑 2.5㎛）
PM10 圖示

PM10

灰塵、花粉、黴菌等（直徑 10㎛）
人類毛髮圖示

人類毛髮

直徑 50-70㎛

*經 KCL 測試【感應器認證】測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 22 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院，Korea Conformity Laboratories) ，測試方法：SPS-C KACA 0027-7269:2018 光學灰塵感應器換算質量數濃度效能測試方法，測試結果：在測量範圍內，參照儀器高濃度 ±50% 範圍內，低濃度 ±15㎛/㎥ 範圍內。結果可能因環境而異。
**產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

擴大房間覆蓋範圍

房間每個角落都能呼吸到潔淨空氣

使用 LG 擴大房間覆蓋範圍，讓潔淨空氣充滿每個角落。

*產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

超靜音

在微風中酣睡

令人愉悅的安靜涼風像自然微風一樣輕輕吹送，
睡眠模式的低噪音技術讓您可以放鬆安眠*。

*設有 3D 扇葉和多孔氣流路徑，以減少風洞的噪音。
**【低噪音】測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB

三種氣流模式

隨您所想：集中、廣域或循環的氣流

三種氣流模式適合需要集中吹風、廣域送風或只需空氣潔淨的人士。

集中

廣域

循環

*在冷風模式下，所有三種氣流模式均可使用。但在暖風模式下，僅可使用廣域模式，而不能使用集中和循環模式。 

LG ThinQ™

以手機進行智能控制

透過內置 WiFi 連接到智能手機的 LG ThinQ 應用程式，隨時隨地一手掌控。

客廳內的產品可透過智能手機遙距控制。

充滿藝術感的家電

設計屬於您的空間

時尚的空氣淨化風扇可以满足多種需求，完善您的空間。
客廳圖示

客廳

家庭辦公室圖示

家庭辦公室

飯廳圖示

飯廳

睡房圖示

睡房

空氣動力學設計

專為高品質自然風而設計

借助空氣動力學設計打造自然微風，造型時尚現代，可以美化任何空間。

*Glendy 設計：這是 Glen（峽谷） + Trendy（時尚）組成的複合詞。時尚設計靈感源自 Glens（峽谷）。
**產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。

紅點獎標誌

產品設計創新產品

IF 設計大獎標誌

2022 年 IF 設計大獎

KBIS 標誌

最佳 KBIS 獲獎者智能科技金獎

IDEA 設計大獎標誌

2022 年 IDEA 設計大獎

簡單易用

一鍵操作

無需彎腰即可輕鬆按鍵。

使用遙控器操作

簡易遙控器讓操作變得輕而易舉。

LCD 顯示面板

檢查 LCD 顯示面板上所顯示的空氣質素、溫度、濕度和氣流。

常見問題

Q.

空氣淨化風扇與普通空氣清新機有何不同？

A.

空氣淨化風扇是一種全新的產品類別，結合了空氣清新機和風扇的功能，可滿足不同需求和偏好，吹送涼爽、潔淨的微風。

Q.

LG PuriCare™ AeroTower 提供幾種氣流模式？

A.

共有三種氣流模式可供選擇。集中模式可用於個人微風直吹；廣域模式可用於更大的空間，為整個家庭輸送微風；而循環模式可保持空間潔淨。

Q.

LG PuriCare™ AeroTower 所採用的「UVnano」是指甚麼？其效果如何？

A.

「UVnano」一詞由「UV-C（紫外線）」和「奈米」（長度單位）這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。
*測試款式：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌

Q.

濾網應該多久更換一次？

A.

濾網更換週期為一年，需要更換濾網時會彈出更換通知。不僅可以在產品上查看，還可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，可能會根據使用時間和環境有所差異。

Q.

PM1.0 懸浮粒子感應器是甚麼？

A.

PM1.0 懸浮粒子感應器是一種感應器，可實時檢測直徑為 1.0 µm 的超微細灰塵，大小為一根頭髮的 1/100。
*經 KCL 測試【感應器認證】測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 22 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL(韓國建設生活環境試驗研究院，Korea Conformity Laboratories) ，測試方法：SPS-C KACA 0027-7269:2018 光學灰塵感應器換算質量數濃度效能測試方法，測試結果：在測量範圍內，參照儀器高濃度 ±50% 範圍內，低濃度 ±15㎛/㎥ 範圍內。結果可能因環境而異。

Q.

LG PuriCare™ AeroTower 的噪音有多大？

A.

圖書館內的噪音水平在 50dB 左右。LG Puricare™ AeroTower 在睡眠模式下只發出 23dB 噪音，相當於圖書館噪音水平的一半，盡享安靜、潔淨的空氣。
*【低噪音】測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB

總結

列印

尺寸

產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
265 x 1120 x 265
Uvnano
支援
運作時音量（高/低）
- / 23
顏色
樺木白

所有規格

基本規格

  • 顏色

    樺木白

  • 顯示(方法)

    LCD 顯示屏

  • 運作時音量（高/低）

    - / 23

功能特色

  • 濾網更換提醒

    支援

  • Uvnano

    支援

智能

  • 智能診斷

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    有害氣體全效濾網

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    11.5

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    265 x 1120 x 265

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