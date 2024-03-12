We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG PuriCare™ AeroTower Hit 三合一空氣淨化風扇 - 暖風版
LG PuriCare™ AeroTower
三合一： 暖風、涼風和潔淨
徹底淨化空氣
安靜微風
智能空氣護理
冷暖隨心
1) 基於 2021 年 9 月 27 日至 11 月 16 日期間進行之 LGE 內部測試。測試於一個 3.7m(W) * 5.2m(D) * 2.4m(H) 的區域 (建築面積約 19.2㎡ / 空間體積約 46.2㎥) 內以 FS061PSSA 型號進行，採取暖風模式 (風力強度：第 1 級)，持續 9 分鐘。溫度從 20˚C 提高到 25˚C。結果或因環境而異 (在天花板高或未隔熱的環境中，暖風的效能或有所不同。)
2) 基於 TUV 測試。根據建議的條件測試 2 小時，空氣清新機型號 FS063PSDA 節省能源的性能比型號 FS061PSSA 高出 33.0%。
選擇合適的暖風強度
由內而外保持潔淨
可過濾 99.9%1) 微細塵埃及細菌病毒。
※ 空氣淨化風扇：產品兼具空氣清新機和風扇功能，
能滿足顧客對潔淨涼風的不同需求和喜好。
BG
Certification
除塵濾網1)
[99.9% 抗菌效果]
1) 測試日期：2020.04
2) 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (KTR)
3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)
4) 測試條件：0.4克，(37 ± 1)℃，(18 ± 1) 小時
5) 測試方法：KS K 0693 : 2016。測量測試樣本中三種細菌 (金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌) 培養 18 小時後減少的數量
6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌減少 99.9%
[99.9% 抗病毒效果]
1) 測試日期：2020.03
2) 測試機構：首爾大學醫學研究院
3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)
4) 測試條件：23.1~24.8℃, 相對濕度 20~22%RH
5) 測試方法：ISO 20743。測量鼠肝炎病毒 (與 COVID-19 不同) 培養 18 小時後病毒減少的數量
6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，鼠肝炎病毒減少 99.9%
[去除 99.999% 的 0.01μm 超微細灰塵]
1) 測試日期：2021.07
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：測試室 30 立方米、溫度 (23±1)℃、相對濕度 (50±2)%RH、測試氣溶膠 : 納米氯化鉀 (KCL)
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：去除 99.999% 的 0.01μm粒子
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。
UVnano 技術2)
[去除 99.99% 細菌]
1) 測試日期：2021.05
2) 測試機構：TUV Rheinland、韓國化學融合試驗研究院 (KTR)
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：溫度 (25±3)℃、濕度 (50±10)%、1 級氣流模式、UVC LED (運行 1 小時)
5) 測試方法：將細菌溶液置於風扇葉片上的一點，測量產品運行一小時後細菌量的減少，測試三種細菌 (金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、表皮葡萄球菌)
6) 測試結果：去除超過 99.99% 細菌
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。
* UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
Certification
HEPA 濾網3)
[HEPA 測試]
1) 測試日期：2022.09
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
3) 測試主題： Aerotower 濾網
4) 測試條件：正常空氣流速 162m3/hr、測試氣溶膠 : 納米氯化鉀 (KCL)
5) 測試方法：KS B 6141 : 2020
6) 測試結果：微粒捕集效率 99.98%，氣流初始阻力 57Pa (HEPA 濾網的定義是基於 KSA 0010:2005：微粒捕集效率 99.97% 以上，氣壓損失 245 kPa 以下)
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
除臭濾網4)
[去除甲醛、氨、甲苯]
1) 測試日期：2023.03
2) 測試機構：韓國空氣淨化協會 / BTP
3) 測試型號：FS063PSHA
4) 測試條件：測試室 8 立方米、溫度 (23±3)℃、相對濕度 (50±10)%RH、測試 NH3/C7H8/HCHO
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：平均空氣淨化能力 0.9CMM
[去除二氧化硫、二氧化氮]
1) 測試日期：2021.07
2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗研究院 (KCL)
3) 測試型號：FS061PWHA
4) 測試條件：測試室 8 立方米、溫度 (23±1)℃、相對濕度 (45±5)%RH、測試 SO2/NO2
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021
6) 測試結果：2 小時後去除超過 99.5% 氣體
* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。
Certification
對超微細粒子極為敏感
在安靜微風中酣睡
睡眠模式的低噪音技術讓您可以放鬆安眠*。
1) 測試日期：2022.02
2) 測試機構：LG 內部實驗室
3) 測試型號：FS151PSB0
4) 測試條件：溫度 (21±1)℃、相對濕度 (45±5)%RH
5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021。 於 5 個距離產品 1m 處的點 (前/後/右/左/頂部) 進行測量
6) 測試結果：平均噪音水平 21.7dB
* 產品圖片或與實際產品有所差異。
隨您所想：廣域或自然
一位女士坐在客廳的沙發上，使用產品遙控器來改變產品模式。
以手機進行智能控制
客廳內的產品可透過智能手機遙距控制。
設計屬於您的空間
專為高品質自然風而設計
**產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
簡單易用
W 表示闊度，D 表示深度 (不包括門把手)，H 表示高度。
常見問題
空氣淨化風扇與普通空氣清新機有何不同？
空氣淨化風扇是一種全新的產品類別，結合了空氣清新機和風扇的功能，可滿足不同需求和偏好，吹送涼爽、潔淨的微風。
有哪兩種氣流模式？
LG AeroTower 提供兩種不同氣流模式，以滿足對氣流有要求的用家 - 廣域模式、自然模式。廣域模式設有 1 至 11 級風力，產生的動態氣流快速冷卻面積較大的房間。自然模式會自動調節風力強度，帶來宛如大自然般柔和的微風，讓您彷如置身於戶外。
LG PuriCare™ AeroTower 所採用的「UVnano」是指甚麼？其效果如何？
「UVnano」一詞由「UV-C (紫外線)」和「nanometer (納米)」這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除扇葉上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，提供多一層防護。
*測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌(ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌(ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌
濾網應該多久更換一次？
濾網的更換週期為一年，需要更換濾網時會彈出濾網更換通知。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*過濾器更換週期以每天使用 10 小時為基準，可能會因應使用時間和環境而有所不同。
PM 1.0 懸浮粒子感應器是甚麼？
PM 1.0 懸浮粒子感應器是可實時檢測超微細灰塵的感應器，超微細灰塵直徑為 1.0 µm ，大小為一根頭髮的 1/100。
LG PuriCare AeroTower 的噪音有多大？
圖書館內的噪音水平在 50dB 左右。LG Puricare AeroTower 在睡眠模式下只發出 23dB 噪音，相當於圖書館噪音水平的一半，盡享安靜、潔淨的空氣。
*[低噪音] 測試型號：FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
總結
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
23.2
-
輸入功率 (W)
1500
-
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50Hz
-
風量（冷風模式）（Turbo/10級，立方米每分鐘）
12.2 / 11.5
-
風量（高/低，CFM）
No
-
CADR (CMH)
181
-
CADR (CMM)
3.01
-
顏色
機身顏色:樺木白/出風口顏色:大地啡
-
顯示(方法)
LED + 觸控按鈕
-
能源級別
-
-
外觀設計
Tower 類型
-
風扇摩打類型
無刷直流摩打
-
噪音（冷風模式 Turbo/10級/1級）(分貝)
52 / 51 / 25
-
噪音（Turbo/10/睡眠）(分貝)
52 / 51 / 23
-
風量（暖模式）（10步/1步，CMM）
7.8 / 3.2
-
CASR (CMM)
No
-
噪音（暖模式，10Step/1Step）（dB）
45 / 26
-
輸入功率（冷風模式）（Turbo，W）
32 / 40
-
輸入功率（暖風模式）（10級，W）
1500
功能特色
-
送風選項
廣域/自然
-
自動送風模式
是
-
兒童安全鎖
沒有
-
循環模式
不適用
-
風扇速度
暖 10 步/冷 11 步（1-10/渦輪）
-
濾網更換提醒
是
-
納米離子
沒有
-
異味顯示
是
-
粒子密度顯示
是
-
遙控器
是
-
轉向
45°/60°/90°/140°
-
感應器
塵埃 (PM1.0) / 氣體 / 濕度 / 壓力 / 溫度
-
睡眠時間掣
1 - 12小時
-
智能顯示器（空氣質素）
4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠
-
溫度及濕度顯示
是
-
Uvnano
是
-
語音指引
沒有
-
廣域模式（冷風模式）
是
-
廣域模式（暖風模式）
是
-
睡眠模式
是
智能
-
空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告
是
-
濾網壽命監測
是
-
智能診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
過濾器
-
空氣清新機濾網
Aero 系列 V Filter 1 套, 預過濾器（可更換）
-
過濾器等級
H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
11.1
-
重量_運送（公斤）
13.5
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
265 x 1120 x 265
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
320 x 1195 x 320
配件
-
底座固定板
是
-
Safe Guard
是
證書/獎項
-
BAF 認證（英國過敏協會）
是
-
美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證
沒有
合規性
-
原產地
韓國
-
推出月份 (YYYY-MM)
2023-09
-
產品類型（型號名稱）
FS15GPCJ0.AHK