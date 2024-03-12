除塵濾網1)

[99.9% 抗菌效果]

1) 測試日期：2020.04

2) 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：0.4克，(37 ± 1)℃，(18 ± 1) 小時

5) 測試方法：KS K 0693 : 2016。測量測試樣本中三種細菌 (金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌) 培養 18 小時後減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌減少 99.9%

[99.9% 抗病毒效果]

1) 測試日期：2020.03

2) 測試機構：首爾大學醫學研究院

3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：23.1~24.8℃, 相對濕度 20~22%RH

5) 測試方法：ISO 20743。測量鼠肝炎病毒 (與 COVID-19 不同) 培養 18 小時後病毒減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，鼠肝炎病毒減少 99.9%

[去除 99.999% 的 0.01μm 超微細灰塵]

1) 測試日期：2021.07

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：測試室 30 立方米、溫度 (23±1)℃、相對濕度 (50±2)%RH、測試氣溶膠 : 納米氯化鉀 (KCL)

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：去除 99.999% 的 0.01μm粒子



* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。

UVnano 技術2)

[去除 99.99% 細菌]

1) 測試日期：2021.05

2) 測試機構：TUV Rheinland、韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：溫度 (25±3)℃、濕度 (50±10)%、1 級氣流模式、UVC LED (運行 1 小時)

5) 測試方法：將細菌溶液置於風扇葉片上的一點，測量產品運行一小時後細菌量的減少，測試三種細菌 (金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、表皮葡萄球菌)

6) 測試結果：去除超過 99.99% 細菌



* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。

* UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。



HEPA 濾網3)

[HEPA 測試]

1) 測試日期：2022.09

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

3) 測試主題： Aerotower 濾網

4) 測試條件：正常空氣流速 162m3/hr、測試氣溶膠 : 納米氯化鉀 (KCL)

5) 測試方法：KS B 6141 : 2020

6) 測試結果：微粒捕集效率 99.98%，氣流初始阻力 57Pa (HEPA 濾網的定義是基於 KSA 0010:2005：微粒捕集效率 99.97% 以上，氣壓損失 245 kPa 以下)



*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

除臭濾網4)

[去除甲醛、氨、甲苯]

1) 測試日期：2023.03

2) 測試機構：韓國空氣淨化協會 / BTP

3) 測試型號：FS063PSHA

4) 測試條件：測試室 8 立方米、溫度 (23±3)℃、相對濕度 (50±10)%RH、測試 NH3/C7H8/HCHO

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：平均空氣淨化能力 0.9CMM



[去除二氧化硫、二氧化氮]

1) 測試日期：2021.07

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗研究院 (KCL)

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：測試室 8 立方米、溫度 (23±1)℃、相對濕度 (45±5)%RH、測試 SO2/NO2

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：2 小時後去除超過 99.5% 氣體



* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。