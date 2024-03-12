「UVnano」一詞由「UV-C（紫外線）」和「奈米」（長度單位）這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。

*測試款式：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌