[99.9% 抗菌效果]

1) 測試日期：2020.04

2) 測試機構：韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：0.4克，(37 ± 1)℃，(18 ± 1) 小時

5) 測試方法：KS K 0693 : 2016。測量測試樣本中三種細菌 (金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌) 培養 18 小時後減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大腸桿菌減少 99.9%











[99.9% 抗病毒效果]

1) 測試日期：2020.03

2) 測試機構：首爾大學醫學研究院

3) 測試主題：抗菌濾網 / 非抗菌濾網 (對比組別)

4) 測試條件：23.1~24.8℃, 相對濕度 20~22%RH

5) 測試方法：ISO 20743。測量鼠肝炎病毒 (與 COVID-19 不同) 培養 18 小時後病毒減少的數量

6) 測試結果：與非抗菌濾網對比，鼠肝炎病毒減少 99.9%











[去除 99.999% 的 0.01μm 超微細灰塵粒子]

1) 測試日期：2021.07

2) 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

3) 測試型號：FS061PWHA

4) 測試條件：測試室 30 立方米、溫度 (23±1)℃、相對濕度 (50±2)%RH、測試氣溶膠 : 納米氯化鉀 (KCL)

5) 測試方法：SPS-KACA 002-132:2021

6) 測試結果：去除 99.999% 的 0.01μm粒子



* 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

* 測試結果會隨著產品老化而有所不同。











