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LG PuriCare™ AeroTower 二合一空氣淨化風扇 (蒼林綠)
AeroTower 空氣淨化風扇 全面解構
由內而外保持潔淨
※ 空氣淨化風扇：產品兼具空氣清新機和風扇功能，能滿足顧客對潔淨涼風的不同需求和喜好。
經 IBR 實驗室測試
*【過濾效能】測試型號：DOE 軸向褶式濾芯，測試日期：2021 年 11 月 15 日，測試方法：IEST RP CC001.6 (2016) HEPA 和 ULPA 過濾器，測試機構：SGS IBR 實驗室，測試結果：報告顯示，效率 ≥99.97%
經英國過敏協會認證
經 TUV 和 KTR 測試
**測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌
經韓國空氣淨化協會測試
***【除臭效率】測試型號：韓國國內款 FS061PWHA，測試日期：2021 年 3 月 20 日至 4 月 23 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 室內空氣清新機，測試機構：韓國空氣淨化協會，測試結果：符合認證標準
*結果可能因環境而異。
對超微細顆粒極為靈敏
**產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
每個角落都能呼吸到潔淨空氣
在微風中酣睡
睡眠模式的低噪音技術讓您可以放鬆安眠*。
**【低噪音】測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
隨您所想：集中、廣域或循環的氣流
以手機進行智能控制
客廳內的產品可透過智能手機遙距控制。
設計屬於您的空間
專為高品質自然風而設計
**產品圖片僅供參考，可能與實際產品有所不同。
簡單易用
常見問題
空氣淨化風扇與普通空氣清新機有何不同？
空氣淨化風扇是一種全新的產品類別，結合了空氣清新機和風扇的功能，可滿足不同需求和偏好，吹送涼爽、潔淨的微風。
LG PuriCare™ AeroTower 提供幾種氣流模式？
共有三種氣流模式可供選擇。集中模式可用於個人微風直吹；廣域模式可用於更大的空間，為整個家庭輸送微風；而循環模式可保持空間潔淨。
LG PuriCare™ AeroTower 所採用的「UVnano」是指甚麼？其效果如何？
「UVnano」一詞由「UV-C（紫外線）」和「奈米」（長度單位）這兩個詞組合而成。產品使用的 UVnano 技術可去除風扇葉片上 99.9%* 經空氣傳播的細菌，多添一層防護。
*測試款式：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021 年 5 月 10 日至 5 月 18 日，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，KTR，測試方法：將細菌溶液置於鼓風機葉片的一點，運行風扇一小時，測量細菌溶液。（規格參考：ISO22196:2011)，測試菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，測試結果：去除 99.99% 細菌
濾網應該多久更換一次？
濾網更換週期為一年，需要更換濾網時會彈出更換通知。不僅可以在產品上查看，還可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期以每天使用 10 小時為基準，可能會根據使用時間和環境有所差異。
PM1.0 懸浮粒子感應器是甚麼？
PM1.0 懸浮粒子感應器可實時檢測直徑為 1.0 µm 的超微細灰塵，大小為一根頭髮的 1/100。
*經 KCL 測試【感應器認證】測試型號：FS061PSSA，測試日期：2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 22 日，測試方法：SPS-KACA 002-0132 N24，測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院，Korea Conformity Laboratories) ，測試方法：SPS-C KACA 0027-7269:2018 光學灰塵感應器換算質量數濃度效能測試方法，測試結果：在測量範圍內，參照儀器高濃度 ±50% 範圍內，低濃度 ±15㎛/㎥ 範圍內。結果可能因環境而異。
LG PuriCare™ AeroTower 的噪音有多大？
圖書館內的噪音水平在 50dB 左右。LG Puricare™ AeroTower 在睡眠模式下只發出 23dB 噪音，相當於圖書館噪音水平的一半，盡享安靜、潔淨的空氣。
*【低噪音】測試型號： FS151P***，測試日期：2022 年 2 月 11 日，測試機構：LG 內部實驗室，測試結果：睡眠模式噪音 23dB
總結
尺寸
所有規格
基本規格
-
顏色
蒼林綠
-
運作時音量（高/低）
53 / 23
功能特色
-
濾網更換提醒
支援
-
粒子密度顯示
PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示
-
遙控器
支援
-
Uvnano
支援
智能
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
過濾器
-
空氣清新機濾網
有害氣體全效濾網
-
過濾器等級
HEPA H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
10.3
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
265 x 1120 x 265