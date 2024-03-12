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LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機 AP151MWA1
*模擬影片以便理解，實際產品顏色或因個別地區而有所不同。
Intertek 認證
經英國過敏協會認證
效能經 BAF（英國過敏協會）認證，有效避免可能導致呼吸系統和皮膚疾病的過敏原。
CA 小型空氣清淨機認證
通過多項測試，包括淨化能力，確保其效能。
CA 微塵傳感器認證
其微塵傳感器經過認證，有效檢測並去除超細粉塵。
獲韓國哮喘過敏協會認證
KAF（韓國哮喘過敏協會）僅向有效舒緩哮喘和過敏症狀的產品發出認證。
* 經 Intertek 測試，在 8㎥ 的空間內進行 155 分鐘的高速模式（H），去除 99% 的 0.3㎛ 污染物（結果可能因環境和設備的使用而有所不同）。
*與濾網的最初除塵性能相比，0.3μm微粉塵去除率降低50%（以強風模式操作和Eco Energy Research Institute的濾網壽命測量標準）
**經 Intertek 測試，在 8㎥ 的空間內進行 155 分鐘的高速模式（H），去除 99% 的 0.3㎛ 污染物（結果可能因環境和設備的使用而有所不同）。
* 依據弱速模式(L)，強模式(H)可持續使用 2 小時
** 國際認證機構 TUV-Rh，以弱速模式(L)在距離 70 公分處所進行的噪音測試結果。結果可能因使用者環境而不同。
總結
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
1.67
-
CADR (CMH)
13
-
顏色
白色
-
風扇摩打類型
變頻摩打
-
運作時音量（高/低）
48 / 30
功能特色
-
電池
內置 3,600mAh
-
電池充電時間
3.5 小時
-
濾網更換提醒
支援
-
遙控器
支援
-
使用時間（充滿電量）
最長 8 小時
智能
-
Puricare 迷你應用程式
藍牙 (iOS / Android)
過濾器
-
空氣清新機濾網
前導濾網, 全效防敏濾網
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
0.53
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
69 x 64 x 200
合規性
-
產品類型（型號名稱）
便攜式空氣清新機