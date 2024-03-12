LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機

LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。360 Safe Plus 濾網、雙層氣流連清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒和細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。

*關於有害粒子、異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。