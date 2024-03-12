LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機

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外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案
纖薄時尚設計
360 H 濾網
方便簡單
智能氣流控制
纖薄優質設計
纖薄外型，方便放置於狹小空間，而優質設計更添一絲優雅和精緻。
慳位之餘，更添時尚優雅
較傳統 360˚ Hit 空氣清新機型號減少 42% 佔用空間，方便放置在任何有電源插座的位置。
*佔用面積：與 360˚ 型號相比，佔用面積減少約 42%。
- 傳統 LG 360˚ Hit 型號 (Φ315 毫米)：約 77,926 平方毫米
- AeroHit 型號 (Φ240mm)：約 45,239.04 平方毫米
360 度全方位潔淨空氣
無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為您提供全方位、360 度的潔淨空氣。
*使用原裝濾網，空氣清新機可淨化多達 32 平方米的空間空氣。
為你的生活度身定做的空氣淨化方案
根據生活需要選擇適合的濾網，輕鬆管理空氣質素。
寵物專用濾網
除廢氣濾網
除油煙濾網
除甲醛濾網
致敏原濾網
更換濾網提醒
智能提醒更換濾網
需要更換濾網時，簡潔易讀的指示燈會亮起通知您，讓您提前計劃，節省時間。
LG ThinQ™
智能家居 始於
LG ThinQ™
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清新機運作情況³⁾。
*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。
1) 強大空氣淨化功能
*減少黴菌
- 測試申請編號：CT24-097356E
- 測試日期：`24.11.12 ~`24.12.12
- 目標型號：AS35*GW*0
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試條件：ISO 16000-36:2018.，測試時間 1 小時，溫度 22.7±0.5℃，濕度 51.0±2.0%，Booster 模式，4 級 (額定風量)
- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)
- 測試結果：空氣微生物 (巴西麴黴) 減少測試。運行前濃度 3.2X10^4 CFU/㎥ 對比 運行後濃度 <10 CFU/㎥，減少率達 99.9%
*減少異味、煙霧及空氣中的化學物質
- 測試申請編號：CT24-105610
- 測試日期：'24. 12.4~'24.12.12
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試型號：AS35*GW*0
- 測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%，測試室 8.0±0.5㎥
- 測試方法：根據韓國空氣淨化協會室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA002-132:2022) 進行的 NO₂ 去除率測試
- 測試結果：NO₂ (運行 30 分鐘後去除超過 62%)
- 測試模式：4 級 (額定風量)
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*減少病毒
- 測試申請編號：CT24-069319-02-1
- 測試日期：'24.12.16
- 目標型號：AS3**GWG0
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大氣流
- 測試方法：將測試病毒漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 30 分鐘，然後測量初始值。運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試病毒：Phi-X174 (ATCC 13706-B1)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 95.0% 的 Phi-X174 病毒
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*減少細菌 (病菌)
- 測試申請編號：CT24-069319-02-2
- 測試日期：'24.12.16
- 目標型號：AS3**GWG0
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大氣流
- 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 1 小時，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試細菌：S.epidermidis (ATCC12228)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 99.5% 的表皮葡萄球菌
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
2) PM 1.0 懸浮粒子感應器
- LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子
- 測試申請編號：CT24-105346E
- 測試日期：'24.12.03 ~ '24.12.05
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試產品：AS35*GW*0
- 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
- 運行條件：Turbo 效能
- 測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
- 測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
- PM 1.0 懸浮粒子感應器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次鏡頭。
3) LG ThinQ
- 需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
- Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
- Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
常見問題
空氣清新機能否去除灰塵、異味和黴菌？
LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。360 Safe Plus 濾網、雙層氣流連清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒和細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。
*關於有害粒子、異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清新機的濾網？
首先，拆除產品外殼。然後，使用配有縫隙吸嘴或軟毛刷附件的吸塵機清潔 Pre-filter 上的灰塵。
小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
什麼是 HEPA 濾網？
HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常細小的粒子而設。LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。
LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子
*測試申請編號：CT24-105346E
*測試日期：'24.12.03 ~ '24.12.05
*測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
*測試產品：AS35*GW*0
*測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
*運行條件：Turbo 效能
*測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
*測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%)
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
空氣清新機放置在什麼位置為佳？
請將本產品安裝在距離牆壁至少 1 米的位置。如果入風空間不足，可能會影響空氣淨化功能。
本產品的性能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安裝在陽光直射或強光照射的地方。