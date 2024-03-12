LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。

*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。