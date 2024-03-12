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LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

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LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

AS35GGW20
()
  • LG PuriCare™ AeroHit 寵物版空氣清新機正視圖{AS35GGW20.AHK}
  • 精巧的白色 LG PuriCare™ AeroHit 寵物版空氣清新機放置在舒適的臥室角落，木架旁邊。內容如下：「纖薄時尚設計：纖薄外型適合狹窄空間，現代化設計兼具實用性與時尚感。」
  • LG PuriCare 空氣清新機置於現代化的房間中，潔淨空氣從四面八方向外循環，展現 360° 淨化效果。文字內容為「H 寵物專用濾網：無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能 360° 全方位淨化空氣，為您和寵物創造潔淨的呼吸環境。」
  • LG PuriCare 空氣清新機的俯視圖，用家的手與顯示屏互動，顯示設定的圖示。內容如下：「方便簡單：簡潔顯示屏一目瞭然，輕鬆控制使用。」
  • 一名女子坐在沙發上，使用智能手機上的 LG ThinQ 應用程式控制 LG PuriCare 空氣清新機。內容如下：「智能氣流控制：透過監測灰塵粒子，頂部的智能指示燈顯示整體空氣質素。」
  • 圖表顯示 LG 空氣清新機的尺寸 (高 50 厘米，寬 24 厘米) 及要求距離後牆 1 米以上的安裝指南。
  • LG 空氣清新機放置在配有簡約傢俬的現代客廳中
  • LG 空氣清新機放置在配有現代裝飾的時尚客廳中
  • LG 空氣清新機正視圖，可見內部濾網
  • LG 空氣清新機頂部顯示屏特寫
  • LG 空氣清新機頂部顯示屏特寫，空氣質素指示燈亮起
  • 具有觸摸控制的 LG 空氣清新機正視圖
  • LG 空氣清新機後視圖
  • 將濾網向前拉，從 LG 空氣清新機中取出
  • LG 空氣清新機隨附的 H 寵物專用濾網
LG PuriCare™ AeroHit 寵物版空氣清新機正視圖{AS35GGW20.AHK}
精巧的白色 LG PuriCare™ AeroHit 寵物版空氣清新機放置在舒適的臥室角落，木架旁邊。內容如下：「纖薄時尚設計：纖薄外型適合狹窄空間，現代化設計兼具實用性與時尚感。」
LG PuriCare 空氣清新機置於現代化的房間中，潔淨空氣從四面八方向外循環，展現 360° 淨化效果。文字內容為「H 寵物專用濾網：無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能 360° 全方位淨化空氣，為您和寵物創造潔淨的呼吸環境。」
LG PuriCare 空氣清新機的俯視圖，用家的手與顯示屏互動，顯示設定的圖示。內容如下：「方便簡單：簡潔顯示屏一目瞭然，輕鬆控制使用。」
一名女子坐在沙發上，使用智能手機上的 LG ThinQ 應用程式控制 LG PuriCare 空氣清新機。內容如下：「智能氣流控制：透過監測灰塵粒子，頂部的智能指示燈顯示整體空氣質素。」
圖表顯示 LG 空氣清新機的尺寸 (高 50 厘米，寬 24 厘米) 及要求距離後牆 1 米以上的安裝指南。
LG 空氣清新機放置在配有簡約傢俬的現代客廳中
LG 空氣清新機放置在配有現代裝飾的時尚客廳中
LG 空氣清新機正視圖，可見內部濾網
LG 空氣清新機頂部顯示屏特寫
LG 空氣清新機頂部顯示屏特寫，空氣質素指示燈亮起
具有觸摸控制的 LG 空氣清新機正視圖
LG 空氣清新機後視圖
將濾網向前拉，從 LG 空氣清新機中取出
LG 空氣清新機隨附的 H 寵物專用濾網

主要功能

  • H 寵物專用濾網
  • 纖薄合身設計
  • PM 1.0 懸浮粒子傳感器
  • LG ThinQ™
更多
纖薄時尚設計 H 寵物專用濾網 方便簡單 智能氣流控制

外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案

LG 空氣清新機採用更纖巧設計，較以往型號更節省空間，輕鬆擺放在任何位置

纖薄時尚設計

LG 空氣清新機配備 H 寵物專用濾網，能夠過濾灰塵，全方位釋放潔淨空氣

H 寵物專用濾網

LG 空氣清新機流線型的 LED 顯示屏，為用家提供清晰直觀的產品狀態資訊

方便簡單

LG 空氣清新機透過 Wi-Fi 連接到智能手機，可透過 LG ThinQ 應用程式輕鬆控制和監控

智能氣流控制

改良設計

纖薄時尚的設計

纖薄外型，方便放置於狹小空間，而現代的設計更增添了實用和時尚。

節省空間

慳位之餘，更添時尚優雅

較傳統 360˚ Hit 空氣清新機型號減少 42% 佔用空間，方便放置在任何有電源插座的位置。

*佔用面積：與 360˚ 型號相比，佔用面積減少約 42%。

 - 傳統 LG 360˚ Hit 型號 (Φ315 毫米)：約 77,926 平方毫米 

 - AeroHit 型號 (Φ240mm)：約 45,239.04 平方毫米

H 寵物專用濾網

減少寵物氣味與空氣中的毛髮

無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為您和寵物提供全方位、360 度的潔淨空氣。

*使用原裝濾網，空氣清新機可淨化多達 32 平方米的空間空氣。

LG 空氣清新機影片展示 HEPA 濾網，主要介紹入風、多重過濾階段及釋放潔淨空氣

強大空氣淨化功能

多重過濾系統，
提供潔淨空氣

HEPA 濾網可捕捉高達 99.999% 低至 0.01 微米粒子1)

寵物模式

提升寵物友好生活體驗

與自動模式相比，此模式能吹送 49% 更強氣流²⁾，有效收集寵物毛髮和去除異味，保持家居清新潔淨。

光催化寵物專用濾網

光能守護，呼吸清新空氣

光催化濾網有效減少寵物異味³⁾，有助保持空氣清新，為寵物營造舒適家居。

為你的生活度身定做的空氣淨化方案

根據生活需要選擇適合的濾網，輕鬆管理空氣質素。

LG 空氣清新機配備寵物專用濾網，放置在明亮的客廳中，有效減少寵物異味，同時一隻快樂的小狗坐在旁邊玩玩具。

寵物專用濾網 

立即購買
窗外濃霧瀰漫，LG 空氣清新機配備煙霧濾網，並在客廳運行，旁邊有一個兒童。

除廢氣濾網 

立即購買
一名男子在廚房烹飪，配備油煙濾網的 LG 空氣清新機在運行。

除油煙濾網

立即購買
一名女子在欣賞她的畫作，配備甲醛濾網的 LG 空氣清新機在旁邊運行。

除甲醛濾網

立即購買
一名女子在床邊看書，配備致敏原濾網的 LG 空氣清新機在旁邊運行。

除致敏原濾網

立即購買
影片展示需要使用空氣清新機的各種情境，並顯示 LG 空氣清新機的使用情況。
影片展示 LG 空氣清新機的睡眠模式如何降低噪音，讓用家在寧靜、清新的室內空間放鬆。

睡眠模式 

享受寧靜睡眠

在睡眠模式下，空氣清新機的噪音低至 25 分貝⁴⁾，確保您一夜安眠。

影片展示 LG 空氣清新機簡潔的 LED 顯示屏，為用家提供清晰直觀的產品狀態資訊

流線型的 LED 顯示屏

介面簡潔易讀，輕鬆呼吸潔淨空氣

透過簡潔的顯示屏，享受輕鬆的控制。

更換濾網提醒

智能提醒更換濾網

需要更換濾網時，簡潔易讀的指示燈會亮起通知您，讓您提前計劃，節省時間。

LG 空氣清新機配備 PM 1.0 傳感器及環形 LED 顯示屏，提供精確的空氣質素監測及狀態指示

實時顯示空氣質素

PM 1.0 懸浮粒子傳感器⁵⁾實時顯示空氣質素，您可以在顯示屏或手機應用程式上查看。

LG 空氣清新機配有指示燈，可透過顯示屏上的顏色變化告知用家空氣品質等級。

空氣質素一目瞭然

機頭上的智能指示燈顯示整體空氣質素，監測灰塵粒子。

LG ThinQ™

智能家居 始於
LG ThinQ™

使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清新機運作情況⁶⁾。

*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。

 

1) 強大空氣淨化功能

 *建議每年更換一次 HEPA Filter。

 

 *過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子

 - 測試日期：'24.12.03~'24.12.05

 - 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) 

 - 測試產品：AS35*GW*0

 - 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：Turbo

 - 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)

 - 測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%

 - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

 *去除霉菌

  -測試日期：`24.11.12 ~`24.12.12

  - 目標型號：AS35*GW*0

  - 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

  - 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.7±0.5℃，濕度 51.0±2.0%，工作模式：Turbo模式

  - 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

  - 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)

  - 測試結果：空氣中微生物減少測試，效果達到 99.9%。

  - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

 *去除病菌

  - 測試日期：'24.12.9~'24.12.10

  - 目標型號：AS35*GW*0

  - 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)

  - 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大水平

  - 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。

  - 測試病毒：Phi-X174 (ATCC13706-B1)

  - 參考標準：KOUVA AS 02：2023

  - 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 95.0% 的 Phi-X174(ATCC13706-B1) 病毒

  - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

 *移除細菌

  - 測試日期：`24.12.12 ~`24.12.13

  - 目標型號：AS35*GW*0

  - 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)

  - 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大水平

  - 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值。運行產品 1 小時，並比較測量值與初始值，計算減少率。

  - 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)

  - 參考標準：KOUVA AS 02：2023

  - 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 99.5% 的表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)

  - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

 *H 寵物專用濾網累積淨化能力比較測試

  - 測試日期：'25.02.14

  - 測試機構：TÜV Rheinland Korea 

  - 測試產品：AS35wGxyz、H 濾網與 H 寵物專用濾網

  - 測試條件：測試室尺寸：8㎥ (2m x 2m x 2m)，溫度：23.0±5.0℃，濕度：50.0±15.0 %R.H，作業條件：Turbo 

  重複測試，直至氣體去除效率低於首次測試結果的 70%。

  -測量與計算：① 氣體濃度 (ppm) ② 測試期間有害氣體的累積去除量 (mg) 

  - 測試結果：在建議的測試條件下，H 寵物專用濾網比 H 濾網對有害氣體 (乙酸、氨氣和乙醛) 的去除性能高出 12.2%。

  - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

2) 寵物模式性能

 - 測試日期：'25.02.03 

 - 測試機構：Busan Techno-Park 

 - 測試產品：AS35*GW*0 

 - 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：Turbo 

 - 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2021，室內空氣清淨機 

 - 測試結果：經證實，寵物模式的氣流比自動模式高出 49%

 - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

3) 光催化寵物專用濾網 (光能濾網) 去除異味測試

 - 測試申請編號：KR2593XX 001

 - 測試日期：`25.02.18~`25.02.19

 - 測試機構：TÜV Rheinland

 - 測試型號：COV30268802 (H 寵物專用濾網)、COV30268801 (H 濾網)、AS35wGxyz (空氣清淨機)

 - 測試條件：ILAC G8:2019 及 IEC 指南 115:2021，環境溫度 23±5℃，相對濕度 55±15%。空氣清新機運行 30 分鐘，空氣清新機運行 30 分鐘，LED 模組亮度為 4465lx 下濾網再生時間 105 分鐘

 - 測試方法：運行空氣清新機 30 分鐘，然後使用 LED 模組令寵物過濾網再生。重複此過程並測量濾網上的累積氣體量，直至有害氣體去除效率與初始水平相比降低至 70% 或以下。

 - 測試氣體：氨、乙酸、乙醛

 - 結果：累積氣體量：H 寵物專用濾網 520.1mg，H 濾網 463.5mg

 - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

4) 噪音測試

 - 測試日期：'25.01.03 

 - 測試機構：Busan Techno-Park 

 - 測試產品：AS35*GW*0 

 - 測試條件：溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：睡眠 

 - 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2021，室內空氣清淨機 

 - 測試結果：平均噪音結果：22.5dB (低於 25dB)

 - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 -為了使偵測傳感器的效果更準確，客戶應每三個月清潔一次。

 

5) PM 1.0 懸浮粒子傳感器

 LG 空氣清新機的 HEPA Filter 可過濾低至 0.01 微米的粒子。

 - 測試申請編號：CT24-105346E

 - 測試日期：'24.12.03~'24.12.05

 - 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

 - 測試產品：AS35*GW*0

 - 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，

 - 運行條件：Turbo

 - 測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)

 - 測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%。

 - 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 - PM 1.0 懸浮粒子傳感器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次鏡頭。

 

6) LG ThinQ

 - 需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。

 - Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。

 - Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。

常見問題

Q.

空氣清新機能否去除灰塵、異味和黴菌？

A.

LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。360 Safe Plus 濾網、雙層氣流連清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒和細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。

*關於有害粒子、異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。

Q.

濾網應該多久更換一次？

A.

濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。

 

*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。

Q.

如何清潔空氣清新機的寵物專用濾網？

A.

首先，拆除產品外殼。然後，使用配有縫隙吸嘴或軟毛刷附件的吸塵機清潔 Pre-Filter 上的灰塵。

小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。

對於 H 寵物專用濾網，光線可以使光催化除臭濾網再生。

在空曠的地方將濾網暴露在陽光下使其再生。在夜間，將濾網暴露在燈光下約 3 小時使其再生。

建議每 2 個月進行一次約 3 小時的再生循環。

 

*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。

*除臭濾網的再生性能是在標準測試條件下，針對家中常見的寵物異味 (氨、乙酸、乙醛) 進行測試。

*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除 (除臭) 測試方法進行評估。

Q.

什麼是 HEPA 濾網？

A.

HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常細小的粒子而設。LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。

 

LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子

*測試申請編號：CT24-105346E

*測試日期：'24.12.03 ~ '24.12.05

*測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

*測試產品：AS35*GW*0

*測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，

*運行條件：Turbo

*測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)

*測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%)

*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

Q.

空氣清新機放置在什麼位置為佳？

A.

請將本產品安裝在距離牆壁至少 1 米的位置。如果入風空間不足，可能會影響空氣淨化功能。

本產品的性能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安裝在陽光直射或強光照射的地方。

總結

列印

尺寸

AS35GGW20
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
240 x 500 x 240
建議面積 (㎡)
32
運作時音量（高/低）
53 / 25
顯示(方法)
LCD+ 輕觸按鈕

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    32

  • 輸入功率 (W)

    35

  • 電源供應 (V/Hz)

    220~240V / 50/60Hz

  • 風量（高/低，CFM）

    No

  • CADR (CMH)

    No

  • CADR (CMM)

    250.0

  • 顏色

    白色

  • 顯示(方法)

    LCD+ 輕觸按鈕

  • 能源級別

    -

  • 外觀設計

    沒有

  • 風扇摩打類型

    無刷直流摩打

  • CASR (CMM)

    No

  • 運作時音量（高/低）

    53 / 25

  • 額定電壓

    No

功能特色

  • 360˚ 潔淨

    沒有

  • 電池

    沒有

  • 電池充電時間

    沒有

  • 兒童安全鎖

  • 納米離子

    沒有

  • 異味顯示

    沒有

  • 粒子密度顯示

    沒有

  • 寵物模式

  • 遙控器

    沒有

  • 感應器

    塵埃 (PM1.0)

  • 睡眠時間掣

    沒有

  • 智能顯示器（空氣質素）

    沒有

  • 使用時間(充滿電)

    沒有

  • Uvnano

    沒有

  • 語音指引

    沒有

  • 二氧化碳偵測

    沒有

  • 風扇模式 / 清淨循環扇步驟

    沒有

  • 風扇模式/淨化步驟

    5 步（自動/低/中/高/加速）

  • 濾網更換提醒

    沒有

  • 氣氛燈

    沒有

  • 驅蚊

    沒有

  • 淨化模式/自動模式

    沒有

  • 淨化模式/清淨循環扇

    沒有

  • 淨化模式/雙重模式

    沒有

  • 淨化模式/單一模式

    沒有

  • 空氣淨化模式/ 智能模式

  • 睡眠模式

  • 智能偵測(顆粒物)

    沒有

  • 待機功率(1W以下)

    沒有

  • UWB 感應器

    沒有

  • 無線

    沒有

  • 無線充電功能

    沒有

智能

  • 自動開啟/關閉

  • 空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告

    沒有

  • 濾網壽命監測

    沒有

  • Puricare 迷你應用程式

    沒有

  • 智能診斷

    沒有

  • ThinQ(Wi-Fi)

  • USB 類型

    沒有

  • 智能裝置連接

    沒有

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    Aero Series H Filter X1件

  • 過濾器等級

    H13

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    4.2

  • 重量_運送（公斤）

    5.7

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    240 x 500 x 240

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    No

  • 機身重量(克)

    415

證書/獎項

  • 美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證

    沒有

  • [ST11]BAF 認證

合規性

  • 原產地

    中國

  • 推出月份 (YYYY-MM)

    2025-03

  • 產品類型（型號名稱）

    AS35GGW20.AHK

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