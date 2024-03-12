LG PuriCare™ AeroHit 空氣清新機 (寵物版)

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外觀纖薄，功能強大：淨化空氣的解決方案
纖薄時尚設計
H 寵物專用濾網
方便簡單
智能氣流控制
纖薄時尚的設計
纖薄外型，方便放置於狹小空間，而現代的設計更增添了實用和時尚。
慳位之餘，更添時尚優雅
較傳統 360˚ Hit 空氣清新機型號減少 42% 佔用空間，方便放置在任何有電源插座的位置。
*佔用面積：與 360˚ 型號相比，佔用面積減少約 42%。
- 傳統 LG 360˚ Hit 型號 (Φ315 毫米)：約 77,926 平方毫米
- AeroHit 型號 (Φ240mm)：約 45,239.04 平方毫米
減少寵物氣味與空氣中的毛髮
無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為您和寵物提供全方位、360 度的潔淨空氣。
*使用原裝濾網，空氣清新機可淨化多達 32 平方米的空間空氣。
為你的生活度身定做的空氣淨化方案
根據生活需要選擇適合的濾網，輕鬆管理空氣質素。
寵物專用濾網
除廢氣濾網
除油煙濾網
除甲醛濾網
除致敏原濾網
更換濾網提醒
智能提醒更換濾網
需要更換濾網時，簡潔易讀的指示燈會亮起通知您，讓您提前計劃，節省時間。
LG ThinQ™
智能家居 始於
LG ThinQ™
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清新機運作情況⁶⁾。
*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。
1) 強大空氣淨化功能
*建議每年更換一次 HEPA Filter。
*過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子
- 測試日期：'24.12.03~'24.12.05
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試產品：AS35*GW*0
- 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：Turbo
- 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
- 測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*去除霉菌
-測試日期：`24.11.12 ~`24.12.12
- 目標型號：AS35*GW*0
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.7±0.5℃，濕度 51.0±2.0%，工作模式：Turbo模式
- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)
- 測試結果：空氣中微生物減少測試，效果達到 99.9%。
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*去除病菌
- 測試日期：'24.12.9~'24.12.10
- 目標型號：AS35*GW*0
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大水平
- 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試病毒：Phi-X174 (ATCC13706-B1)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 95.0% 的 Phi-X174(ATCC13706-B1) 病毒
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*移除細菌
- 測試日期：`24.12.12 ~`24.12.13
- 目標型號：AS35*GW*0
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，單一模式，最大水平
- 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值。運行產品 1 小時，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 99.5% 的表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*H 寵物專用濾網累積淨化能力比較測試
- 測試日期：'25.02.14
- 測試機構：TÜV Rheinland Korea
- 測試產品：AS35wGxyz、H 濾網與 H 寵物專用濾網
- 測試條件：測試室尺寸：8㎥ (2m x 2m x 2m)，溫度：23.0±5.0℃，濕度：50.0±15.0 %R.H，作業條件：Turbo
重複測試，直至氣體去除效率低於首次測試結果的 70%。
-測量與計算：① 氣體濃度 (ppm) ② 測試期間有害氣體的累積去除量 (mg)
- 測試結果：在建議的測試條件下，H 寵物專用濾網比 H 濾網對有害氣體 (乙酸、氨氣和乙醛) 的去除性能高出 12.2%。
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
2) 寵物模式性能
- 測試日期：'25.02.03
- 測試機構：Busan Techno-Park
- 測試產品：AS35*GW*0
- 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：Turbo
- 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2021，室內空氣清淨機
- 測試結果：經證實，寵物模式的氣流比自動模式高出 49%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
3) 光催化寵物專用濾網 (光能濾網) 去除異味測試
- 測試申請編號：KR2593XX 001
- 測試日期：`25.02.18~`25.02.19
- 測試機構：TÜV Rheinland
- 測試型號：COV30268802 (H 寵物專用濾網)、COV30268801 (H 濾網)、AS35wGxyz (空氣清淨機)
- 測試條件：ILAC G8:2019 及 IEC 指南 115:2021，環境溫度 23±5℃，相對濕度 55±15%。空氣清新機運行 30 分鐘，空氣清新機運行 30 分鐘，LED 模組亮度為 4465lx 下濾網再生時間 105 分鐘
- 測試方法：運行空氣清新機 30 分鐘，然後使用 LED 模組令寵物過濾網再生。重複此過程並測量濾網上的累積氣體量，直至有害氣體去除效率與初始水平相比降低至 70% 或以下。
- 測試氣體：氨、乙酸、乙醛
- 結果：累積氣體量：H 寵物專用濾網 520.1mg，H 濾網 463.5mg
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
4) 噪音測試
- 測試日期：'25.01.03
- 測試機構：Busan Techno-Park
- 測試產品：AS35*GW*0
- 測試條件：溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H，作業條件：睡眠
- 參考標準：SPS-KACA 002-0132:2021，室內空氣清淨機
- 測試結果：平均噪音結果：22.5dB (低於 25dB)
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
-為了使偵測傳感器的效果更準確，客戶應每三個月清潔一次。
5) PM 1.0 懸浮粒子傳感器
LG 空氣清新機的 HEPA Filter 可過濾低至 0.01 微米的粒子。
- 測試申請編號：CT24-105346E
- 測試日期：'24.12.03~'24.12.05
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試產品：AS35*GW*0
- 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
- 運行條件：Turbo
- 測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
- 測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%。
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
- PM 1.0 懸浮粒子傳感器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次鏡頭。
6) LG ThinQ
- 需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
- Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
- Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
常見問題
空氣清新機能否去除灰塵、異味和黴菌？
LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，提供高品質的空氣。360 Safe Plus 濾網、雙層氣流連清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒和細菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。
*關於有害粒子、異味、病毒及細菌，請參閱上文提及的免責聲明。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清新機的寵物專用濾網？
首先，拆除產品外殼。然後，使用配有縫隙吸嘴或軟毛刷附件的吸塵機清潔 Pre-Filter 上的灰塵。
小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
對於 H 寵物專用濾網，光線可以使光催化除臭濾網再生。
在空曠的地方將濾網暴露在陽光下使其再生。在夜間，將濾網暴露在燈光下約 3 小時使其再生。
建議每 2 個月進行一次約 3 小時的再生循環。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
*除臭濾網的再生性能是在標準測試條件下，針對家中常見的寵物異味 (氨、乙酸、乙醛) 進行測試。
*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除 (除臭) 測試方法進行評估。
什麼是 HEPA 濾網？
HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常細小的粒子而設。LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。
LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子
*測試申請編號：CT24-105346E
*測試日期：'24.12.03 ~ '24.12.05
*測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
*測試產品：AS35*GW*0
*測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
*運行條件：Turbo
*測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
*測試結果：運行 28 分 10 秒或以上時去除率為 99.999%)
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
空氣清新機放置在什麼位置為佳？
請將本產品安裝在距離牆壁至少 1 米的位置。如果入風空間不足，可能會影響空氣淨化功能。
本產品的性能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安裝在陽光直射或強光照射的地方。
總結
尺寸
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
32
-
輸入功率 (W)
35
-
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50/60Hz
-
風量（高/低，CFM）
No
-
CADR (CMH)
No
-
CADR (CMM)
250.0
-
顏色
白色
-
顯示(方法)
LCD+ 輕觸按鈕
-
能源級別
-
-
外觀設計
沒有
-
風扇摩打類型
無刷直流摩打
-
CASR (CMM)
No
-
運作時音量（高/低）
53 / 25
-
額定電壓
No
功能特色
-
360˚ 潔淨
沒有
-
電池
沒有
-
電池充電時間
沒有
-
兒童安全鎖
是
-
納米離子
沒有
-
異味顯示
沒有
-
粒子密度顯示
沒有
-
寵物模式
是
-
遙控器
沒有
-
感應器
塵埃 (PM1.0)
-
睡眠時間掣
沒有
-
智能顯示器（空氣質素）
沒有
-
使用時間(充滿電)
沒有
-
Uvnano
沒有
-
語音指引
沒有
-
二氧化碳偵測
沒有
-
風扇模式 / 清淨循環扇步驟
沒有
-
風扇模式/淨化步驟
5 步（自動/低/中/高/加速）
-
濾網更換提醒
沒有
-
氣氛燈
沒有
-
驅蚊
沒有
-
淨化模式/自動模式
沒有
-
淨化模式/清淨循環扇
沒有
-
淨化模式/雙重模式
沒有
-
淨化模式/單一模式
沒有
-
空氣淨化模式/ 智能模式
是
-
睡眠模式
是
-
智能偵測(顆粒物)
沒有
-
待機功率(1W以下)
沒有
-
UWB 感應器
沒有
-
無線
沒有
-
無線充電功能
沒有
智能
-
自動開啟/關閉
是
-
空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告
沒有
-
濾網壽命監測
沒有
-
Puricare 迷你應用程式
沒有
-
智能診斷
沒有
-
ThinQ(Wi-Fi)
是
-
USB 類型
沒有
-
智能裝置連接
沒有
過濾器
-
空氣清新機濾網
Aero Series H Filter X1件
-
過濾器等級
H13
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
4.2
-
重量_運送（公斤）
5.7
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
240 x 500 x 240
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
No
-
機身重量(克)
415
證書/獎項
-
美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證
沒有
-
[ST11]BAF 認證
是
合規性
-
原產地
中國
-
推出月份 (YYYY-MM)
2025-03
-
產品類型（型號名稱）
AS35GGW20.AHK