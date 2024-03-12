LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清新機 (寵物版)

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外觀纖巧，功能強大：淨化空氣的解決方案
Aero V 寵物專用濾網
雙層氣流及清淨循環扇
纖薄優質設計
輕鬆清潔的空氣清新機
告別寵物異味和毛髮
無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為您和寵物提供全方位、360 度的潔淨空氣。
*使用原裝濾網，空氣清新機可淨化多達 52.8 平方米的空間空氣。
上下吹風，帶來全方位潔淨空氣
清淨循環扇將潔淨空氣吹送至超過 5.5 米範圍，覆蓋房間每個角落。
UVnano™
潔淨風扇，淨化空氣
UVnano™ 光線能消除風扇葉片表面 99.998% 的有害細菌²⁾，確保風扇葉片保持衛生。
離子空氣淨化
享受無菌空間
空氣離子機能夠中和有害物質，確保環境潔淨健康⁵⁾。
為你的生活度身定做的空氣淨化方案
根據生活需要選擇適合的濾網，輕鬆管理空氣質素。
寵物專用濾網
除廢氣濾網
除油煙濾網
除甲醛濾網
除致敏原濾網
纖巧外型，方便放置於狹小空間，而高級設計更添高貴典雅氣質。
慳位之餘，更添時尚優雅
較傳統 360 度單體型號減少 40% 佔用空間，方便放置在任何有電源插座的位置。
*佔用面積：與 LG 傳統 360 度單體型號相比，佔用面積減少約 40.31%。
- LG 傳統 360 度單體型號 (Φ343 毫米)：約 92,401.31 平方毫米
- AeroBooster 型號 (Φ265 毫米)：約 55,154.59 平方毫米
介面簡潔易讀，輕鬆呼吸潔淨空氣
簡潔顯示屏一目瞭然，輕鬆控制使用。
氛圍燈光
隨心調節燈光
隨你心情改變燈光。可調節亮度，為不同場合營造合適的氛圍。
*可以透過 ThinQ 應用程式開啟或關閉燈光並控制顏色。(初始設定為「根據整體空氣質素改變燈光顏色」)。燈光顏色選項僅限於 ThinQ 應用程式中提供的顏色。以 20% 的增幅輕鬆調整燈光亮度。
輕鬆清潔的空氣清新機
輕鬆拆卸容易積聚灰塵的部件，方便快捷清潔。
更換濾網提醒
智能提醒更換濾網
需要更換濾網時，簡潔易讀的指示燈會亮起通知您，讓您提前計劃，節省時間。
LG ThinQ™
智能家居 始於 LG ThinQ™
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控空氣清新機運作情況⁸⁾。
*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。
1) 強大空氣淨化功能
*減少黴菌
- 測試申請編號：CT24-080951E
- 測試日期：`24.09.11~`24.10.17
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0%，Booster 模式，4 級 (額定風量)
- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)
- 測試結果：空氣微生物 (巴西麴黴) 減少測試。運行前濃度 3.2X10^4 CFU/㎥ 對比 運行後濃度 <10 CFU/㎥，減少率達 99.9%
*減少異味、煙霧及空氣中的化學物質
- 測試申請編號：CT24-078847E
- 測試日期：'24. 9.5~'24.9.30
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試對象：AS155GWDL
- 測試條件：溫度 21±1℃，濕度 45±5%，測試室 8.0±0.5㎥
- 測試方法：根據韓國空氣淨化協會室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA002-132:2022) 進行的 SO₂、NO₂ 去除率測試
- 測試結果：NO₂ (運行 30 分鐘後去除超過 99.5%，運行 60 分鐘後去除超過 99.5%)，SO₂ (運行 30 分鐘後去除 80%，運行 120 分鐘後去除 99%)
- 測試型號：Booster 模式，4 級 (額定風量)
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*減少細菌 (病菌)
- 測試申請編號：CT24-058167-02-2
- 測試日期：'24.9.10~24.9.11
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，fan booster，turbo drive 模式
- 測試方法：將測試細菌漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值。運行產品 1 小時，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228，表皮葡萄球菌)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 99.8% 的表皮葡萄球菌
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
*減少病毒
- 測試申請編號：24-058167-02-1
- 測試日期：'24.9.10~24.9.11
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：韓國產業技術試驗院 (KTL)
- 測試條件：溫度 23±2℃，濕度 50±5%，fan booster，turbo drive 模式
- 測試方法：將測試病毒漂浮在 60㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。
- 測試病毒：Phi-X174 (ATCC13706-B1)
- 參考標準：KOUVA AS 02：2023
- 測試結果：在 60㎥ 空間中去除 98.9% 的 Phi-X174 病毒
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
2) 寵物模式與 Smart+ 模式淨化能力比較
- 測試申請編號：KR24PWUK 001
- 測試日期：'24.10.29~'24.11.01
- 測試型號：AS55*G***
- 測試機構：TÜV Rheinland
- 測試條件：溫度 25±3℃，濕度 50±10%，測試室尺寸 4.0 米 x 3.0 米 x 2.5 米
- 測試方法：寵物模式與 Smart+ 模式的空氣淨化性能比較
- 測試結果：寵物模式的空氣淨化性能較 Smart+ 模式高 76.9%，淨化能力 (寵物模式達 6.52㎥/min Vs. Smart+ mode 3.68㎥/min)
3) 光催化寵物專用濾網 (光能濾網) 去除異味測試
- 測試申請編號：KR24XZN9 001
- 測試日期：`24.11.15 ~`24.12.13
- 測試機構：TÜV Rheinland
- 測試型號：ADQ75801779 (Aero V 寵物專用濾網) ADQ75801783 (Aero V 濾網)，AS55GGWY0 (空氣清新機)
- 測試條件：ILAC G8:2019 及 IEC 指南 115:2021，環境溫度 23±5℃，相對濕度 55±15%。空氣清新機運行 30 分鐘，空氣清新機運行 30 分鐘，LED 模組亮度為 4465lx 下濾網再生時間 105 分鐘
- 測試方法：運行空氣清新機 30 分鐘，然後使用 LED 模組令寵物過濾網再生。重複此過程並測量濾網上的累積氣體量，直至有害氣體去除效率與初始水平相比降低至 70% 或以下。
- 測試氣體：氨、乙酸、乙醛
- 結果：累積氣體量：Aero V 寵物專用濾網 2,268.5 毫克，Aero V 濾網 1,760.7 毫克
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
4) UVnano
- 測試申請編號：TBK-2024-009193
- 測試日期：'24.09.04~24.09.07
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：KOTITI
- 測試條件：溫度 20±5℃，濕度 50±10%，低風檔，UVC LED (開啟 6 小時/關閉 1 小時)
- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時低風檔) 確認對三種細菌的殺菌性能
- 測試菌株：
金黃色葡萄球菌 ATCC 6538p
肺炎克雷伯菌 ATCC 4352
表皮葡萄球菌 ATCC 12228
- 測試結果：
金黃色葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.999%
肺炎克雷伯菌：上方 99.999%，下方 99.999%
表皮葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.998%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
5) 離子產生及抗菌性能
- 測試申請編號：KR24K5K2 001
- 測試日期：'24.11.7 ~ '24.11.11
- 測試型號：AS55*G***
- 測試機構：TÜV Rheinland
- 測試條件：溫度 20±3℃，濕度 40±10%，測試室 30.2㎥，Booster 模式，4 級 (額定風量)
- 測試方法：將離子計數器沿出風口風向放置在 100 毫米處。乾燥期後，在測試室地板中心不開啟設備運行 60 分鐘。
- 測試結果：距離 100 毫米處最大濃度 5,000,000，抗菌性能 (大腸桿菌) 平均達 99.5%
6) PM 1.0 懸浮粒子感應器
- 過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子
- 測試申請編號：CT24-078042E_M1
- 測試日期：'24. 9.3 ~ '24. 9.9
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試產品：AS55*G***
- 測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
- 運行條件：Turbo 效能
- 測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機 1 小時，直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。
(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
- 測試結果：運行 28 分 10 秒時去除率為 99.999%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
- PM 1.0 懸浮粒子感應器會監測細微和粗大的灰塵粒子，因此建議每兩個月清潔一次鏡頭。
7) AI+ 節能
- 測試申請編號：KR24J9U2 001
- 測試日期：'24.10.24 ~ '24.10.25
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：TÜV Rheinland
- 測試條件：溫度 23±5℃，濕度 55±15%
- 測試方法：各運行模式的綜合電源消耗 (從各運行模式啟動 15 分鐘後計 8 小時)。
- 測試結果：空氣清新機的 AI+ 模式較 Smart+ 模式節能 49.6% (綜合電源消耗 (Wh) AI+ 模式 28.260Wh 對比 Smart+ 模式 56.085Wh)
8) LG ThinQ
- 需要 Wi-Fi 連接並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
- Google 和 Google Home 是 Google LLC 的商標。
- Amazon、Alexa、Echo 以及所有相關標誌和動態商標都是 Amazon.com, Inc. 或其附屬公司的商標。
常見問題
空氣清新機能否去除灰塵、異味和黴菌？
LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，帶來卓越的空氣質素。Aero V 寵物專用濾網、雙層氣流及清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒、細菌和黴菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。
*關於有害粒子、異味、病毒、細菌，請參閱上文提及的免責聲明。
*減少黴菌
- 測試申請編號：CT24-080951E
- 測試日期：`24.09.11~`24.10.17
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0%，Booster 模式，4 級 (額定風量)
- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642
- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)
- 測試結果：空氣微生物 (巴西麴黴) 減少測試。運行前濃度 3.2X10^4 CFU/㎥ 對比 運行後濃度 <10 CFU/㎥，減少率達 99.9%
什麼是應用於 LG PuriCare 空氣清新機的「UVnano」？ 它的性能如何？
「UVnano」一詞由「UV-C」(紫外線) 和「nanometer」(納米，長度單位) 這兩個詞組合而成。UVnano 光線可以殺死風扇葉片表面 99.998% 以上的有害細菌，即使是難以清潔的區域，也確保能保持衛生。
*UVnano
- 測試申請編號：TBK-2024-009193
- 測試日期：'24.09.04~24.09.07
- 目標型號：AS55*G***
- 測試機構：KOTITI
- 測試條件：溫度 20±5℃，濕度 50±10%，低風檔，UVC LED (開啟 6 小時/關閉 1 小時)
- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時低風檔) 確認對三種細菌的殺菌性能
- 測試菌株：
金黃色葡萄球菌 ATCC 6538p
肺炎克雷伯菌 ATCC 4352
表皮葡萄球菌 ATCC 12228
- 測試結果：
金黃色葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.999%
肺炎克雷伯菌：上方 99.999%，下方 99.999%
表皮葡萄球菌：上方 99.999%，下方 99.998%
- 測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
濾網應該多久更換一次？
濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。
*濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。
如何清潔空氣清新機的寵物專用濾網？
首先，拆除產品外殼。然後，使用配有縫隙吸嘴或軟毛刷附件的吸塵機清潔前置濾網上的灰塵。
小心使用吸塵工具，以免損壞產品或濾網。
對於 Aero V 寵物專用濾網，光線可以使光催化除臭濾網再生。
在空曠的地方將濾網暴露在陽光下使其再生。在夜間，將濾網暴露在燈光下約 3 小時使其再生。
建議每 2 個月進行一次約 3 小時的再生循環。
*注意：請勿用水清洗濾網。這可能會縮短濾網的使用壽命。
*除臭濾網的再生性能是在標準測試條件下，針對家中常見的寵物異味 (氨、乙酸、乙醛) 進行測試。
*標準測試條件：根據韓國空氣淨化協會的有害氣體去除 (除臭) 測試方法進行評估。
什麼是 HEPA 濾網？
HEPA 濾網，即高效微粒空氣濾網，專為高效過濾非常細小的粒子而設。LG 空氣清新機中的 HEPA 濾網可過濾低至 0.01 微米的粒子。
*過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子
*測試申請編號：CT24-078042E_M1
*測試日期：'24. 9.3~ '24. 9.9
*測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
*測試產品：AS55*G***
*測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0 %R.H.，
*運行條件：Turbo 效能
*測試方法：穩定產生直徑 0.01 微米的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機 4 小時，直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。(參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022，室內空氣清新機附錄 A)
*測試結果：運行 28 分 10 秒時去除率為 99.999%
*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。
空氣清新機放置在什麼位置為佳？
請將本產品安裝在距離牆壁至少 1 米的位置。如果入風空間不足，可能會影響空氣淨化功能。
本產品的性能可能會因環境 (溫度、濕度等) 而異。本產品可在濕度 40% 至 70% 的環境中有效運作。請勿將其安裝在陽光直射或強光照射的地方。