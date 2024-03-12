LG PuriCare™ AeroBooster 空氣清新機 (寵物版)

LG 先進的空氣淨化系統結合多種技術，帶來卓越的空氣質素。Aero V 寵物專用濾網、雙層氣流及清淨循環扇、UVnano 及離子空氣淨化互相配合，去除有害粒子、異味、病毒、細菌和黴菌，提供潔淨健康又舒適的生活空間。

*關於有害粒子、異味、病毒、細菌，請參閱上文提及的免責聲明。

*減少黴菌

- 測試申請編號：CT24-080951E

- 測試日期：`24.09.11~`24.10.17

- 目標型號：AS55*G***

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.8±0.5℃，濕度 51.5±1.0%，Booster 模式，4 級 (額定風量)

- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)

- 測試結果：空氣微生物 (巴西麴黴) 減少測試。運行前濃度 3.2X10^4 CFU/㎥ 對比 運行後濃度 <10 CFU/㎥，減少率達 99.9%