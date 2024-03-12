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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (內置清淨循環扇)
*基於 LG 的實驗，灰塵濃度與初始階段相比降低了 90%，AS309DWA 渦輪運行 259 ㎡ 風力，運行清淨循環扇時比未運行清淨循環扇時快 24%（16 分 30 秒）。
*測試日期：2019 年 2 月
*測試機構：LG Electronics
*測試主題：LG Electronics 空氣清新機 (AS309DWA)
*測試條件：渦輪風力運行，259 ㎥（9.8 x 9.8 x 2.7 m）
*測試方法：在距離產品 7.5 m 處使用風速計（KANOMAX Anemomaster 6115 型）測量風速
- 使用粒子計數器（Grimm OPC 1.109 型）測量粉塵過濾效能，在產品一定距離處使用粒徑為 0.3 μm 的測試粒子（比較循環扇模式和雙層模式）
*測試結果：在距離產品 7.5 m 處測量 0.25 m/s 風速。清潔速度在循環扇模式下提高 24%
*基於實驗室測量，結果可能因生產環境而異。
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*KIMM 實驗基準，型號：AS281DAW，測試條件：30m，依所吸取的空氣，測試極細粉塵去除率。
*該測試環境以實驗室為基準，現實環境可能有所差異。
*KIMM實驗基準，型號：AS281DAW，實驗物質：5 大有害氣體（阿摩尼亞，乙醛，醋酸，甲苯，甲醛）平均除臭率 95 以上。
2 大有害氣體（甲苯，甲醛）去除率 100%
*KIMM 實驗基準，型號：AS281DAW，測試條件：4m，實驗物質：SO2, NO2
*該測試環境以實驗室為基準，現實環境可能有所差異。
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*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。
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總結
所有規格
基本規格
-
建議面積 (㎡)
58
-
CADR (CMH)
430
-
顏色
白色
-
風扇摩打類型
變頻式摩打
-
運作時音量（高/低）
50 / 25
功能特色
-
360° 潔淨
是
-
電池
40 W
-
兒童安全鎖
有
-
濾網更換提醒
支援
-
納米離子
是
-
粒子密度顯示
PM 10 / 2.5 / 1.0, 以每立方米含量顯示
-
遙控器
支援
智能
-
[App] 自動開關
支援
-
智能診斷
支援
-
ThinQ(Wi-Fi)
支援
過濾器
-
空氣清新機濾網
有害氣體全效濾網
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
11.5
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
360 x 597 x 360
合規性
-
產品類型（型號名稱）
360° 空氣清新機