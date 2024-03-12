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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (內置清淨循環扇)

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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (內置清淨循環扇)

AS60GDWV0

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (內置清淨循環扇)

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正面 LG AS60GDWV0

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機1

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機

強效過濾有害氣體和致敏原，全方位潔淨空氣並將清新空氣吹送至家中每個角落。
360° 全方位空氣潔淨1

360° 全方位空氣潔淨

不論放在任何位置，
都能 360º 全方位吸走污染物質，並同時將乾淨空氣吹至家中每個角落。
清淨循環扇 1

清淨循環扇

清淨循環扇可向上立起及左右旋轉，將潔淨的空氣吹送到空間每個角落。

*基於 LG 的實驗，灰塵濃度與初始階段相比降低了 90%，AS309DWA 渦輪運行 259 ㎡ 風力，運行清淨循環扇時比未運行清淨循環扇時快 24%（16 分 30 秒）。
*測試日期：2019 年 2 月
*測試機構：LG Electronics
*測試主題：LG Electronics 空氣清新機 (AS309DWA)
*測試條件：渦輪風力運行，259 ㎥（9.8 x 9.8 x 2.7 m）
*測試方法：在距離產品 7.5 m 處使用風速計（KANOMAX Anemomaster 6115 型）測量風速
- 使用粒子計數器（Grimm OPC 1.109 型）測量粉塵過濾效能，在產品一定距離處使用粒徑為 0.3 μm 的測試粒子（比較循環扇模式和雙層模式）
*測試結果：在距離產品 7.5 m 處測量 0.25 m/s 風速。清潔速度在循環扇模式下提高 24%
*基於實驗室測量，結果可能因生產環境而異。

將潔淨的空氣吹送到最遠的角落

清淨循環扇能將過濾乾淨的空氣吹送到達 8 米遠的距離。
過濾 6 大類污染源1

過濾 6 大類污染源

2016 年獲得韓國空氣清凈協會認證，
經過六大類過濾程序，能有效清淨各種塵埃及 5 大有害氣體
(阿摩尼亞、甲醛、乙醛、醋酸及甲苯)。

6 大過濾程序 1

6 大過濾程序

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過濾致敏原 1

過濾致敏原

濾網極致凈化至 0.02μm。
除了去除致敏原，濾網還可過濾極細粉塵高達 99% 以上。

*KIMM 實驗基準，型號：AS281DAW，測試條件：30m，依所吸取的空氣，測試極細粉塵去除率。
*該測試環境以實驗室為基準，現實環境可能有所差異。

過濾有害氣體 1

過濾有害氣體

可過濾霧霾有害物質（SO2,NO2），
新居異味（甲苯，甲醛），生活異味。

*KIMM實驗基準，型號：AS281DAW，實驗物質：5 大有害氣體（阿摩尼亞，乙醛，醋酸，甲苯，甲醛）平均除臭率 95 以上。
2 大有害氣體（甲苯，甲醛）去除率 100%
*KIMM 實驗基準，型號：AS281DAW，測試條件：4m，實驗物質：SO2, NO2
*該測試環境以實驗室為基準，現實環境可能有所差異。

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抗菌納米離子 1

抗菌納米離子

主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。

PM1.0 懸浮微粒及異味感應器<br>1

PM1.0 懸浮微粒及異味感應器

PuriCare™ 透過感應器能準確偵測懸浮微粒的濃度，智能顯示面板會顯示懸浮微粒的數值及以不同的燈號作提醒，讓你隨時了解空氣質素。

ThinQ™1

ThinQ™

不論身在何處，都可遙距控制，輕鬆使用家中的空氣清淨機。

環圓設計 1

環圓設計

完美 360 º 環圓設計簡約，令空間增添美感。

燈光提示功能

顯示面板之燈光變更反映污染程度。

雪花造型氣孔

採用雪花造型氣孔，令產品添上現代氣息。

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LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
360 x 597 x 360
建議面積 (㎡)
58
運作時音量（高/低）
50 / 25
風扇摩打類型
變頻式摩打

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    58

  • CADR (CMH)

    430

  • 顏色

    白色

  • 風扇摩打類型

    變頻式摩打

  • 運作時音量（高/低）

    50 / 25

功能特色

  • 360° 潔淨

  • 電池

    40 W

  • 兒童安全鎖

  • 濾網更換提醒

    支援

  • 納米離子

  • 粒子密度顯示

    PM 10 / 2.5 / 1.0, 以每立方米含量顯示

  • 遙控器

    支援

智能

  • [App] 自動開關

    支援

  • 智能診斷

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    有害氣體全效濾網

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    11.5

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    360 x 597 x 360

合規性

  • 產品類型（型號名稱）

    360° 空氣清新機

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