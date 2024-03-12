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LG PuriCare™ 360​​° Hit 空氣清新機

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG PuriCare™ 360​​° Hit 空氣清新機

AS60GHWG0

LG PuriCare™ 360​​° Hit 空氣清新機

(0)
正面 LG AS60GHWG0

主要優點摘要

有部 PuriCare 空氣清新機，窗前有空氣流動，三部濾網在前方過濾灰塵。

徹底淨化空氣

PuriCare 空氣清新機放在樓梯與抽屜之間。

體積小巧

放大顯示 LED 指示燈。

監測空氣質素

左面有部 PuriCare 空氣清新機噴出空氣，頂部可見 LG ThinQ 標誌，右面的 LG ThinQ 應用程式畫面連接至手機。

智能空氣護理

徹底淨化空氣

深層空氣潔淨

防敏功能有助去除空氣中的細菌、病毒、超細粉塵、過敏原，甚至有害氣體。

母嬰在客廳共度美好時光。右面有部空氣清新機噴出潔淨空氣。

多重過濾系統讓您呼吸清新空氣

多重過濾系統捕捉和去除 99.9%1) 的有害粒子，例如細菌、病毒、灰塵、過敏原和異味。

讓您的生活空間遠離細菌

離子殺菌功能2) 可以去除有害細菌，保護家人的健康。

經英國過敏協會 (BAF) 認證

經 BAF 認證，濾網經過塗層處理，可去除有害物質及致敏原，例如懸浮在空氣中的室內塵蟎、真菌和黴菌。

經 FITI 測試1)

抗菌達 99.9% ('22.12.01)
-測試細菌：金黃色葡萄球菌／肺炎克雷伯菌／大腸桿菌
-測試方法：ISO 20743：2021 (測定紡織品的抗菌活性)

經 KCL 測試1)

[抗病毒 99.9% ('22.1.20)]
-測試細菌：小鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒) (人類傳染性冠狀病毒的替代）
-測試方法：ISO 20743
[灰塵 99.999% ('22.10.21)]
在加速模式下操作時，只需 15.1 分鐘即可去除 99.999% 的 0.01㎛ 微塵。產品：PuriCare™ AS183HWWA 條件：30.0 立方米的房間。

經 TÜV 測試2)

生成離子 10.0M↑('23.1.16)
- 測試地點：LG Electronics Gasan 研發區
- 測試結果：測試 100mm 生成離子的數量（超過 5M 的負離子，超過 5M 的正離子）。
- 產品：AS60GHWG0 / 條件：30.2m3

體積小巧

完美融入任何空間
擴大氣流覆蓋範圍

外型小巧美觀，能配合不同設計。即使空間廣闊，清新空氣亦能遍佈每個角落。

有部空氣清新機放在客廳內。

有部空氣清新機放在廚房內。

有部空氣清新機放在睡房內。

有部空氣清新機放在兒童房內。

360° 全方位空氣淨化

為您帶來全方位潔淨空氣

無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為您提供全方位、360 度的潔淨空氣。

智能感應器和指示器

看得見的空氣質量

PM1.0 懸浮粒子感應檢測系統以不同顏色燈號，讓當前空氣質素一覽無遺。

* Puricare 空氣清新機會自動檢測室內空氣質素，並在機身側面的指示器以四種顏色作標示：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣質量很差，綠色表示空氣質量很好。

對超微細顆粒極為靈敏

PM 1.0 懸浮粒子感應器能偵測肉眼無法看見的污染物。

簡單一覽空氣質素

系統上的智能顯示器會顯示整體空氣質素，監察異味及塵粒。

*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。

智能空氣護理

利用 LG ThinQ™ 掌控空氣質素

使用 ThinQ™ 遙距開啓 PuriCare™，塵土飛揚的日子，等待家人的仍然是潔淨的空氣。

左面有隻手拿著顯示 LG ThinQ 應用程式的手機，右面是 LG ThinQ 標誌，下面有部 Puricare 空氣清新機，其連接至手機。

*LG SmartThinQ 現已重新命名為 LG ThinQ™。

總結

列印
機身尺寸 (寬 x 高 x 深)
315 x 511 x 315 mm
適用空間大小
667 平方呎/ 62 平方米
噪音水平 (最高/最低)
53 / 25 分貝
操作
觸控

所有規格

基本規格

  • 空氣質素偵測

    PM 1.0 及 異味偵測

  • 適用空間大小

    667 平方呎/ 62 平方米

  • CADR 潔淨空氣輸送率

    480 M³/小時

  • 噪音水平 (最高/最低)

    53 / 25 分貝

  • 風速調校

    自動 / 低 / 中 / 高 / 強風

設計

  • 機身顏色

    白色

  • 操作

    觸控

濾網

  • 濾網級別

    HEPA H13

  • 濾網

    前導濾網/微塵濾網/氣體濾網

  • 抗敏

  • 抗菌處理

功能

  • 離子殺菌功能

  • 側光顯示

  • 兒童鎖

  • Wi-Fi (ThinQ)

    支援

  • 智能診斷

    支援

尺寸 & 重量

  • 機身尺寸 (寬 x 高 x 深)

    315 x 511 x 315 mm

  • 機身重量

    6.75 kg

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