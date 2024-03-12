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LG PuriCare™ 360° Hit 空氣清新機
主要優點摘要
徹底淨化空氣
體積小巧
監測空氣質素
智能空氣護理
深層空氣潔淨
母嬰在客廳共度美好時光。右面有部空氣清新機噴出潔淨空氣。
經英國過敏協會 (BAF) 認證
經 BAF 認證，濾網經過塗層處理，可去除有害物質及致敏原，例如懸浮在空氣中的室內塵蟎、真菌和黴菌。
經 FITI 測試1)
抗菌達 99.9% ('22.12.01)
-測試細菌：金黃色葡萄球菌／肺炎克雷伯菌／大腸桿菌
-測試方法：ISO 20743：2021 (測定紡織品的抗菌活性)
經 KCL 測試1)
[抗病毒 99.9% ('22.1.20)]
-測試細菌：小鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒) (人類傳染性冠狀病毒的替代）
-測試方法：ISO 20743
[灰塵 99.999% ('22.10.21)]
在加速模式下操作時，只需 15.1 分鐘即可去除 99.999% 的 0.01㎛ 微塵。產品：PuriCare™ AS183HWWA 條件：30.0 立方米的房間。
經 TÜV 測試2)
生成離子 10.0M↑('23.1.16)
- 測試地點：LG Electronics Gasan 研發區
- 測試結果：測試 100mm 生成離子的數量（超過 5M 的負離子，超過 5M 的正離子）。
- 產品：AS60GHWG0 / 條件：30.2m3
完美融入任何空間
擴大氣流覆蓋範圍
為您帶來全方位潔淨空氣
看得見的空氣質量
* Puricare 空氣清新機會自動檢測室內空氣質素，並在機身側面的指示器以四種顏色作標示：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣質量很差，綠色表示空氣質量很好。
*產品圖像僅供參考，或與實際產品有所不同。
利用 LG ThinQ™ 掌控空氣質素
左面有隻手拿著顯示 LG ThinQ 應用程式的手機，右面是 LG ThinQ 標誌，下面有部 Puricare 空氣清新機，其連接至手機。
總結
所有規格
基本規格
-
空氣質素偵測
PM 1.0 及 異味偵測
-
適用空間大小
667 平方呎/ 62 平方米
-
CADR 潔淨空氣輸送率
480 M³/小時
-
噪音水平 (最高/最低)
53 / 25 分貝
-
風速調校
自動 / 低 / 中 / 高 / 強風
設計
-
機身顏色
白色
-
操作
觸控
濾網
-
濾網級別
HEPA H13
-
濾網
前導濾網/微塵濾網/氣體濾網
-
抗敏
有
-
抗菌處理
有
功能
-
離子殺菌功能
有
-
側光顯示
有
-
兒童鎖
有
-
Wi-Fi (ThinQ)
支援
-
智能診斷
支援
尺寸 & 重量
-
機身尺寸 (寬 x 高 x 深)
315 x 511 x 315 mm
-
機身重量
6.75 kg