*由LG內部實驗室在259立方米（9.8 x 9.8 x 2.7米）的封閉區域內進行測試，使用PuriCare 360°（AS309DWA型號）在Clean Booster模式下，測量在距空氣清新機7.5米距離外，1.5米高處的風

速 。 *由LG內部實驗室在132平方米／克的寵物咖啡館封閉區域內進行測試，測量Pet模式下的PuriCare Air Purifier Pet（AS309DNP）和Auto模式下的PuriCare 360°（AS309DWA）底部過濾器收集到的灰塵和毛髮的重量。結果可能會因環境條件和其他外部因素而存在差異。

*TÜVRheinland 在8立方米，溫度為23.0±5.0攝氏度，相對濕度為55±15%的實驗室中，測試PuriCare Air Purifier Pet（AS190DNPA），和標準PuriCare型號（AS199DWA）的最大吸力。結果可能因環境條件和其他外部因素而存在差異。