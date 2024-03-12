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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (設寵物模式, 內置清淨循環扇)

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LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (設寵物模式, 內置清淨循環扇)

AS65GDST0

LG PuriCare™ 360° 空氣清新機 (設寵物模式, 內置清淨循環扇)

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正面 LG AS65GDST0
兩個年輕的女孩坐在客廳的地板上看書，一隻狗在旁邊。LG Puricare 空氣清新機是淨化空氣的不二之選。

為你和寵物提供 360° 全方位淨化環境

LG PuriCare™ 過濾系統有效去除灰塵、細菌和致敏原，吹送新鮮空氣。

360° 全方位空氣淨化

為你帶來全方位潔淨空氣

無論放置在何處，LG PuriCare™ 都能為你提供全方位、360 度的潔淨空氣。

可以看到，空氣清新機從前方吸入空氣、灰塵，然後從頂部向各個方向排放經淨化的潔淨空氣。螢幕一分為二，左側的空氣清新機只可以向前方排出空氣，而右側的 LG Puricare 就可以令整個空間充滿潔淨的空氣。
直流風扇

360度直流風扇

應用美國國家航空暨太空總署 (NASA) 在波音 747 上使用的航太風扇技術，內置航太級超導流強淨風扇 ，透過鋸齒狀風扇葉片，有效降低風阻，展現更強大的空氣清淨功能。
以下是兩張圖片。左邊是飛機發動機的圖片，右邊的四張圖片呈現了空氣清新機內經加強的 360 度直流風扇的性能。這四張圖片按順序依次變亮，顯示了直流風扇與過往相比，性能得到提升。

*360 度直流風扇採用了美國國家航空暨太空總署 (NASA) 應用在波音 747 的飛機風扇技術。
*圖片僅供參考，顏色及部分功能或因個別型號而有所不同。

清淨循環扇

更快速潔淨更大範圍

清淨循環扇可向上立起及左右旋轉，可提升空氣淨化速度達 24%，並可將乾淨空氣吹送至 7.5 米遠，確保每個角落都可以呼吸到潔淨空氣。
螢幕左側是放置在廚房的空氣清新機。潔淨空氣從空氣清新機中排出，吹送距離達 7.5 米，速度較其它空氣清新機快 24％。

*由LG內部實驗室在259立方米（9.8 x 9.8 x 2.7米）的封閉區域內進行測試，使用PuriCare 360°（AS309DWA型號）在Clean Booster模式下，測量在距空氣清新機7.5米距離外，1.5米高處的風
速 。 *由LG內部實驗室在132平方米／克的寵物咖啡館封閉區域內進行測試，測量Pet模式下的PuriCare Air Purifier Pet（AS309DNP）和Auto模式下的PuriCare 360°（AS309DWA）底部過濾器收集到的灰塵和毛髮的重量。結果可能會因環境條件和其他外部因素而存在差異。
*TÜVRheinland 在8立方米，溫度為23.0±5.0攝氏度，相對濕度為55±15%的實驗室中，測試PuriCare Air Purifier Pet（AS190DNPA），和標準PuriCare型號（AS199DWA）的最大吸力。結果可能因環境條件和其他外部因素而存在差異。

一隻貓躺在窗前的沙發上，而坐在地毯上的一隻狗則抬頭看著空氣清新機。圖像的前景顯示單手就可以輕鬆更換空氣清新機的預過濾器。
Pet Mode 寵物模式 

告別寵物異味和毛髮

LG 獨創 Pet Mode 寵物模式，有效去除寵物異味和毛髮，令一眾寵物主人的家居變得更清新。

*開啓寵物模式時，氣流會集中在地面，可過濾超過 35% 懸停在地板上的寵物毛髮。

方便且高效能的濾網

可水洗 Safe Plus 前置濾網若被寵物皮屑和毛髮弄髒，也可輕鬆更換。

遠離寵物異味的困擾

有效消除異味，讓家居環境更清新。

*由LG內部實驗室在 132 平方米/克的寵物咖啡館封閉區域內進行測試，測量寵物模式下的 PuriCare Air Purifier Pet (AS309DNP) 和自動模式下的 PuriCare 360° (AS309DWA) 底部過濾器收集到的灰塵和毛髮的重量。結果或因環境條件和其他外部因素而有所不同。
*TÜV Rheinland 在 8 立方米，溫度為 23.0±5.0 攝氏度，相對濕度為 55±15% 的實驗室中，測試 PuriCare Air Purifier Pet (AS190DNPA)，和標準 PuriCare 型號 (AS199DWA) 的最大吸力。結果或因環境條件和其他外部因素而有所不同。

多重過濾系統為空氣進行深層清潔

多重過濾系統有效去除 99.9% 細菌病毒以及過濾 99.999% 灰塵*，致敏原及各種有害氣體，例如異味及煙霧等。
一半的空氣清新機顯示除臭過濾器，另一半則顯示 Safe Plus 過濾器。

除臭濾網

一半的空氣清新機顯示除臭過濾器，另一半則顯示 Safe Plus 過濾器。

可水洗 Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網

可水洗 Safe Plus 前置濾網 及 HEPA13 濾網

過濾細菌、病毒、灰塵和過敏原

- 99.9％ 抗菌／99.9％ 抗病毒
- 過濾大顆粒灰塵
- 過濾沙塵/超微細粉塵
- 過濾過敏原（室內塵蟎、霉菌）

除臭濾網

去除有害氣體

-去除家居異味（乙醛、氨、醋酸）
-甲醛、脫甲苯等異味成分
- 去除空氣污染物（二氧化氮、二氧化硫）

*抗菌達 99.9% （'20.4.3）①韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 檢測：②檢測細菌：金黃色葡萄球菌/肺炎克雷伯菌/大腸桿菌 ③檢測方法：ISO 20743（紡織織物- 抗菌活性的測定）
* 抗病毒達 99.9% （'20.4.14） ①首爾大學健康研究院測試 ②檢測細菌：小鼠肝炎病毒（MHV；鼠冠狀病毒）（人類傳染性冠狀病毒的替代品） ③檢測方法：ISO20743
*除塵達 99.999%：
*經韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL，Korea Conformity Laboratories) 測試。開啓 clean booster 模式 20 分鐘後，可在 60 分鐘內除去 99.999% 0.01㎛ 大小的微塵。 產品：PuriCare™AS309DWA 條件：30.0 立方米的房間。

空氣清新機的LG標誌以上至頂部在排放空氣和表示正／負離子的氣泡。
離子殺菌功能

保護家人免受細菌侵害

主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

*經美國奧本大學檢測：去除98.0%沙門氏菌、81.2％彎曲桿菌、96.1%塵蟎過敏原。4.
*結果可能因情況而存在差異。
*經首爾大學檢測 ：在 10 分鐘內去除 99% 耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 (MRSA)，在 30 分鐘內去除 95% 肺炎鏈球菌，在 60 分鐘內去除 96%腺病毒，在 120 分鐘內去除 96% H1N1 流感病毒。 結果可能因情況而存在差異。

空氣清新機顯示屏顯示橙色。前方插圖是「 PM 1.0 和氣體感應器系統」標籤的放大圖。空氣清新機上方的條線表示空氣清新機會根據空氣質量變化而變化，從表示空氣污染的紅色，逐漸變成橙色和黃色，最後變成綠色，表示空氣很乾淨。
PM1.0 懸浮微粒及異味感應器

實時偵測並顯示空氣質量

PuriCare™ 透過感應器能準確偵測懸浮微粒的濃度，智能顯示面板會顯示懸浮微粒的數值及以不同的燈號作提醒，隨時了解空氣質素。

* Puricare 空氣清新機會自動檢測室內空氣質素，並在機身側面的指示器以四種顏色作標示：紅色、橙色、黃色或綠色。紅色表示空氣質量很差，綠色表示空氣質量很好。

自動淨化空氣

自動模式會不斷進行調整，為你源源不斷吹送最高質量的空氣。
一個女人在看著左邊的手提電話，空氣清新機在她的右邊。前景顯示的電話螢幕在顯示 LG ThinQ 應用程式中的空氣質量和其他統計信息。
LG ThinQ™

利用 LG ThinQ™ 掌控呼吸的每一口空氣

使用 ThinQ™ 遙距開啓 PuriCare，塵土飛揚的日子，等待家人的仍然是潔淨的空氣。

LG 會員招募1

LG 會員招募

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總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
343 x 587 x 343
建議面積 (㎡)
61.2
運作時音量（高/低）
52 / 20
風扇摩打類型
變頻式摩打

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    61.2

  • CADR (CMH)

    477

  • 顏色

    銀色

  • 風扇摩打類型

    變頻式摩打

  • CASR (CMM)

    7.9

  • 運作時音量（高/低）

    52 / 20

功能特色

  • 360° 潔淨

  • 兒童安全鎖

  • 濾網更換提醒

    支援

  • 納米離子

  • 粒子密度顯示

    PM 10 / 2.5 / 1.0, 以微米顯示

  • 寵物模式

    支援

  • 遙控器

    支援

智能

  • 智能診斷

    支援

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    有害氣體全效濾網

  • 過濾器等級

    HEPA H13

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    11.6

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    343 x 587 x 343

合規性

  • 產品類型（型號名稱）

    360° 空氣清新機

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