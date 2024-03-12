*基於 LG 的實驗，灰塵濃度與初始階段相比降低了 90%，AS309DWA 渦輪運行 259 ㎡ 風力，運行清淨循環扇時比未運行清淨循環扇時快 24%（16 分 30 秒）。

*測試日期：2019 年 2 月

*測試機構：LG Electronics

*測試主題：LG Electronics 空氣清新機 (AS309DWA)

*測試條件：渦輪風力運行，259 ㎥（9.8 x 9.8 x 2.7 m）

*測試方法：在距離產品 7.5 m 處使用風速計（KANOMAX Anemomaster 6115 型）測量風速

- 使用粒子計數器（Grimm OPC 1.109 型）測量粉塵過濾效能，在產品一定距離處使用粒徑為 0.3 μm 的測試粒子（比較循環扇模式和雙層模式）

*測試結果：在距離產品 7.5 m 處測量 0.25 m/s 風速。清潔速度在循環扇模式下提高 24%

*基於實驗室測量，結果可能因生產環境而異。