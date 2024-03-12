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LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒
高效除菌 保持清潔衛生
這張產品圖片顯示 UVnano 機盒的殺菌效果。在左圖，手機放在盒內，而手機四周散發 LED 藍光。右圖顯示盒內眼鏡，而眼鏡四周亦散發 LED 藍光。
*使用 UVnano 模式 30 分鐘，99.99% 或以上的金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／肺炎克雷伯菌殺菌效果得到確認實證。
*透過 TUV Rheinland Korea 觀察的內部測試，效能得到驗證。（日期：2021 年 9 月 7 至 9 日 / 型號：PWKSUW01、AP551AWFA）
*未暴露於 UV LED 的產品部分並不能進行殺菌，且產品殺菌效果具體取決於各種因素，例如：由於持續使用產品而導致 UV LED 功能降低、殺菌少於 30 分鐘，曝露於光源的距離，還有實際使用環境。效果或有所不同。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*風乾狀況可能因應室內氣溫及濕度環境而有變。
循環使用
充電 ，2 小時完成充電，可供 8 小時運作* 。
木枱上有個穿戴式空氣清新機機盒，內有黑色的穿戴式空氣清新機。這是空間背景模糊的圖片，有人坐在後面的椅子，而焦點放在產品上。
*在穿戴式空氣清新保護盒內，顯示第 1 代穿戴式空氣清新機 (AP300AWFA) 與第 2 代穿戴式空氣清新機 (AP551ABFA / AP551AWFA) 的充電終端位置不同。
*使用時數因應情況而有變。
*附有充電線。
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機
所有規格
基本規格
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輸入功率 (W)
7.7
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顏色
白色
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額定電壓
DC5V / 1.8 A
功能特色
-
電池充電時間
約2小時
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Uvnano
支援
智能
-
USB 類型
USBC
尺寸和重量
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產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
216 x 105 x 146
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包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
247 x 118 x 165
-
重量（克）
460
合規性
-
原產地
韓國
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產品類型（型號名稱）
穿戴式空氣清新機保護盒(PWKSUW01)