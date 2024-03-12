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LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒

PWKSUW01

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒

(0)
正面 LG PWKSUW01
LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機保護盒

高效除菌 保持清潔衛生

如果您對穿戴式空氣清新機感興趣，可以造訪此頁面連結，了解產品詳情。

了解穿戴式空氣清新機

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穿戴式空氣清新機機盒放在桌子中央。左側的兩個 LED 狀態燈亮著。
LG PuriCare™ 360° 空氣清新機

穿戴式空氣清新機保護盒

穿戴式空氣清新機放在 UVnano 盒內，盒蓋打開。產品周圍顯示 LED 藍光及細菌圖片，以代表殺菌效果。圖下可見 UNnano 標誌。
UVnano

保持清潔衛生

利用 UVnano 技術，可於 30 分鐘內去除 99.99% 細菌。

這張產品圖片顯示 UVnano 機盒的殺菌效果。在左圖，手機放在盒內，而手機四周散發 LED 藍光。右圖顯示盒內眼鏡，而眼鏡四周亦散發 LED 藍光。

*使用 UVnano 模式 30 分鐘，99.99% 或以上的金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／肺炎克雷伯菌殺菌效果得到確認實證。
*透過 TUV Rheinland Korea 觀察的內部測試，效能得到驗證。（日期：2021 年 9 月 7 至 9 日 / 型號：PWKSUW01、AP551AWFA）
*未暴露於 UV LED 的產品部分並不能進行殺菌，且產品殺菌效果具體取決於各種因素，例如：由於持續使用產品而導致 UV LED 功能降低、殺菌少於 30 分鐘，曝露於光源的距離，還有實際使用環境。效果或有所不同。
*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。

此圖顯示雙風扇有助風乾過濾器。右側風扇呈現散播形狀，顯示藍光過濾下的旋轉效果。
過濾風乾功能

風乾濾網以便保養

雙風扇能夠運作 4 小時，以風乾濾網。

*產品圖像僅供參考，可能與實際產品有所不同。
*風乾狀況可能因應室內氣溫及濕度環境而有變。

循環使用

可為各款 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機 (AP300AWFA、AP551ABFA、AP551AWFA)
充電 ，2 小時完成充電，可供 8 小時運作* 。

木枱上有個穿戴式空氣清新機機盒，內有黑色的穿戴式空氣清新機。這是空間背景模糊的圖片，有人坐在後面的椅子，而焦點放在產品上。

為 AP300AWFA 充電

為 AP551ABFA / AP551AWFA 充電

*在穿戴式空氣清新保護盒內，顯示第 1 代穿戴式空氣清新機 (AP300AWFA) 與第 2 代穿戴式空氣清新機 (AP551ABFA / AP551AWFA) 的充電終端位置不同。
*使用時數因應情況而有變。
*附有充電線。

LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機

有位女士正在戴著 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，在健身室踏單車時出汗不多。在她旁邊，一男一女戴著口罩踏單車，前額流汗。
戴出自信
一名非裔美國人坐在巴士上，戴著白色 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機看著前方。
徹底淨化空氣
一位留著辮子的年輕女士佩戴白色 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，右腳踏著滑板。
更優質的呼吸體驗
一名亞洲男士拿著一份檔案在打電話，他戴著黑色 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機。
暢通無阻的性能
穿戴式空氣清新機配件放在桌上。有人正在嘗試用拇指及食指捏起 PuriCare 過濾器。
保養維護
有位女士正在戴著 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，在健身室踏單車時出汗不多。在她旁邊，一男一女戴著口罩踏單車，前額流汗。
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一位留著辮子的年輕女士佩戴白色 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機，右腳踏著滑板。
一名亞洲男士拿著一份檔案在打電話，他戴著黑色 LG PuriCare™ 穿戴式空氣清新機。
穿戴式空氣清新機配件放在桌上。有人正在嘗試用拇指及食指捏起 PuriCare 過濾器。

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所有規格

基本規格

  • 輸入功率 (W)

    7.7

  • 顏色

    白色

  • 額定電壓

    DC5V / 1.8 A

功能特色

  • 電池充電時間

    約2小時

  • Uvnano

    支援

智能

  • USB 類型

    USBC

尺寸和重量

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    216 x 105 x 146

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    247 x 118 x 165

  • 重量（克）

    460

合規性

  • 原產地

    韓國

  • 產品類型（型號名稱）

    穿戴式空氣清新機保護盒(PWKSUW01)

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