We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
30L PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機
極簡設計，營造清新舒適感
Dual Inverter Compressor™
雙迴轉變頻壓縮機獲一級能源效益
精巧設計
一體式設計帶來無與倫比的便利
隱藏式手柄和電線
不使用時可方便存放
LG ThinQ™
輕鬆監控抽濕機的運作情況
Smart+ 模式
度身定造
完美符合您的需求
透過感應當前的濕度，不單可自動調節壓縮機，還會調整風扇速度，確保您的環境中有清新的空氣。
*在實際使用環境下或有所差異。
衣物模式 (速乾模式)1)
強力快速抽濕
體驗強勁快速的抽濕效果，抽濕量高達 18.5L，是額定抽濕量的 114%。
靜音模式2)
舒適安睡
抽濕機運行時噪音低於 32 分貝，擁有寧靜的休息間，讓您安枕無擾。此外，與洗衣模式相比，可節省高達 42.3% 的耗電量。
Dual Inverter Compressor™ 雙迴轉變頻壓縮機 3)
寧靜高效
LG 雙迴轉變頻壓縮機 (Dual Inverter Compressor™) 採用先進技術，不僅可以寧靜運作，還能有效節省能源，獲一級能源效益。
耐用性
雙迴轉變頻壓縮機保證具有十年保養，長效耐用。
柔和、極簡的設計
一體式設計時尚實用
一體式設計帶來獨特風格及無與倫比的便利
方便的便攜式設計
隱藏式手柄
抽出隱藏式手柄，靈活移動機身。
隱藏式電線收納空間
將電線妥善收納並隱藏起來。
易行滑輪
滑輪可 360° 旋轉，移動更順暢靈活。
可拆式水箱
內置水箱蓋防止漏水。
合適的可用性,
實現高效性能
在不同情境中都能實現高效性能
Y 字型喉管可以有效去除鞋履內部水份，達至快速乾爽，而 T 字型喉管則可以有效防止衣物受潮發霉。
水箱感應器
提示燈閃動提醒水箱已滿
顯示屏和水箱上的提示燈會閃動，以提示水箱已滿。
*需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
*可以透過 ThinQ 應用程式開啟或關閉燈光並設定顏色。(初始設定為「開啟」)
LG ThinQ™
無論身在何處都可操控產品
使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控抽濕機運作情況。
*需要連接 Wi-Fi 並在 LG ThinQ 應用程式上登記產品。
*可以透過 ThinQ 應用程式開啟或關閉燈光並設定顏色。(初始設定為「開啟」)
燈光顏色選項僅限於 ThinQ 應用程式中提供的顏色。
*顧客需另外購買多功能烘乾箱
免責聲明
1) 衣物模式
- 基於 14L 抽濕量的型號。
- 衣物模式：基於 LGE 內部測試。
1) 測試日期：3/25/2024
2) 測試條件：溫度 26.7±1.1℃ / 相對濕度 20.9±0.6%
3) 測試型號：DD14*****
4) 測試方法：ANSI-AHAM DH-1-2008
5) 測試模式：衣物模式
6) 結果：18.33 L/天
7) 結果或因實際使用環境而有所不同。
2) 靜音模式
- 設定為靜音模式時(風扇速度：低)。在實際使用環境中，噪音水平可能會有所不同。
1) 測試日期：04/16/2024
2) 測試實驗室：KETI (Korea Electronics Technology Institute)
3) 測試條件：溫度 23±2℃ / 相對濕度 50±15%
4) 測試型號：DQ154MWGA
5) 測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016
6) 測試模式：靜音模式(風扇速度：低)
7) 結果：平均噪音 31.9 分貝
8) 在實際使用環境下可能有所不同
靜音模式 - 與洗衣模式相比，節能 42.3%
1) 測試日期: 4/15/2024
2) 測試日期: 釜山科技園區（永久測試實驗室）
3) 測試型號 : DQ14*****
4) 測試方法: SPS-KACA0020-6631:2016 室內抽濕機
5) 測試模式: 靜音模式, 衣物模式 (220V, 60Hz)
6) 結果179.2W(靜音模式), 310.7W(衣物模式)
7) 這是產品運作 30 分鐘後穩定 10 分鐘內測得的結果。在實際使用環境下可能有所不同
3) Dual Inverter Compressor™
- 產品圖片僅供參考。
- 設定為靜音模式時 (風扇速度：低)。在實際使用環境中，噪音水平或有所不同。
- 根據 LG 對 DD14GMWE0 的內部測試 (有關測試於 2024 年 5 月 16 日在機電工程署登記)，DD14GMWE0 在每年運行 450 小時、溫度 26.7℃ 和相對濕度 60% 的條件下，耗電量為 2.86L/kWh。結果或因應實際使用環境而有所不同。
4) UVnano
- UVnano 風扇殺菌
1) 測試日期：3/9/2024 ~ 3/12/2024
2) 測試實驗室：KOTITI 測試及研究機構
3) 測試型號：DD14GMWE0.AHK
4) 測試條件：(25±2) ℃，濕度 (50±10)
5) 測試模式：靜音模式 (風扇速度：低，UVC LED，2 小時)
6) 測試方法：於風扇葉片上兩個代表性位置進行測量，比較未經處理和產品運行 2 小時後的細菌量
7) 結果：去除金黃葡萄球菌 ATCC 6538P 去超過 99.993%，去除表皮葡萄球菌 ATCC 12229 超過 99.995%，去除大腸桿菌 ATCC 25922 超過 99.992%
8) 此測試結果是基於公司提出的測試方法而得出。此結果是從授權測試機構處獲得，或因實際使用環境而有所不同，例如因位置和使用壽命而降低的 UVC 輸出。
9) 殺菌效果僅限於 UVC 光照射的表面，表面 (風扇葉片表面) 可能有部分區域沒有受到 UVC 的照射
- 產品圖片僅供參考。
5) HEPA 濾網
- HEPA 級 (H13) 過濾器
- 產品並不包含 HEPA 級 (H13) 濾網，必須另行購買。
1) 測試日期：8/19/2024 ~ 8/25/2024
2) 測試實驗室：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)
3) 測試型號：8130A-EN
4) 測試方法：Modified US 42 CFR Part 84 (將三個測試樣本分別安裝在測試設備上，並以每分鐘 32L 的速度將 NaCl 氣溶膠通過。)
5) 結果：樣本1 - 過濾效率：99.9887%，壓力下降：3.6 mmH2O / 樣本2 - 過濾效率：99.9882%，壓力下降：3.6 mmH2O / 樣本3 - 過濾效率：99.9863%，壓力下降：3.6 mmH2O
常見問題
Q.
抽濕機耗電量高嗎？
A.
不同抽濕機的耗電量取決於其抽濕能力和能源效率。抽濕能力越低，能源效率越高，耗電量便越少。此外，與其他家電相比，抽濕機的耗電量相對少。
Q.
使用抽濕機有什麼好處？
A.
抽濕機可幫助改善室內空氣質素、緩解過敏和哮喘症狀、防止黴菌生長、減少異味、保存物品、防止濕氣凝結等。
Q.
抽濕機也可以幫助降低室內溫度嗎？
A.
抽濕機不會直接降低室內溫度，但可以透過降低濕度水平讓您感到舒適。抽濕機在運行過程中，確實會產生熱量，但通常少到幾乎難以察覺。抽濕機的運作原理是從空氣中提取水分，從而幫助降低相對濕度，使汗水更有效地蒸發，因而感到更舒適。
Q.
抽濕機能有效乾衣嗎？
A.
使用除濕機可以降低濕度，幫助水分更快蒸發，從而令室內衣物更快變乾。亦可以防止潮濕的衣物發出霉味。要達到最佳乾衣效果，請將抽濕機靠近衣物、將衣物展開，並確保良好的通風，及在需要時調整設定。定期檢查進度以確保高效乾衣。
Q.
抽濕機能有效防止黴菌生長嗎？
A.
能，抽濕機可以降低濕度，從而有效防止黴菌生長，並使黴菌孢子難以繁殖。現代抽濕機多數具有自動重啟及時間控制等功能，方便控制濕度。美國環境保護局 (EPA) 建議將室內濕度保持在 30% 至 50%，防止黴菌滋生。抽濕機有助控制濕度，改善室內空氣質素。
*常見問題描述的是 LG 電子產品的一般功能，而非具體功能。
所有規格
用家意見
LG 為您精選
送 多功能烘乾箱 (價值$890)
推薦產品