30L PuriCare™ 雙迴轉變頻抽濕機

免責聲明

1) 衣物模式

- 基於 14L 抽濕量的型號。

- 衣物模式：基於 LGE 內部測試。

1) 測試日期：3/25/2024

2) 測試條件：溫度 26.7±1.1℃ / 相對濕度 20.9±0.6%

3) 測試型號：DD14*****

4) 測試方法：ANSI-AHAM DH-1-2008

5) 測試模式：衣物模式

6) 結果：18.33 L/天

7) 結果或因實際使用環境而有所不同。

2) 靜音模式

- 設定為靜音模式時(風扇速度：低)。在實際使用環境中，噪音水平可能會有所不同。

1) 測試日期：04/16/2024

2) 測試實驗室：KETI (Korea Electronics Technology Institute)

3) 測試條件：溫度 23±2℃ / 相對濕度 50±15%

4) 測試型號：DQ154MWGA

5) 測試方法：SPS-KACA0020-6631:2016

6) 測試模式：靜音模式(風扇速度：低)

7) 結果：平均噪音 31.9 分貝

8) 在實際使用環境下可能有所不同

靜音模式 - 與洗衣模式相比，節能 42.3%

1) 測試日期: 4/15/2024

2) 測試日期: 釜山科技園區（永久測試實驗室）

3) 測試型號 : DQ14*****

4) 測試方法: SPS-KACA0020-6631:2016 室內抽濕機

5) 測試模式: 靜音模式, 衣物模式 (220V, 60Hz)

6) 結果179.2W(靜音模式), 310.7W(衣物模式)

7) 這是產品運作 30 分鐘後穩定 10 分鐘內測得的結果。在實際使用環境下可能有所不同

3) Dual Inverter Compressor™

- 產品圖片僅供參考。​

- 設定為靜音模式時 (風扇速度：低)。在實際使用環境中，噪音水平或有所不同。

- 根據 LG 對 DD14GMWE0 的內部測試 (有關測試於 2024 年 5 月 16 日在機電工程署登記)，DD14GMWE0 在每年運行 450 小時、溫度 26.7℃ 和相對濕度 60% 的條件下，耗電量為 2.86L/kWh。結果或因應實際使用環境而有所不同。

4) UVnano

- UVnano 風扇殺菌

1) 測試日期：3/9/2024 ~ 3/12/2024

2) 測試實驗室：KOTITI 測試及研究機構

3) 測試型號：DD14GMWE0.AHK

4) 測試條件：(25±2) ℃，濕度 (50±10)

5) 測試模式：靜音模式 (風扇速度：低，UVC LED，2 小時)

6) 測試方法：於風扇葉片上兩個代表性位置進行測量，比較未經處理和產品運行 2 小時後的細菌量

7) 結果：去除金黃葡萄球菌 ATCC 6538P 去超過 99.993%，去除表皮葡萄球菌 ATCC 12229 超過 99.995%，去除大腸桿菌 ATCC 25922 超過 99.992%

8) 此測試結果是基於公司提出的測試方法而得出。此結果是從授權測試機構處獲得，或因實際使用環境而有所不同，例如因位置和使用壽命而降低的 UVC 輸出。

9) 殺菌效果僅限於 UVC 光照射的表面，表面 (風扇葉片表面) 可能有部分區域沒有受到 UVC 的照射

- 產品圖片僅供參考。​

5) HEPA 濾網

- HEPA 級 (H13) 過濾器

- 產品並不包含 HEPA 級 (H13) 濾網，必須另行購買。

1) 測試日期：8/19/2024 ~ 8/25/2024

2) 測試實驗室：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

3) 測試型號：8130A-EN

4) 測試方法：Modified US 42 CFR Part 84 (將三個測試樣本分別安裝在測試設備上，並以每分鐘 32L 的速度將 NaCl 氣溶膠通過。)