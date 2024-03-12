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28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

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支援

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

MD16GQSA1

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

(0)
正面 LG MD16GQSA1
LG 空氣清新機放在窗邊的嬰兒房內，旁邊有嬰兒床、落地燈和木馬。

雙迴轉抽濕 靜享乾爽

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 1. 雙迴轉變頻壓縮機 2. 智能生活體驗 ThinQ™ 3.貼心設計

傳統壓縮機

壓縮機僅以單一速度運轉，反覆停止並打開，增加能源消耗。

變頻壓縮機

當需要大量能量時，壓縮機會快速運轉；相對需要較少能源時，運轉 速度會降低。與定頻壓縮機相比，能源消耗較低。

雙迴轉變頻壓縮機

兩個氣缸於單次運行下可壓縮更多倍的雪種，與傳統變頻壓縮機相比，驅動時間大幅減少，高效節能。

*與LG舊型號比較(LD136FGD0, LD156QSD0)

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 雙迴轉變頻壓縮機1

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 雙迴轉變頻壓縮機

壓縮機決定抽濕機的運轉效率，性能和噪音水平，
雙迴轉變頻壓縮機有效達至節能、強效、寧靜、耐用。
窗戶上有雨點，背景是綠色植物，右下角有自動模式和節能標誌。

智能抽濕

根據室內環境濕度，自動調節抽濕強度，高效節能，令室內環境乾爽舒適。
八支水樽排成兩行，前排中央水樽標示「28L」，背景為淺藍色。

強效

雙迴轉結構抽濕力強勁，每日抽濕量可達 28L，相等於 110 枝 250ml 樽裝水。

*日抽濕量 28L 僅適用於型號 MD16GQSA1。

一個人躺在白色床上，頭髮露在白色被單外面。

寧靜

抽濕機運行中噪音最低僅有 33dB，即使晚間使用，亦不會影響睡眠。

*根據LG內部測試結果

LG變頻壓縮機10年保養標誌，黑色文字於白色背景上顯示。

耐用

壓縮機十年保養，長效耐用。

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

離子簇與有害物質結合，化學反應後轉變為水分子，三個階段示意圖顯示此過程。

抗菌納米離子

主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。

客廳裡，有人手握著手機，顯示 LG 應用程式，控制家電並顯示 Wi-Fi 無線操作、定時預約等功能圖示。

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？智能生活體驗 ThinQ™

通過智能手機隨時隨地遙遠操控抽濕機，方便快捷。更可隨時監控室內濕度狀態及滿水提示等，管理更輕鬆。

*支持 Android、IOS系統
*實際使用介面會隨更新而有所不同

定時預約、自動開關機、Wi-Fi無線操作、能源監控及安全提示的抽濕機應用界面。

ThinQ™ 手機應用程式介面

中央有一個紅色的LG標誌，背景為純白色，整體設計簡約清晰。

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 貼心設計

推拉手柄

手柄高度位於腰部，可輕鬆移動至室內任何地方。

易行滑輪

可 360°旋轉，移動更順暢。

透明水箱

可單手提取水箱，操作輕鬆順手。嵌入式上蓋設計，有效防止移動時水箱漏水。透明水箱亦方便快捷查看儲水量。
空白的LG網頁。

乾鞋及衣櫥配件，可快速烘乾鞋履及衣物

LG乾鞋器為白色運動鞋乾燥，背景是淺色牆壁，右下角展示乾鞋器特寫。

Y 字型乾鞋喉管

貼合鞋履外型，有效去除鞋履內部水份，達至快速乾爽。
真空吸塵機的管道正在從白色抽屜內吸取衣物，抽屜的把手在左側。

T 字型衣櫥喉管

可放入狹窄的衣櫥及抽屜，防止衣物受潮發霉。
安全抽濕

安全抽濕

30 項安全防護裝置，避免安全隱患，安心長時間使用。

自動乾燥功能

連續排水

連接排水管，無需反復清空水箱即可便捷連續排水。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)
382 x 685 x 296
抽濕量 (公升/每日) - 26.7℃/ RH60%
16
抽濕量 (公升/每日) - 30℃/ RH80%
28
運作類型
雙迴轉變頻式壓縮機

所有規格

基本規格

  • 抽濕量 (公升/每日) - 26.7℃/ RH60%

    16

  • 抽濕量 (公升/每日) - 30℃/ RH80%

    28

  • 能源效益標籤

    一級能源標籤

  • 運作類型

    雙迴轉變頻式壓縮機

  • 排水方式

    儲水箱 / 排水管

  • 水箱容量

    4L

  • 雪種類型

    R-134a

  • 運作時音量(高/低)

    39/33

  • 顏色

    雪映白

THINQ™ 智能家電

  • ThinQ™ 手機應用程式

    支援

  • 遙控功能

    支援

  • 時間掣

    倒數, 定時開啟, 定時關閉, 排程運作

  • 濕度監測

    支援

  • 推送通知

    支援

  • 用電量監測

    支援

  • Smart Diagnosis™ 智能診斷

    支援

功能

  • 離子空氣淨化功能

  • 濾網

  • 顯示屏

    觸控+LED

  • 時間制

    1 - 8 小時

  • 風扇類型

    Sirocco

  • 送風速度調校

    高 / 低

  • 過熱安全保護

  • 自動關機

  • 機內自動除濕

  • 自動除霜

  • 低溫操作

    5℃

  • 滿水警報

  • 水箱安裝

    側面

  • 易行滑輪

抽濕模式

  • 智能

  • 強力

  • 靜音

  • 乾衣

  • 集中

尺寸 & 重量

  • 機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)

    382 x 685 x 296

  • 重量 (kg)

    16.5

  • 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)

    451 x 785 x 362

  • 包裝重量 (kg)

    19

*備註

  • 10年壓縮機保養服務

    此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

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