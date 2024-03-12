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28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

功能

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規格

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支援

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

MD16GQWE0

28L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

(0)
正面 LG MD16GQWE0

雙迴轉抽濕 靜享乾爽1

雙迴轉抽濕 靜享乾爽

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 1. 雙迴轉變頻壓縮機 2. 智能生活體驗 ThinQ™ 3.貼心設計

傳統壓縮機

壓縮機僅以單一速度運轉，反覆停止並打開，增加能源消耗。

變頻壓縮機

當需要大量能量時，壓縮機會快速運轉；相對需要較少能源時，運轉 速度會降低。與定頻壓縮機相比，能源消耗較低。

雙迴轉變頻壓縮機

兩個氣缸於單次運行下可壓縮更多倍的雪種，與傳統變頻壓縮機相比，驅動時間大幅減少，高效節能。

*與LG舊型號比較(LD136FGD0, LD156QSD0)

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 雙迴轉變頻壓縮機1

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 雙迴轉變頻壓縮機

壓縮機決定抽濕機的運轉效率，性能和噪音水平，
雙迴轉變頻壓縮機有效達至節能、強效、寧靜、耐用。
智能抽濕 1

智能抽濕

根據室內環境濕度，自動調節抽濕強度，高效節能，令室內環境乾爽舒適。
強效 1

強效

雙迴轉結構抽濕力強勁，每日抽濕量可達 28L，相等於 110 枝 250ml 樽裝水。

*日抽濕量 28L 僅適用於型號 MD16GQSA1/ MD16GQWE0。

寧靜

寧靜

抽濕機運行中噪音最低僅有 34dB，即使晚間使用，亦不會影響睡眠。

*根據LG內部測試結果

耐用 1

耐用

壓縮機十年保養，長效耐用。

*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。

Safe Plus 濾網守護家人健康

Safe Plus 濾網
守護家人健康

HEPA 13 級濾網可去除灰塵、病毒、細菌、
花粉和致敏原。

Safe Plus 濾網守護家人健康

Safe Plus 濾網
守護家人健康

HEPA 13 級濾網可去除灰塵、病毒、細菌、
花粉和致敏原。

*空氣清新套件作為配件與產品（抽濕機）分開供應，安裝時可能會降低產品的效能和效率。

過濾功能獲得認證

抽濕之外，
還帶來清新空氣

Safe Plus 濾網可去有害物，如除細菌、病毒、灰塵和致敏原 (Safe Plus 濾網需額外選購)。
購買 Safe Plus 濾網 購買 Safe Plus 濾網連固定蓋

抽濕之外， 還帶來清新空氣

韓國化學融合試驗研究院 (KTR)

・ 測試結果：99.9％ 抗菌 ('20.4.3)
・ 測試細菌：金黃色葡萄球菌／肺炎克雷伯菌／大腸桿菌
・ 測試方法：(ISO) 20743

首爾大學醫學研究院

・ 測試結果：99% 抗病毒 ('20.4.14)
・ 測試細菌：小鼠肝炎病毒（MHV 鼠冠狀病毒），（人類傳染性冠狀病毒的替代）
・ 測試方法：(ISO) 20743

SGS（全稱：瑞士通用公證行）

・ 測試結果：99.99% 灰塵

輕鬆使用

濾網容易安裝

Safe Plus 濾網易於拆卸及更換

步驟 1

從包裝中取出新的濾網及配件。

步驟 2

將濾網安裝至抽濕機的側面。

步驟 3

聽到「咔噠」一聲，即表示濾網已牢固安裝。

*只適用於UVnano型號 MD16GQWE0及MD19GQGE0

UV nano™

潔淨風扇吹送潔淨微風

透過紫外線 LED 燈去除 99.99% 細菌，確保風扇扇葉潔淨衛生。

* 經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。
*使用 UVC LED（1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟）運作模式（低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99% 效果。在 KOTITI 測試機構 TUV Rheinland 觀察下進行的內部測試驗證了其性能。（參考測試標準：ISO 22196／日期：6 月 ~ 7 月 21 日）
*效能可能會因實際使用環境而異，例如按照地點和壽命減低光線輸出。
*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。

圖示透過面板和水箱上的燈光指明水箱已空的通知功能。

水箱感應器

顯示屏和水箱上的燈光會閃動兩次，以提示水箱已滿水。
圖示吹過換熱器的氣流，以吹乾抽濕機內殘餘的水分。

自動除濕

自動除濕功能可於 5 分鐘內抽乾抽濕機內殘餘的水分，以防止細菌滋生。
離子簇與有害物質結合，化學反應後轉變為水分子，三個階段示意圖顯示此過程。

抗菌納米離子

主動釋放納米離子，有效去除空氣中的細菌等有害物質。

*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？智能生活體驗 ThinQ™1

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？智能生活體驗 ThinQ™

通過智能手機隨時隨地遙遠操控抽濕機，方便快捷。更可隨時監控室內濕度狀態及滿水提示等，管理更輕鬆。

*支持 Android、IOS系統
*實際使用介面會隨更新而有所不同

ThinQ™ 手機應用程式介面1

ThinQ™ 手機應用程式介面

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 貼心設計1

選擇LG雙迴轉變頻抽濕機的理由？ 貼心設計

推拉手柄

手柄高度位於腰部，可輕鬆移動至室內任何地方。

易行滑輪

可 360°旋轉，移動更順暢。

透明水箱及水箱感應器

可單手提取水箱，操作輕鬆順手。嵌入式上蓋設計，有效防止移動時水箱漏水。透明水箱亦方便快捷查看儲水量。 水箱感應器設計，顯示屏和水箱上的燈光會閃動兩次，以提示水箱已滿水。

1

乾鞋及衣櫥配件，可快速烘乾鞋履及衣物

Y 字型乾鞋喉管1

Y 字型乾鞋喉管

貼合鞋履外型，有效去除鞋履內部水份，達至快速乾爽。
T 字型衣櫥喉管1

T 字型衣櫥喉管

可放入狹窄的衣櫥及抽屜，防止衣物受潮發霉。
安全抽濕

安全抽濕

30 項安全防護裝置，避免安全隱患，安心長時間使用。

自動除濕功能

連續排水

  • 每次關閉電源後，自動除濕功能可保持機身內部清潔，防止發霉。

     

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
382 x 685 x 296
除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%
16
除濕量（公升/每日）- 30℃/ RH80%
28
壓縮機類型
雙迴轉變頻式壓縮機

所有規格

功能特色

  • 自動除霜系統

    支援

  • 自動關閉系統

    支援

  • 自動

    支援

  • 滿水警報器

    支援

  • 水箱照明

    支援

  • 易行滑輪

    支援

  • 外置排水連接器

    -

  • 送風速度調校

    高 / 低

  • 風扇類型

    Turbo

  • 低溫操作

    5℃

  • 過熱安全保護

    支援

  • 計時器

    1 - 8 小時

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    16.7

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    382 x 685 x 296

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    451 x 785 x 362

  • 重量_運送（公斤）

    19

基本規格

  • 水箱容量 (L)

    4

  • 顏色

    雪映白

  • 壓縮機類型

    雙迴轉變頻式壓縮機

  • 除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%

    16

  • 除濕量（公升/每日）- 30℃/ RH80%

    28

  • 顯示(方法)

    觸控+LED

  • 運作時音量（高/低）

    39/34

  • 製冷劑類型

    R-134a

網上購買/零售商

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