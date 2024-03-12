30L 變頻式離子殺菌智能抽濕機

* 經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。

*使用 UVC LED（1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟）運作模式（低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99% 效果。在 KOTITI 測試機構 TUV Rheinland 觀察下進行的內部測試驗證了其性能。（參考測試標準：ISO 22196／日期：6 月 ~ 7 月 21 日）

*效能可能會因實際使用環境而異，例如按照地點和壽命減低光線輸出。

*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。