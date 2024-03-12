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30L 變頻式離子殺菌智能抽濕機
*與LG舊型號比較(LD136FGD0, LD156QSD0)
*日抽濕量 30L 僅適用於型號 MD18GQBE0。
*根據LG內部測試結果
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
*空氣清新套件作為配件與產品（抽濕機）分開供應，安裝時可能會降低產品的效能和效率。
抽濕之外，
還帶來清新空氣
抽濕之外， 還帶來清新空氣
首爾大學醫學研究院
・ 測試結果：99% 抗病毒 ('20.4.14)
・ 測試細菌：小鼠肝炎病毒（MHV 鼠冠狀病毒），（人類傳染性冠狀病毒的替代）
・ 測試方法：(ISO) 20743
韓國化學融合試驗研究院 (KTR)
・ 測試結果：99.9％ 抗菌 ('20.4.3)
・ 測試細菌：金黃色葡萄球菌／肺炎克雷伯菌／大腸桿菌
・ 測試方法：(ISO) 20743
SGS（全稱：瑞士通用公證行）
・ 測試結果：99.99% 灰塵
濾網容易安裝
*只適用於UVnano型號 MD16GQWE0、MD17GQSE0、MD18GQBE0 及 MD19GQGE0
潔淨風扇吹送潔淨微風
* 經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。
*使用 UVC LED（1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟）運作模式（低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %）時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99% 效果。在 KOTITI 測試機構 TUV Rheinland 觀察下進行的內部測試驗證了其性能。（參考測試標準：ISO 22196／日期：6 月 ~ 7 月 21 日）
*效能可能會因實際使用環境而異，例如按照地點和壽命減低光線輸出。
*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。
*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。
*支持 Android、IOS系統
*實際使用介面會隨更新而有所不同
推拉手柄
易行滑輪
透明水箱及水箱感應器
總結
所有規格
功能特色
-
自動除霜系統
支援
-
自動關閉系統
支援
-
自動
支援
-
滿水警報器
支援
-
水箱照明
支援
-
易行滑輪
支援
-
外置排水連接器
-
-
送風速度調校
高 / 低
-
風扇類型
Turbo
-
低溫操作
5℃
-
過熱安全保護
支援
-
計時器
1 - 8 小時
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
16.7
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
415 x 715 x 296
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
481 x 785 x 362
-
重量_運送（公斤）
19.2
基本規格
-
水箱容量 (L)
5.3
-
顏色
粉藍
-
壓縮機類型
雙迴轉變頻式壓縮機
-
除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%
18
-
除濕量（公升/每日）- 30℃/ RH80%
30
-
顯示(方法)
觸控+LED
-
運作時音量（高/低）
39/34
-
製冷劑類型
R-134a