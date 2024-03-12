31L 變頻式智能抽濕機 | Objet Collection

*經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。

*使用 UVC LED (1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟) 運作模式 (低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %) 時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99.99%。在測試機構 TUV Rhienland、KOTITI 觀察下所進行的內部測試驗證了其性能。(參考測試標準：ISO 22196／日期：21 年 6 至 7 月)

*產品操作可能會因實際使用環境而異，例如燈光輸出可能會根據產品使用位置和使用壽命而降低。

*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。

*產品圖片僅供參考。

*抽濕完成後，將啟動自動除濕功能 5 分鐘。

*Safe Plus 濾網在 LG 官方網上商店、指定零售商及 LG ThinQ 應用程式有售。

*使用 Safe Plus 濾網時，抽濕效率可能會有所下降。

*殺滅 99.9% 細菌 (2020 年 4 月 3 日)

- 經韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 測試

- 測試細菌：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌

- 測試方法：ISO 20743 (紡織產品抗菌活性的測定)

*殺滅 99% 病毒 (2020 年 4 月 14 日)

- 由首爾大學醫學研究院進行測試

- 測試細菌：小鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒) (人類傳染性冠狀病毒替代品)

- 測試方法：ISO 20743