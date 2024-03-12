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31L 變頻式智能抽濕機 | Objet Collection

功能

圖庫

規格

評論

支援

31L 變頻式智能抽濕機 | Objet Collection

MD19GQCE0

31L 變頻式智能抽濕機 | Objet Collection

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此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機。

LG Objet Collection

締造完美空間

LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機採用優雅設計，營造現代化潔淨空間

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是現代風格的客廳。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是下着暴雨的廚房。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是放滿衣物的衣帽間。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是浴室。

在任何空間都能營造自然氣氛

LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機完美融入不同空間與環境。無論在設計、顏色及材質均能與任何室內設計保持和諧一致。

此影像中呈現出樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是現代風格的客廳。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是現代風格的客廳。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是浴室。

此影像主要呈現樺木白色的 LG Puricare™ Objet Collection 智能抽濕機，而背景是洗衣房。

為您創造美好生活

  • 此圖像顯示出特大容量抽濕機的水箱。

    特大容量

  • 此圖像顯示出乾淨衛生的抽濕機，抽濕機內部備有 UV nano™ 紫外線 LED 燈，助您輕鬆清潔其內部機件。

    潔淨抽濕

  • 此圖像用於說明抽濕機底部裝有輪子，因此可以靈活移動。

    靈活移動

  • 此圖像顯示出手機顯示屏和介紹抽濕機功能的圖示。

    智能家電

此影像展示 LG 在韓國品牌力指數連續三年排名第一的標誌。

韓國品牌力指數排名第一

2014 至 2016 年連續三年韓國品牌力指數上排名第一
此影像展示 LG 在 2016 年韓國消費者滿意度指數排名第一。

韓國消費者滿意度排名第一

2016 年韓國消費者滿意度指數上排名第一
強效

強力抽濕　一目了然

檢查水箱，抽濕機從空氣中抽走高達 31L 的水份。

不適用

快速抽濕　高效節能

與傳統變頻壓縮機相比，雙迴轉變頻壓縮機的運轉時間更短，因此能夠提高能源效率。

抽濕機內雙迴轉變頻壓縮機的操作被放大顯示。

*與 LG 舊型號作比較（LD136FGD0、LD156QSD0）

不適用

潔淨抽濕

內置潔淨功能的抽濕機

抽濕機保持內部潔淨讓您放心使用。

此影像中，一位女士正在舒適的房間裡休息，而抽濕機正在運作中；我們可以看到抽濕機內部的 UVnano 風扇正在運作。

N/A

潔淨風扇吹送潔淨微風

透過紫外線 LED 燈有效去除風扇上 99.99%* 細菌，讓您享受清新潔淨的涼風。

抽濕機內的紫外線 LED 燈正在運作中，圖像顯示細菌已被殺滅。

自動清潔和除濕

自動除濕功能會抽乾抽濕機中的殘留水分，以防止細菌滋生。

此影像顯示抽濕機內部的自動除濕功能可以抽乾水分並防止細菌滋生。

Safe Plus 濾網讓您安心使用

Safe Plus 濾網可以殺滅 99.9% 的病毒和有害細菌，提供值得信賴的潔淨抽濕效果。

此影像顯示灰塵被前置濾網過濾，而病毒和細菌被 HEPA 濾網所阻隔。

*經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。
*使用 UVC LED (1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟) 運作模式 (低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %) 時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99.99%。在測試機構 TUV Rhienland、KOTITI 觀察下所進行的內部測試驗證了其性能。(參考測試標準：ISO 22196／日期：21 年 6 至 7 月)
*產品操作可能會因實際使用環境而異，例如燈光輸出可能會根據產品使用位置和使用壽命而降低。
*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。

*產品圖片僅供參考。
*抽濕完成後，將啟動自動除濕功能 5 分鐘。

*Safe Plus 濾網在 LG 官方網上商店、指定零售商及 LG ThinQ 應用程式有售。
*使用 Safe Plus 濾網時，抽濕效率可能會有所下降。
*殺滅 99.9% 細菌 (2020 年 4 月 3 日)
- 經韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 測試
- 測試細菌：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌
- 測試方法：ISO 20743 (紡織產品抗菌活性的測定)
*殺滅 99% 病毒 (2020 年 4 月 14 日)
- 由首爾大學醫學研究院進行測試
- 測試細菌：小鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒) (人類傳染性冠狀病毒替代品)
- 測試方法：ISO 20743

不適用

智能家電

智能生活由 LG ThinQ™ 開始

使用 LG ThinQ™ 應用程式，隨時隨地輕鬆監控抽濕機運作情況。

此影像顯示抽濕機和顯示 ThinQ 屏幕的手機，手機周圍有介紹 ThinQ 功能的圖示。

不適用

獲得智能通知

輕鬆追蹤濕度水平，並了解何時需要清空抽濕機水箱。

一位女性正在查看手機通知，而抽濕機水箱已滿，指示燈亦已亮起。

預設空氣護理日程

根據您的生活方式，使用 LG ThinQ™ 應用程式自訂產品運行時間。

一名女士正在做起床後的伸展運動，我們可以看到她正在透過手機來設置抽濕機的運行時間。

簡易抽濕

簡易抽濕

推拉手柄和易行滑輪被放大，以強調抽濕機能輕鬆移動。

推拉手柄及易行滑輪

配上推拉手柄及易行滑輪，使機身靈活移動。

抽濕機連接排水管，顯示其能連續排水而無須清空水箱。

連續排水

連接排水管作不間斷使用1

在晚上，如果水箱已滿，指示燈即會亮起，助您清楚抽濕機狀態。

水箱感應器燈光提示

指示燈方便於夜間提示水箱已滿

如有必要，可另行購買抽濕套件，對衣櫃或鞋履進行快速烘乾及抽濕。

T/Y 字型喉管

針對性抽濕2

抽濕機運作時，噪音僅有 33dB，讓您安心熟睡。

寧靜運作

安寧入睡 — 僅 33 分貝

*產品圖片僅供參考。
1) 排水管為普通軟管，可於超市等地方另行購買 (內徑 16mm)
2) 抽濕套件在 LG 官方網上商店及 LG ThinQ™ 應用程式有售。

高效節能　十年保養長效耐用

智能的雙迴轉變頻壓縮機提高運轉效率，讓抽濕機更節省能源，亦更耐用，
並同時享有 10 年壓縮機保養。

擁有 10 年壓縮機保養的抽濕機圖片和雙迴轉變頻壓縮機標誌。

總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
415 x 715 x 296
除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%
19
壓縮機類型
雙迴轉變頻式壓縮機

所有規格

功能特色

  • 自動除霜系統

  • 自動關閉系統

  • 自動潔淨功能

  • 自動

  • 滿水警報器

  • 水箱照明

  • 水箱安裝

  • 兒童安全鎖

  • 連續排水

  • 易行滑輪

  • 外置排水連接器

  • 送風速度調校

  • 風扇類型

    Sirocco

  • 把手

  • 濕度控制

  • 濕度顯示

  • 內置泵

    沒有

  • 納米離子

  • 強力

  • 乾衣

  • 低溫操作

    5℃

  • 過熱安全保護

  • 電源線掛鉤

  • 前置濾網

    是（可洗）

  • 安全待命

  • 感應器

    濕度 / 溫度

  • 側鬥裝載式

  • 靜音

  • 智能乾衣

  • 定向模式

  • 計時器

    1-8小時

  • 透明水箱

  • Uvnano

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    16.2

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    415 x 715 x 296

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    481 x 785 x 362

  • 重量_運送（公斤）

    18.4

配件

  • 5m 軟管配件

    沒有

  • 空氣淨化過濾套件

    分開販售

  • 衣櫥喉管

    包括

  • 連續排水管

    分開販售

  • Y 字型乾鞋喉管

    包括

基本規格

  • 風量（高/低，CFM）

    No

  • 水箱容量 (L)

    5.0 / 4.2

  • 顏色

    大地啡

  • 壓縮機類型

    雙迴轉變頻式壓縮機

  • 建議面積 (㎡)

    No

  • 除濕量（公升/每日）

    19

  • 除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%

    19

  • 顯示(方法)

    LED + 觸控按鈕

  • 能源級別

    1級

  • 風扇摩打類型

    無刷直流摩打

  • 運作時音量（高/低）

    39 / 34

  • 輸入功率 (W)

    295

  • 電源供應 (V/Hz)

    220~240V / 50Hz

  • 能源消耗 (W) -26.7℃/ RH60%

    295

  • 能源消耗 (W) -30℃/ RH80%

    370

  • 製冷劑類型

    R-134a

  • 製冷劑重量 (g)

    195

合規性

  • 原產地

    中國

  • 推出月份 (YYYY-MM)

    2023-07

  • 產品類型（型號名稱）

    MD19GQCE0.AHK

智能

  • 濕度檢測

  • 遙距控制

  • 排程

  • 智能診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

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