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31L 變頻式智能抽濕機 | Objet Collection
在任何空間都能營造自然氣氛
為您創造美好生活
強力抽濕 一目了然
不適用
快速抽濕 高效節能
抽濕機內雙迴轉變頻壓縮機的操作被放大顯示。
*與 LG 舊型號作比較（LD136FGD0、LD156QSD0）
N/A
潔淨風扇吹送潔淨微風
抽濕機內的紫外線 LED 燈正在運作中，圖像顯示細菌已被殺滅。
自動清潔和除濕
此影像顯示抽濕機內部的自動除濕功能可以抽乾水分並防止細菌滋生。
Safe Plus 濾網讓您安心使用
此影像顯示灰塵被前置濾網過濾，而病毒和細菌被 HEPA 濾網所阻隔。
*經 TÜV Rheinland 按照 ISO 22196:2007 國際標準測試驗證。
*使用 UVC LED (1 小時開啟／1 小時關閉／1 小時開啟) 運作模式 (低吹風／溫度 (25±2) ℃、濕度 (50±10) %) 時，金黃色葡萄球菌／表皮葡萄球菌／大腸桿菌殺菌效果達 99.99%。在測試機構 TUV Rhienland、KOTITI 觀察下所進行的內部測試驗證了其性能。(參考測試標準：ISO 22196／日期：21 年 6 至 7 月)
*產品操作可能會因實際使用環境而異，例如燈光輸出可能會根據產品使用位置和使用壽命而降低。
*風扇表面可能有 UVC 燈無法接觸的位置。
*產品圖片僅供參考。
*抽濕完成後，將啟動自動除濕功能 5 分鐘。
*Safe Plus 濾網在 LG 官方網上商店、指定零售商及 LG ThinQ 應用程式有售。
*使用 Safe Plus 濾網時，抽濕效率可能會有所下降。
*殺滅 99.9% 細菌 (2020 年 4 月 3 日)
- 經韓國化學融合試驗研究院 (KTR) 測試
- 測試細菌：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌
- 測試方法：ISO 20743 (紡織產品抗菌活性的測定)
*殺滅 99% 病毒 (2020 年 4 月 14 日)
- 由首爾大學醫學研究院進行測試
- 測試細菌：小鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒) (人類傳染性冠狀病毒替代品)
- 測試方法：ISO 20743
此影像顯示抽濕機和顯示 ThinQ 屏幕的手機，手機周圍有介紹 ThinQ 功能的圖示。
不適用
獲得智能通知
一位女性正在查看手機通知，而抽濕機水箱已滿，指示燈亦已亮起。
預設空氣護理日程
一名女士正在做起床後的伸展運動，我們可以看到她正在透過手機來設置抽濕機的運行時間。
*產品圖片僅供參考。
1) 排水管為普通軟管，可於超市等地方另行購買 (內徑 16mm)
2) 抽濕套件在 LG 官方網上商店及 LG ThinQ™ 應用程式有售。
高效節能 十年保養長效耐用
並同時享有 10 年壓縮機保養。
擁有 10 年壓縮機保養的抽濕機圖片和雙迴轉變頻壓縮機標誌。
總結
所有規格
功能特色
-
自動除霜系統
是
-
自動關閉系統
是
-
自動潔淨功能
是
-
自動
是
-
滿水警報器
是
-
水箱照明
是
-
水箱安裝
側
-
兒童安全鎖
是
-
連續排水
是
-
易行滑輪
是
-
外置排水連接器
是
-
送風速度調校
是
-
風扇類型
Sirocco
-
把手
是
-
濕度控制
是
-
濕度顯示
是
-
內置泵
沒有
-
納米離子
是
-
強力
是
-
乾衣
是
-
低溫操作
5℃
-
過熱安全保護
是
-
電源線掛鉤
是
-
前置濾網
是（可洗）
-
安全待命
是
-
感應器
濕度 / 溫度
-
側鬥裝載式
是
-
靜音
是
-
智能乾衣
是
-
定向模式
是
-
計時器
1-8小時
-
透明水箱
是
-
Uvnano
是
尺寸和重量
-
產品重量（公斤）
16.2
-
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
415 x 715 x 296
-
包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）
481 x 785 x 362
-
重量_運送（公斤）
18.4
配件
-
5m 軟管配件
沒有
-
空氣淨化過濾套件
分開販售
-
衣櫥喉管
包括
-
連續排水管
分開販售
-
Y 字型乾鞋喉管
包括
基本規格
-
風量（高/低，CFM）
No
-
水箱容量 (L)
5.0 / 4.2
-
顏色
大地啡
-
壓縮機類型
雙迴轉變頻式壓縮機
-
建議面積 (㎡)
No
-
除濕量（公升/每日）
19
-
除濕量（公升/每日）- 26.7℃/ RH60%
19
-
顯示(方法)
LED + 觸控按鈕
-
能源級別
1級
-
風扇摩打類型
無刷直流摩打
-
運作時音量（高/低）
39 / 34
-
輸入功率 (W)
295
-
電源供應 (V/Hz)
220~240V / 50Hz
-
能源消耗 (W) -26.7℃/ RH60%
295
-
能源消耗 (W) -30℃/ RH80%
370
-
製冷劑類型
R-134a
-
製冷劑重量 (g)
195
合規性
-
原產地
中國
-
推出月份 (YYYY-MM)
2023-07
-
產品類型（型號名稱）
MD19GQCE0.AHK
智能
-
濕度檢測
是
-
遙距控制
是
-
排程
是
-
智能診斷
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
是