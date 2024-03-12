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31L 變頻式離子殺菌智能抽濕機
*與LG舊型號比較(LD136FGD0, LD156QSD0)
*日抽濕量 28L 僅適用於型號 MD16GQSA1。
*根據LG內部測試結果
*10年壓縮機保養服務 - 此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。
*離子空氣淨化經美國奧本大學測試有效去除平均90%以上的沙門氏菌、彎曲菌及塵蟎致敏原。唯測試數據乃基於實驗室環境所得出的結果，與實際使用環境可能有所不同。
*支持 Android、IOS系統
*實際使用介面會隨更新而有所不同
推拉手柄
易行滑輪
透明水箱
總結
所有規格
基本規格
-
抽濕量 (公升/每日) - 26.7℃/ RH60%
19
-
抽濕量 (公升/每日) - 30℃/ RH80%
31
-
能源效益標籤
一級能源標籤
-
運作類型
雙迴轉變頻式壓縮機
-
排水方式
儲水箱 / 排水管
-
水箱容量
5.3L
-
雪種類型
R-134a
-
運作時音量(高/低)
39/33
-
顏色
玫瑰金
THINQ™ 智能家電
-
ThinQ™ 手機應用程式
支援
-
遙控功能
支援
-
時間掣
倒數, 定時開啟, 定時關閉, 排程運作
-
濕度監測
支援
-
推送通知
支援
-
用電量監測
支援
-
Smart Diagnosis™ 智能診斷
支援
功能
-
離子空氣淨化功能
有
-
濾網
有
-
顯示屏
觸控+LED
-
時間制
1 - 8 小時
-
風扇類型
Sirocco
-
送風速度調校
高 / 低
-
過熱安全保護
有
-
自動關機
有
-
機內自動除濕
有
-
自動除霜
有
-
低溫操作
5℃
-
滿水警報
有
-
水箱安裝
側面
-
易行滑輪
有
抽濕模式
-
智能
有
-
強力
有
-
靜音
有
-
乾衣
有
-
集中
有
尺寸 & 重量
-
機身尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)
415 x 685 x 296
-
重量 (kg)
16.7
-
包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) (mm)
451 x 785 x 362
-
包裝重量 (kg)
19
*備註
-
10年壓縮機保養服務
此服務只包括壓縮機保養，LG 需收取人工檢查費。如產品保養期已過，而維修牽涉其他零件和運輸服務，LG亦需要收取此相關費用。